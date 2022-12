Blues & Soul Der neue Philipp Fankhauser präsentiert die unbekannten Seiten des Blues-Erneuerers Johnny Copeland Johnny Copeland ist so etwas wie der Leitstern in der Karriere des Schweizer Bluesmusikers Nr. 1. Jetzt widmen Fankhauser und seine neue Band ihm ein ganzes Album. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 10.12.2022, 12.00 Uhr

Philipp Fankhauser

Es war ein Schlüsselereignis für den jungen Bluesfan Philipp Fankhauser. 1983 traten am Montreux Jazz Festival John Lee Hooker, Luther Allison und Buddy Guy auf. Alles lebende Legenden des Blues. Doch dann kam ein gewisser Johnny Copeland aus Texas, in der Schweiz noch weitgehend unbekannt, und erschütterte die Blues-Gewissheiten des Schweizer Jünglings. «Copeland war anders. Bis dahin war Blues für mich drei Akkorde, zwölf Takte, viele Gitarrensolos und obskure Texte aus vergangenen Tagen im Süden», erzählt Fankhauser, «doch bei Copeland waren es fünf, sechs Akkorde, Dur und Moll durcheinandergemischt, die Soli melodiös und die Geschichten voll von Zuversicht, Hoffnung, Selbstironie und positiver Energie – und dann diese Stimme.» Das wars. So muss Blues von heute klingen.

Die Lehr- und Wanderjahre an der Seite seines Idols

Johnny Copeland hat nach seinem Durchbruch Anfang der 80er-Jahre massgeblich zur Erneuerung und ­Modernisierung des Blues beigetragen. Musikalisch und thematisch. Seither hat er auch in der Karriere von Philipp Fankhauser eine prominente Rolle eingenommen. Doch bis Fankhauser zum Schweizer Bluesmusiker Nr. 1 werden sollte, war es noch ein weiter Weg. Entscheidend waren dabei seine Lehr- und Wanderjahre an der Seite seines Idols. Nach gemeinsamen Konzerten in der Schweiz lud Copeland den jungen Berner Sänger 1983 ein, mit ihm und seiner Band für ein paar Wochen durch die USA – «the real world» – zu touren. Aus den vier Wochen wurden Jahre.

Fankhauser hatte die Ehre, die Copeland-Konzerte als Sänger zu eröffnen, bevor der Star die Bühne betrat. Ohne Geld, ohne Gage sorgte Copeland für seinen Ziehsohn aus der Schweiz: «Was immer du brauchst, frag mich.» Er war der Patriarch mit klaren Wertvorstellungen manchmal jähzornig, manchmal launisch. Er allein hat bestimmt, was geht und was nicht.

Johnny Copeland 1991 in Chicago. Paul Natkin / WireImage

Harte und erhellende Lektionen «on the road»

Es waren auch harte Lektionen «on the road». «Unglaublich lehrreich und erhellend», sagt Fankhauser über diese Zeit, «mir wurde bewusst, dass ich gar nie so spielen und singen kann wie er.» Weniger wegen der Hautfarbe, als wegen des historischen und persönlichen Backgrounds sowie der Lebensumstände. «Wir in der Schweiz haben viele Optionen. Wenn das mit der Musik nicht klappt, machen wir halt was anderes. Copeland dagegen hatte nur die Musik, den Blues», erklärt Fankhauser, «wir können in der Schweiz mittelmässig sein und haben trotzdem Erfolg. In den USA kannst du dir das nicht leisten. Was uns deshalb abgeht, ist die Dringlichkeit. Der unbedingte Wille, das Beste aus dir herauszuholen.»

Johnny Copleand und Philipp Fankhauser 1992. zvg

Acht Jahre lebte Fankhauser in den USA. Er war auch dabei, als Copeland 1997 im Alter von nur 60 Jahren starb. Nach der Rückkehr aus den USA im Jahr 2000 musste sich Fankhauser damit abfinden, seinen eigenen Weg zu beschreiten: «Ich wollte nicht mehr wie ein amerikanisches Original tönen. Ich fand es plötzlich cool, Emmentaler zu sein. Ich bin, wer ich bin, und ich singe den Blues, so, wie ich es eben kann und tue.»

