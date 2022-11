Hallelujah! Bruce Springsteen verneigt sich vor schwarzer Musik.

Bruce Springsteen Halleluja! Versöhnliche Töne für das zerstrittene Amerika. Der Boss verneigt sich vor der schwarzen Musik Im neuen Album «Only The Strong Survive» verbreitet Springsteen vorweihnachtliche Stimmung. Es ist eine Hommage an die Autoren und Interpreten der grossen Soul-Ära und eine kulturelle Aneignung der wunderbarsten Art. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruce Springsteen im Juni 2021 am Broadway in New York. Taylor Hill / Getty Images North America

Bruce Springsteen wird gern als Chronist des weissen Amerikas bezeichnet, als Fürsprecher und Stimme der amerikanischen Arbeiterschaft, der Underdogs, der Zukurzgekommenen und Verlierer. Das greift aber viel zu kurz. Seine Musik war immer schon durchdrungen von Blues und Gospel, aber auch vom afroamerikanischen Soul. Der US-Professor Joel Dinerstein («The Soul Roots of Bruce Springsteen’s American Dream») hat dies 2007 sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Springsteens Soul-Affinität sei «ein eigener Mix aus Befreiungstheologie, Katholizismus, amerikanischer Volksnähe, Existenzialismus und Afro-Christentum, mit eindeutigen Vorläufern in Blues, Rhythm and Blues, Soul, Country und verschiedenen Folk-Musikstilen». Diese Nähe zur schwarzen Musik wird jetzt auch auf seinem neuen Album «Only The Strong Survive» deutlich unterstrichen, das er den Autoren und Interpreten der Soul-Ära widmet.

youtube

Das Album ist eine liebevoll kuratierte Sammlung von fünfzehn Soul-Klassikern, von denen die meisten in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre entstanden sind. Der 1949 geborenen Bruce Springsteen befand sich damals in den Lehr- und Wanderjahren. Als Teenager trat er mit wechselnden Bands in den Kneipen von New Jersey auf, wo der amerikanische Soul allgegenwärtig war. «Als Barsänger am Jersey Shore in den Sixties und Seventies warst du ein Soul-Sänger», schreibt Springsteen in seiner Autobiografie «Born To Run» von 2016. Er war also daran, seine künstlerische Identität zu definieren und man kann daraus schliessen, dass ohne den Soul jener Tage Springsteen nicht so klingen würde, wie er klingt.

youtube

Coverversionen sind nah bei den Originalen

Nach «We Shall Overcome: The Seeger Sessions» mit Folksongs ist «Only The Strong Survive» erst sein zweites Coveralbum. Und wie schon damals geht es ihm um ein Reflektieren über die Vergangenheit. Bei der Hommage gehen Springsteen und Produzent Ron Aniello (die E Street Band ist nicht involviert) mit dem höchsten Respekt vor und belassen Ablauf und Arrangements nah bei den Originalen. Gleichzeitig tragen sie mit Gospelchor, Streichern und den Bläsern der E Street Band dick auf, sodass so etwas wie vorweihnachtliche Stimmung aufkommt.

Im Mittelpunkt steht aber die voluminöse Stimme von Springsteen. «Ich wollte einfach mal Musik machen, bei der ich mich gesanglich wirklich fordere», sagte er dazu. Interessant ist, dass er sich selbst als Sänger nicht hoch einschätzt. In seinem Buch schrieb er: «Mir war klar, dass ich mit meiner Stimme keine Preise gewinnen würde. Das Feuerwerk musste von den Songs kommen.»

youtube

Mit Sam Moore von Sam & Dave im Studio

Trotzdem wagt er hier den Vergleich mit den ganz grossen Stimmen des Soul. Mit Ben E. King und Aretha Franklin in «Don’t Play That Song», mit den Four Tops in «Room Of Gloom» und «When She Was My Girl», mit den Impressions in «I Wish It Would Rain», mit den Supremes in «Someday We’ll Be Together», mit William Bell in «Forget To Be Your Lover» und «Any Other Way» und mit Jerry Butler im Titelsong und «Hey Western Union Man». Für zwei Songs («I Forgot To Be Your Lover» und «Soul Days») hat er mit dem 87-jährigen Sam Moore des legendären Duos Sam & Dave sogar einen der letzten Überlebenden der Soul-Ära ins Studio geholt.

Viel Neues kann er den Songs mit seinen Interpretationen nicht abgewinnen, aber der Boss fällt nicht ab, muss den Vergleich mit den grossen Originalen nicht scheuen und wagt sich da und dort sogar in den Falsett.

Wenige Hits, viele unbekanntere und vergessene Perlen

In Springsteens Hommage finden wir wenige Hits wie «Nightshift», «Don’t Play That Song» und «What Becomes Of The Brokenhearted» von Jimmy Ruffin (1966), den 1991 der englische Soulsänger Paul Young nochmals in die Hitparaden brachte. Wichtiger war Springsteen offenbar, unbekanntere und vergessene Perlen aus jener glorreichen Zeit, und gut die Hälfte aus der Hitfabrik von Motown, wieder in Erinnerung zu rufen. Wie zum Beispiel «Do I Love You (Indeed I Do)» von 1965 vom vergessenen Sänger Frank Wilson. Wer erinnert sich noch an den Sänger und Komponisten Dobie Gray? Oder das Original «I Forgot To Be Your Lover» von William Bell und Booker T. Jones aus dem Jahre 1968, das ein gewisser Billy Idol in stark veränderter Form und unter dem Titel «To Be A Lover» fast 40 Jahre später zum Hit machte.

youtube

«Soul, zusammen mit Gospel, gehört zur schönsten Gesangsmusik, die je aufgenommen wurde», sagt der Boss im Video zur Platte und verneigt sich vor den Ikonen der afroamerikanischen Musik. Auf «Only The Strong Survive» bekennt er sich zu seiner Liebe zur schwarzen Musik und lebt sie aus wie nie zuvor. «Ich habe versucht, ihnen allen und den fabelhaften Autoren dieser glorreichen Musik gerecht zu werden», sagt Springtsteen. Im zerstrittenen Amerika kann dies auch als eine versöhnliche Geste und Botschaft gelesen werden. Als eine kulturelle Aneignung der wunderbarsten und edelsten Art.

Bruce Springsteen: «Only The Strong Survive» (Sony). Erscheint am 11. Nov.

Live: Am 13. Juni mit der E Street Band im Stadion Letzigrund.

youtube

youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen