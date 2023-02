Endlich ein guter Corona-Roman. Marlene Streeruwitz "Tage im Mai"

Pandemie-Literatur Endlich ist er da, der wütende Corona-Roman, auf den wir eine ganze Pandemie lang gewartet haben Sind wir zu nahe an der Pandemie für den grossen Roman? Seit Martin Meyers schnellster, aber konventioneller «Corona»-Erzählung sind drei Jahre vergangen. Marlene Streeruwitz macht es mit «Tage im Mai» besser: Hautnah und politisch. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz. Bild: Heribert Corn

Die grosse Welle an Corona-Romanen lässt immer noch auf sich warten. Neben den grossen Pandemieklassikern von Giovanni Boccaccios «Dekamerone» (1353) über Daniel Defoes «Die Pest zu London» (1722) bis «Die Pest» von Albert Camus (1947) gesellen sich nur nach und nach neuere Werke. Braucht es wirklich mehrere Jahre Abstand, bis es gültige Corona-Literatur zu lesen gibt? Wir seien zu nahe an der Gegenwart, meinte etwa der Schriftsteller Thomas Hürlimann: «Die berühmten Pestromane wurden erst lange nach der Seuche verfasst.» Und Martin Ebel, Literaturkritiker des «Tages-Anzeigers», warnte schon vor drei Jahren: «Wer jetzt schon an einem Corona-Roman sitzt, hat zwar etwas erlebt, aber nicht begriffen, was er erlebt. Haltet euch zurück. Noch ein paar Jahre.»

Wie soll man trotzdem über Corona schreiben?

Ilma Rakusa: Kein Tag ohne. Gedichte. Droschl Verlag, Pd / Droschl Verlag

Martin Meyer: Corona. Erzählung. Kein&Aber, 203 S. Pd / Verlag Kein&Aber

Einige haben es zum Glück trotzdem versucht, auch ohne den Anspruch, mit den Klassikern von Boccaccio, Defoe und Camus gleichzuziehen – und mit ganz unterschiedlichen Stilmitteln: Martin Meyer, ehemaliger Feuilletonchef der NZZ, hat im Mai 2020 den schnellsten Corona-Roman überhaupt geliefert. Mit dem alten italienischen Buchhändler Matteo wählte er eine eher altbackene Hauptfigur, dem die Lektüre jener grossen Pandemieklassiker geistige Überlebenshilfe in der Isolation bieten. Im Resultat: mehr philosophischer Essay als schwungvolle Erzählung. Unmittelbarer schrieb dann Ilma Rakusa im Lyrikband «Kein Tag ohne», in welchem die Schweizer Autorin vergangenes Jahr tagebuchartig und mitten aus dem Erleben heraus den von Corona erzwungenen Rückzug ins Private und den erschütterten Blick in das chaotische, gewaltbesoffene Weltgeschehen zusammenführte.

Sie übersetzt den Schwindel im Kopf in Sprache

Mitten aus dem Erleben heraus - das scheint auch das Motto von Marlene Streeruwitz zu sein. Einer Autorin, die sich gerade jenem Zustand des aktuellen Aufgewühltseins aussetzt, das Hürlimann und Ebel als für die Literatur schädlich erachten. Streeruwitz saugt die politische Aktualität auf und lässt ihre Figuren in deren Traumata zappeln. Wuchtig knallt sie einem im neuen Roman «Tage im Mai» die halb fertigen, zornigen, verwirrten Gedanken ihrer Figuren nur so um die Ohren.

Ein Beispiel: «Und. Das Geld abschaffen. Wahrscheinlich doch. Übergehen zu etwas anderem. Zu einem Wert ohne Preis. Und ein Ende des Zappelns.» Schwindlig wird einem bei ihrem Gedankenstrom. So schwindlig, wie sich die aus ihrem Gleichgewicht geratenen Konstanze und Veronica eben fühlen: Mutter und Tochter in der Nach-Corona-Depression. Sie torkeln durch ihr Leben in der sozialen Isolation und am wirtschaftlichen Abgrund, mit Halbsätzen und wütenden Tiraden.

Sie lassen sich impfen, bleiben aber ratlos: «Impfpflicht? Ich weiss auch nicht genau.» Sie leiden an kaltherzigen Müttern und betrügerischen Männern und haben in der Isolation den Lebensmut verloren. Sie sinnieren über Masturbation und Atomkrieg, Klima und Depression, über Kanzler Kurz und wo der Wäscheständer in der mütterlichen Wohnung verstaut ist. Alltags-Kleinklein und Kriegsangst verschränken sich.

Ein verzweifeltes Mutter-Tochter-Buch

Marlene Streeruwitz: Tage im Mai. Roman. S. Fischer, 381 S. Bild: PD/S. Fischer Verlag

Streeruwitz lässt uns in abwechselnden Kurzkapiteln den beiden Hauptfiguren folgen: Die Mittvierzigerin Konstanze kriegt als Übersetzerin kaum mehr Aufträge, hat während der Pandemie resigniert vor allem Youtube-Gesundheitsvideos geschaut. Als Alleinerziehende wollte sie die Fehler ihrer ebenfalls alleinerziehenden, kaltherzigen Mutter nicht wiederholen, kriegt jedoch ihr Kindheitstrauma nicht los.

