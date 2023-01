Kinojahr 2022: 30 Prozent weniger Eintritte als vor Corona

Branche in der Krise Die Kinos erholen sich nur langsam von Corona: Es fehlen 30 Prozent der Eintritte 8,7 Millionen Eintritte verzeichneten Schweizer Kinos im letzten Jahr. Das sind immer noch deutlich weniger als vor der Pandemie. Beim Verband für Kino und Filmverleih spricht man aber von einem Schritt in die richtige Richtung. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 13.01.2023, 17.00 Uhr

Die Auslastung der Kinosäle ist noch nicht auf Vor-Pandemie-Niveau. Bild: iStockphoto

Sie war eine von vielen Branchen, die stark unter Corona zu leiden hatte: Wochenlang blieben die Schweizer Kinos geschlossen. Im ersten Pandemiejahr verzeichneten alle Betriebe zusammen gerade mal noch rund 4,3 Millionen Eintritte, ein Drittel des Vor-Pandemie-Werts.

Die Erholung setzte 2021 nur zögerlich ein, nahm aber im vergangenen Jahr Fahrt auf: 8,7 Millionen Eintritte sind in den am Freitag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Zahlen zum Kinojahr 2022 verzeichnet. Das sind fast zwei Drittel mehr als im Vorjahr und immerhin schon 70 Prozent im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau.

Die Schweizer Filme konnten vom Aufschwung nicht profitieren. Nur rund 440'000 Kinobillette wurden für heimische Produktionen gelöst. Das ist etwa jedes 20. Ticket. Im Pandemiejahr 2020 waren es noch 600'000 Eintritte.

Vollständige Erholung erst 2024

Die Eintrittszahlen 2022 sind noch provisorisch. Die definitiven Zahlen werden leicht höher sein, sagt René Gerber, Generalsekretär von Pro Cinema. Der Schweizerische Verband für Kino und Filmverleih ist der Zahlenlieferant des BFS. Von einigen, vor allem kleineren Kinos sind noch Meldungen ausstehend.

Das Kinojahr 2022 sei «ein Schritt in die richtige Richtung» gewesen, sagt Gerber. Mit einer vollständigen Erholung rechne der Verband erst ab etwa 2024. Aber 2022 sei das erste halbwegs normale Jahr seit der Pandemie gewesen. Der Zuschauerstrom sei zwar noch tiefer, aber der Betrieb habe sich normalisiert.

Noch besser hätte das Jahr ausfallen können, wäre der Sommer nicht so schön gewesen. «In der Schweiz geht man anders als in den USA nicht ins Kino, wenns heiss ist», sagt Gerber.

Freizeitgestaltung öfter im Freien

Neben dem Wetter macht Gerber die tiefen Eintrittszahlen an einem geänderten Ausgehverhalten fest. «Freizeitgestaltung findet heute öfter im Freien statt als früher.» Und natürlich gebe es nach wie vor Leute, die zurückhaltend seien, geschlossene Räume mit vielen Menschen aufzusuchen.

Und nicht zuletzt fehlen den Kinos nach wie vor gewisse Filme. Gerber sagt: «Filme, die für 2022 erwartet wurden, sind teilweise nicht erschienen. Einzelne sind jetzt für das laufende Jahr geplant, bei anderen ist die Situation weiterhin unklar.»

Guter Jahresabschluss dank Avatar

Was ein einzelner, gut besuchter Film ausmachen kann, hat sich im Jahresendspurt gezeigt. Der Kinostart von «Avatar: The Way of Water» habe massgeblich zum guten Resultat beigetragen, sagt Gerber. Dieses lässt sich tatsächlich sehen: In der letzten Kinowoche des Jahres sahen sich über 350'000 Personen einen Film im Kino an. Dieser Wert wurde selbst 2019 nur dreimal übertroffen.

Weniger Kinos mit gleich vielen Sälen

Einige Kinos machen diese Erholung nicht mehr mit. Nur noch 224 Kinos registrierte das Bundesamt für Statistik per Ende Jahr. Das sind 21 weniger als noch vor der Pandemie, ein Minus von rund zehn Prozent.

Corona sei aber nicht schuld, sagt Gerber. «Bei den meisten Schliessungen handelt es sich um geplante Schliessungen.» Das sei vor allem dem Trend geschuldet, kleinere Kinos mit einem oder zwei Sälen zu schliessen und dafür grössere Multiplex-Kinos am Stadtrand zu eröffnen. Die Zahlen bestätigen das: Die Anzahl offener Kinosäle Ende Jahr ist nahezu gleich wie vor der Pandemie.