Philipp Fankhauser hat immer wieder Copeland-Songs interpretiert, doch ein ganzes Album hat er seinem Idol noch nie gewidmet. «Heebie Jeebies» ist deshalb ein ganz besonderes Album. Vor allem auch, weil es eine eher unbekannte Seite des Texas-Shouters zeigt.

youtube

Copelands charmante, kleine Songperlen

Der 1937 geborene Johnny Copeland gründete schon mit 14 seine erste Band, nahm Ende der 50er-Jahre erste Songs auf. Er hatte sich einen Namen als Bluesmusiker aufgebaut, als in den 60er-Jahren plötzlich Soulmusik angesagt war: Sänger wie Ben E. King, Otis Redding und Sam Cooke waren die neuen Stars und die Klagen der alten Bluesmusiker nicht mehr gefragt. Mit der aufkeimenden Bürgerrechtsbewegung versprühte Soul Optimismus und ein positives Lebensgefühl.

Von einem Tag auf den anderen musste sich Copeland umorientieren, um seine Karriere zu retten. Also noch vor seinem grossen Durchbruch als Blues-Erneuerer in den frühen 1980er-Jahren schrieb er kurze, knappe, konzise Songs von rund zweieinhalb Minuten, ohne Intros und lange Soli. Eigentlich Popsongs, fröhlich und tanzbar. Mit Gospel- und Soulflair und einem Beat-Touch, wie wir ihn vor allem von englischen Beat-Bands der 60er-Jahre kennen. Es waren keine Hits, aber charmante, kleine Songperlen, die für die schwarze Community bestimmt waren und es in jener Zeit aber nicht über den Atlantik schafften. Aus diesem Fundus hat Fankhauser dreizehn Songs ausgegraben und mit seiner Band im Grandhotel Giessbach in Brienz eingespielt.

youtube

Neue Bandmitglieder Flo Bauer und Dani Durrer

In der Band ist einiges anders. Neu dabei sind der Berner Saxofonist Dani Durrer und der 24-jährige Gitarrist Flo Bauer aus dem Elsass. Beide sind keine Unbekannten und waren in der Vergangenheit schon als Gäste dabei. Nun sind sie als feste Bandmitglieder aufgenommen worden. Bauer ersetzt dabei den langjährigen Gitarristen und Bandleader Marco Jencarelli, der sich auf seine Arbeit als Produzent konzentrieren will und, wie bisher, das aktuelle Album produziert hat. Nichts geändert hat sich an der englischen Rhythm-Section mit Andy Tolman (Bass) und Richard Spooner (Schlagzeug), der neu auch Bandleader ist.

Die Musiker passen sich dem ­neuen Repertoire an. Die knurrende und brummende Hammond von Hendrix Ackle bleibt für einmal still und weicht einem perlenden Piano oder einer luftigen Orgel. Gitarrist Flo Bauer definiert seine Rolle sehr banddienlich. Interessant ist auch, dass in erster Linie das Saxofon die Riffs spielt und nicht die Gitarre. Die Band greift damit auf eine Rollenverteilung zurück, die im Rhythm and Blues der 40er- und 50er-Jahre die Regel war. Überhaupt: Die Musiker, die sonst als Solisten einen vorzüglichen Ruf geniessen, halten sich hier solistisch auffällig zurück. Spannend wird sein, wie das Repertoire live umgesetzt wird.

Die Songs haben zwar eine bluesige Grundierung, doch nur einer («It’s My Own Tears That’s Beeing Wasted») ist ein typischer Blues. Die Melancholie des Blues schimmert nur noch durch. Die Band schafft es stattdessen, die optimistische Leichtigkeit der Originale zu bewahren und zu unterstreichen. Auf «Heebie Jeebies» können wir also nicht nur eine unbekannte Seite von Johnny Copeland entdecken. Wir hören auch einen anderen, neuen Philipp Fankhauser.

Philipp Fankhauser: Heebie Jeebies (Phonag).

Release-Show Mühle Hunziken, Rubigen ist ausverkauft. Siehe das Tourprogramm auf der Homepage.