Ihre Tiraden gegen die österreichischen Corona-Zwangsmassnahmen sind aber vor allem zornige Herrschafts- und Patriarchatskritik und Zeugnis ihrer Überforderung und inneren Zerrüttung und Ambivalenz. Ihre erwachsene Tochter Veronica trifft sie nur noch für Netflix-Serien. Veronica, die nach abgebrochenem Studium an einer Rezeption arbeitet, wohnt in einem katholischen Wohnheim mit übergriffigen Priestern und nimmt an einer Kunstaktion gegen Klima und Rassismus teil. Sie fühlt sich aber «als veganes Staubkorn, und kein Grund für irgendwas».

Vor dem Wiener Prater steht ein riesiges Sparschwein

Damit kein falscher Eindruck trüben Weltschmerzes entsteht: Wenn man sich mal an den holprigen Bewusstseinsstrom der beiden Hauptfiguren gewöhnt hat, wird man offen für den schwarzen Humor der Marlene Streeruwitz. Gleich zu Beginn etwa schaut sie auf das riesige, rosa Bancomat-Sparschweinchen vor dem Wiener Vergnügungspark, dem Prater. Das Geschrei vom Prater und das Schweinchen kann man symbolisch lesen für die aufdringliche Obszönität und Ablenkungslust der Gegenwart. Und wenn Konstanze gegen Ende des Romans in einem Zürcher Hotelzimmer in klaustrophobischer Enge überschwemmt wird von Untergangsangst, hat sich ihr Gemüt ins Groteske gesteigert.

Grammatik ist Herrschaft, muss zertrümmert werden

Marlene Streeruwitz, die mit ihren Kurz- und Kürzestsätzen manchen Leser gewaltig nervt, bringt einem durch die zertrümmerte Grammatik den Gemütszustand und das Gedankenkarussell ihrer Figuren geradezu körperlich nahe. «Nur der literarische Text ist in der Lage, die Komplexität in der inneren Welt der Person überhaupt zu erfassen», schrieb sie vor Jahren für eine ihrer Poetikvorlesungen. Und weil sie eine hyperschlaue Wienerin ist, serviert sie uns diese von der Pandemie zerrütteten Figuren mit mancherlei bitterbösem Humor und politischen Granaten.

Nichts wäre allerdings falscher als zu meinen, hier sei ein eruptives, unreflektiertes Schreiben aus der Emotion und der Gegenwart heraus am Werk. Streeruwitz erklärt ihre unvollständigen Kürzestsätze mit Herrschaftskritik: «Die Ablehnung grammatikalischer Geordnetheit in meinen Texten ist die Ablehnung der Weltverhältnisse, so wie sie sind.» Ein ganzer, syntaktisch perfekter Satz lüge über den Zustand des Gemüts und der Gedanken, erst der unvollständige Satz komme der Figur wirklich nahe. In dieser Form stelle der Roman die innigst mögliche Verständigung zwischen einander unbekannten Personen, Lesenden und Schreibenden, dar. Es ist eine radikale Absage an den Status des souveränen Erzählers.

Weil sie den tagebuchartigen Bewusstseinsstrom mit der politischen Analyse verbindet, braucht sie gar nicht Jahre der Distanz, sondern schreibt aus der Gegenwart heraus für das Verständnis der Gegenwart so kurz nach der Pandemie. Jetzt, wo die Erschütterung noch wach ist.

Thomas Gottschalk empfahl sie eine Psychoanalyse

Denn Literatur ist Arbeit am Trauma, scheint die Überzeugung der Marlene Streeruwitz zu sein. Und wenn man sich an ihren Auftritt in Thomas Gottschalks Literatursendung «Gottschalk liest?» vor drei Jahren erinnert, wird dies nochmals viel klarer. An ihrem Roman «Flammenwand» habe er «richtig kauen» müssen, gestand der stets fröhliche, ehemalige «Wetten dass ...»-Moderator.

Als er dann die Hauptfigur etwas altertümlich als «schwierige Frau» bezeichnete, die sich so richtig ins Elend der Welt stürze, zuckte Marlene Streeruwitz zusammen und konterte: «Das ist Literatur. Die Frau ist nicht schwierig, sondern die lebt und denkt.» Und sie riet Gottschalk zu einer Psychoanalyse. Denn als er die Frage in den Raum stellte, ob denn alle literarischen Figuren immer ein Trauma mit sich herumtragen müssten, und meinte, er selbst habe kein Trauma, bemerkte sie lächelnd: «Das ist ein Unglück für Sie. Was haben Sie denn für Lebenserfahrungen? Schmerz ist immer das grösste Erkenntnisinstrument. Und die meisten schaffen es ja nicht wirklich, ihre Traumata zu überwinden.»

Genau davon gibt die Literatur von Marlene Streeruwitz geradezu hautnahe Lebenszeichen. Und genau deshalb ist «Tage im Mai» ein so lebensnaher Corona-Roman ohne Tendenz geworden.

Marlene Streeruwitz: Tage im Mai. Roman. S. Fischer, 381 S.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen