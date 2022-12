Blasmusik Pandemie-Massnahmen gegen Musikvereine waren falsch – doch der Schaden ist angerichtet Eine Studie des Max-Planck-Instituts entlarvt die damalige Schweizer Coronamassnahmen gegen die Blasmusik als übertrieben und falsch. Doch der Schaden ist angerichtet. Kommt es zu einem Sterben der Blasmusikvereine? Stefan Künzli 8 Kommentare 17.12.2022, 05.00 Uhr

Die Ländlermusiker Carlo Brunner (links) und Philipp Mettler spielten mitten in der Coronakrise, am 30. November 2020, zu Ehren des neugewählten Ständeratspräsidenten Alex Kuprecht. Alessandro Della Valle / Keystone

Die Empörung war gross als am 1. Dezember 2020 die Wahl von Alex Kuprecht zum Ständeratspräsidenten in der kleinen Kammer mit der Ländlerkapelle von Carlo Brunner und zwei Saxofonen gefeiert wurde. Notabene: mit zwei sogenannten Superspreader-Instrumenten mitten in der Coronakrise. Abgewatscht wurden darauf aber nicht nur die unverantwortlichen Politiker, als Virusschleudern abgestempelt wurden in der Folge auch die Saxofone – und mit ihnen auch alle anderen Blasinstrumente. Achtung Lebensgefahr!

Die Meinungen waren gemacht. Medien und Verwaltung behandelten Trompeten & Co. in der Folge ohne eindeutige Beweise als Superspreader und Virusschleudern. Proben und Konzert wurden monatelang verunmöglicht oder verboten. Aber noch viel schlimmer: In den Schweizer Musikschulen wollte kaum ein Neueinsteiger mehr ein Blasinstrument lernen. «Die Aussage der Bundesverwaltung, wonach Blasinstrumente Virenschleudern seien, hat dem Image der Blasmusik massiv und nachhaltig geschadet. Wer will schon ein Instrument lernen, das als gefährlich eingestuft wird?», sagt Andreas Kollegger, der Präsident des Schweizer Blasmusikverbands.

Blasinstrumente bei Neueinsteigern nicht mehr gefragt

Dramatischer Rückgang bei den Neueinsteigern. Getty Images

Genaue, schweizweite Zahlen gibt es noch nicht, doch der Rückgang ist beträchtlich. Eine Untersuchung der Hochschule Luzern vom Sept 2021 bei rund 400 Musikschulen hat ergeben, dass während Corona rund 10 Prozent weniger Kinder und Jugendliche ein Instrument erlernen wollten. Dramatisch war der Rückgang bei den Blasinstrumenten. Trompete, Saxofon und Co. waren nicht mehr gefragt. Fritz Renold, Saxofonlehrer an der Alten Kantonsschule Aarau, spricht von einem Einbruch bei Neueinsteigern von rund 30 Prozent bei allen Blasinstrumenten.

Umstrittene und verwirrende Untersuchungen

Als Instrumentenbauer von Weltruf ist Thomas Inderbinen am Puls der Blasinstrumente wie kein anderer. Er hat registriert, dass die Verkäufe wie die Reparaturen von Blasinstrumenten während Corona «fast beängstigend» eingebrochen sind. Er führt das vor allem darauf zurück, dass die Amateure in den Musikvereinen während dieser Zeit nicht mehr spielten. Gemäss Inderbinen war es auch ein Problem, dass umstrittene Untersuchungen kursierten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führten und die Verunsicherung unter Musiklehrern, Musikanten und der Verwaltung erhöhten. Übertriebene, überzogene Massnahmen waren die Folge.

Der Imageschaden ist jedenfalls gewaltig und die Angst vor Blasinstrumenten hält teilweise immer noch an. Das Zivilstandsamt Baden, zum Beispiel, hat gemäss Kollegger noch ein halbes Jahr nach Aufhebung der letzten Auflagen, also im Juli 2022, Blasinstrumente verboten.

Umso wichtiger ist eine Rehabilitation der Blasinstrumente. Fast unbemerkt hat nämlich in diesem Herbst das renommierte Max-Planck-Institut ein Forschungsergebnis publiziert, die die Blasinstrumente fast vollständig entlastet. «Wir haben überraschenderweise festgestellt, dass Blasinstrumente weniger riskant sind als Sprechen oder Singen», sagt Mohsen Bagheri, einer der Studienautoren und Leiter der Forschungsgruppe.

Es gelangten zwar mehr Aerosole in die Umgebung als beim Atmen. Das führe aber nicht zu einem höheren Ansteckungsrisiko. Die niedrigere Übertragungsgefahr begründet die Studie damit, dass die Blasinstrumente wie Filter wirken würden, in denen grössere Partikel der Atemluft festgehalten werden.

Das gefährlichste Instrument ist die Stimme

Wie viele Partikel beim Musizieren mit Blasinstrumenten ausgestossen werden, ist der Studie zufolge abhängig vom Instrument: Blockflöten setzen die geringste, Klarinetten, Saxofone, Trompeten und Posaunen die höchste Konzentration frei. Eindeutig das gefährlichste Instrument in Bezug auf die Verbreitung von Viren sei aber die Stimme. Beim Singen und Sprechen bringen infizierte Personen über 500-mal mehr virenbelastete Partikel in Umlauf als beim ruhigen Atmen. Bei Blasinstrumenten sind es nur fünf- bis fünfzigmal mehr.

Die Studie gibt darüber hinaus wichtige Tipps für gezielte, wirksame Schutzmassnahmen bei einer möglichen nächsten Epidemie. Masken auf dem Schallstück von Blechblasinstrumenten reduzieren gemäss der Studie den Ausstoss infektiöser Partikel zuverlässig. Max-Planck-Direktor Eberhard Bodenschatz ist jedenfalls überzeugt, «dass Unterricht, Proben und Konzerte mit Blasinstrumenten bei ausreichender Belüftung und einem Publikum, das FFP2-Masken trägt, sicher durchgeführt werden könnten». Das Übertragungsrisiko sei selbst nach einem einstündigen Konzert nur bei maximal 0,2 Prozent.

Das Studienergebnis entlarvt die in der Schweiz ergriffenen Massnahmen als völlig übertrieben und falsch. Darüber hinaus trägt die Studie vielleicht dazu bei, das angeschlagene Image zu korrigieren: Blasinstrumente sind weder Superspreader, noch Virenschleudern, sind ungefährlich!

Den Blasmusikvereinen fehlen zwei Jahrgänge

Die Studie kommt natürlich zu spät. Die verlorenen Jahrgänge können nicht zurückgeholt werden. Der Schaden ist angerichtet. Musikvereine abseits der Hochburgen in der Innerschweiz, im Wallis und im Bündnerland hatten teilweise schon vor Corona zu kämpfen. Gemäss Kollegger haben die Coronamassnahmen die Probleme akzentuiert. Musikvereine, die sowieso schon mit Mitgliederproblemen kämpften, mussten den Verein auflösen. Oder es kam zu Zusammenlegungen von Vereinen.

Fakt ist: Den Blasmusikvereinen fehlen zwei Jahrgänge. Noch spricht niemand von einem Vereinssterben. Doch das volle Ausmass der Massnahmen ist erst in einigen Jahren ersichtlich. Kollegger befürchtet, dass das Ausbildungsloch in rund vier Jahren, also dann, wenn die jugendlichen Blasmusikanten vereinsfähig sind, sich dramatisch auf die Vereine auswirken könnte.

youtube

Mit Guggemusig in die Hitparade Schweizer Blasmusik ist wie das Jodellied und der Ländler beste und lebendige Schweizer Volkskultur mit enormer gesellschaftlicher und sozialer Bedeutung. Mit seinen 1972 Vereinen, 30 Teilverbänden und 67'000 Mitgliedern ist der Blasmusikverband der grösste Schweizer Laienmusikverband und damit um einiges grösser als der eidgenössische Jodlerverband (18'000). Seit den 90er-Jahren sind die Mitgliederzahlen im Verband rückläufig. Pro Jahr sind es durchschnittlich zwischen 1 und 1,5 Prozent. Der anhaltend leichte Mitgliederschwund hat vor allem mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, mit denen vor allem Musikvereine in den städtischen Gegenden kämpfen. Der Rückgang geht in erster Linie auf das grosse Freizeitangebot zurück. Man will sich nicht binden und engagieren. Ganz anders in den Hochburgen in der Zentralschweiz, Graubünden, Wallis und Kanton Bern, wo die Blasmusik nach wie vor blüht. Entsprechend dem Zeitgeist hat auch der Trend zu Ad-hoc-Formationen zugenommen. Zu projektbezogenen Bands, die sich ausserhalb der Verbandsstrukturen bewegen. Zu jenen gehören auch die unzähligen Guggenmusiken, die seit rund 25 Jahren zur Fasnachtszeit boomen. Wie erfolgreich Guggemusig ist, zeigt auch das jüngste Projekt aus dem Hause Hitmill. Ende November hat es Gugge3000 auf Platz 2 der Album-Hitparade geschafft. Ein Projekt, an dem dreizehn Guggen und über 700 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Schweiz beteiligt sind und Mundart-Rap, Beats und Guggemusig kombiniert. (sk)

youtube

8 Kommentare Marcel Müller vor etwa 12 Stunden 15 Empfehlungen Nicht nur diese Coronamassnahme war falsch. Viele andere Coronamassnahmen waren auch falsch und haben beträchtlichen Schaden angerichtet. Wer trägt die politische Verantwortung ? Wie immer niemand ! 15 Empfehlungen Marcel Müller vor etwa 10 Stunden 7 Empfehlungen Hauptverantwortliche sind Bundesrat Berset von der SP als Gesundheitsminister, das ihm unterstellte BAG sowie die superhysterische Chefin der Taskforce aus dem grossen Kanton im Norden. Alle diese Leute sind noch im Amt. Keiner musste gehen oder zurücktreten. Wie hiess es schon ganz am Anfang unter anderem so falsch: "Masken bringen nichts und dann mussten plötzlich alle und überall Masken tragen" ! In der Coronapandemie wurden wir leider oft angelogen. Werden wir uns von diesen Leuten in der Zukunft weiter belügen lassen (Berset, Chefin des BAG, Chefin der Taskforce) ? 7 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen