Unser Album des Monats November von Bruce Springsteen

Best of November «Hallelujah!» Bruce Springsteens «Only The Strong Survive» ist unser Album des Monats Der Boss verbreitet vorweihnachtliche Stimmung. Das Album ist eine Hommage an die Soulära und eine kulturelle Aneignung der wunderbarsten Art. Das Ezra Collective, Julie Campiche, Warhaus, Larkin Poe und das Stephan Athanas ContempArabic Ensemble lassen Lo & Leduc hinter sich. Stefan Künzli 01.12.2022, 05.00 Uhr

Bruce Springsteen auf den Spuren seiner Soulheroen. Taylor Hill/Getty Images North America

1. Bruce Springsteen: «Only The Strong Survive»

Bruce Springsteen wird gern als Chronist des weissen Amerikas bezeichnet, als Fürsprecher und Stimme der amerikanischen Arbeiterschaft, der Underdogs, der Zukurzgekommenen und Verlierer. Das greift aber viel zu kurz. Seine Musik war immer schon durchdrungen von Blues und Gospel, aber auch vom afroamerikanischen Soul. Der US-Professor Joel Dinerstein («The Soul Roots Of Bruce Springsteen’s American Dream») hat dies 2007 sogar wissenschaftlich nachgewiesen.

Springsteens Soulaffinität sei «ein eigener Mix aus Befreiungstheologie, Katholizismus, amerikanischer Volksnähe, Existenzialismus und Afro-Christentum, mit eindeutigen Vorläufern in Blues, Rhythm and Blues, Soul, Country und verschiedenen Folkmusikstilen». Diese Nähe zur schwarzen Musik wird jetzt auch auf seinem neuen Album «Only The Strong Survive» deutlich unterstrichen, das er den Autoren und Interpreten der Soulära widmet.

Das Album ist eine liebevoll kuratierte Sammlung von 15 Soulklassikern, von denen die meisten in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre entstanden sind. Der 1949 geborene Bruce Springsteen befand sich damals in den Lehr- und Wanderjahren. Als Teenager trat er mit wechselnden Bands in den Kneipen von New Jersey auf, wo der amerikanische Soul allgegenwärtig war.

«Als Barsänger am Jersey Shore in den Sixties und Seventies warst du ein Soulsänger», schreibt Springsteen in seiner Autobiografie «Born To Run» von 2016. Er war also daran, seine künstlerische Identität zu definieren, und man kann daraus schliessen, dass ohne den Soul jener Tage Springsteen nicht so klingen würde, wie er klingt.

Nach «We Shall Overcome: The Seeger Sessions» mit Folksongs ist «Only The Strong Survive» erst sein zweites Coveralbum. Und wie schon damals geht es ihm um ein Reflektieren über die Vergangenheit. Bei der Hommage gehen Springsteen und Produzent Ron Aniello (die E Street Band ist nicht involviert) mit dem höchsten Respekt vor und belassen Ablauf und Arrangements nah bei den Originalen. Gleichzeitig tragen sie mit Gospelchor, Streichern und den Bläsern der E Street Band dick auf, sodass so etwas wie vorweihnachtliche Stimmung aufkommt.

YouTube/Bruce Springsteen

Im Mittelpunkt steht aber die voluminöse Stimme von Springsteen. «Ich wollte einfach mal Musik machen, bei der ich mich gesanglich wirklich fordere», sagte er dazu. Interessant ist, dass er sich selbst als Sänger nicht hoch einschätzt. In seinem Buch schrieb er: «Mir war klar, dass ich mit meiner Stimme keine Preise gewinnen würde. Das Feuerwerk musste von den Songs kommen.»

Trotzdem wagt er hier den Vergleich mit den ganz grossen Stimmen des Soul. Mit Ben E. King und Aretha Franklin in «Don’t Play That Song», mit den Four Tops in «7 Rooms Of Gloom» und «When She Was My Girl», mit den Impressions in «I Wish It Would Rain», mit den Supremes in «Someday We’ll Be Together», mit William Bell in «I Forgot To Be Your Lover» und «Any Other Way» und mit Jerry Butler im Titelsong und «Hey, Western Union Man».

Für zwei Songs («I Forgot To Be Your Lover» und «Soul Days») hat er mit dem 87-jährigen Sam Moore des legendären Duos Sam & Dave sogar einen der letzten Überlebenden der Soulära ins Studio geholt. Viel Neues kann er den Songs mit seinen Interpretationen nicht abgewinnen, aber der Boss fällt nicht ab, muss den Vergleich mit den grossen Originalen nicht scheuen und wagt sich da und dort sogar in den Falsett.

YouTube/Bruce Springsteen

In Springsteens Hommage finden wir wenige Hits wie «Nightshift», «Don’t Play That Song» und «What Becomes Of The Brokenhearted» von Jimmy Ruffin (1966), den 1991 der englische Soulsänger Paul Young nochmals in die Hitparaden brachte. Wichtiger war Springsteen offenbar, unbekanntere und vergessene Perlen aus jener glorreichen Zeit, und gut die Hälfte aus der Hitfabrik von Motown, wieder in Erinnerung zu rufen. Wie zum Beispiel «Do I Love You (Indeed I Do)» von 1965 des vergessenen Sängers Frank Wilson.

Wer erinnert sich noch an den Sänger und Komponisten Dobie Gray? Oder das Original «I Forgot To Be Your Lover» von William Bell und Booker T. Jones aus dem Jahr 1968, das ein gewisser Billy Idol in stark veränderter Form und unter dem Titel «To Be A Lover» fast 40 Jahre später zum Hit machte.

«Soul, zusammen mit Gospel, gehört zur schönsten Gesangsmusik, die je aufgenommen wurde», sagt der Boss im Video zur Platte und verneigt sich vor den Ikonen der afroamerikanischen Musik. Auf «Only The Strong Survive» bekennt er sich zu seiner Liebe zur schwarzen Musik und lebt sie aus wie nie zuvor. «Ich habe versucht, ihnen allen und den fabelhaften Autoren dieser glorreichen Musik gerecht zu werden», sagt Springtsteen. Im zerstrittenen Amerika kann dies auch als eine versöhnliche Geste und Botschaft gelesen werden. Als eine kulturelle Aneignung der wunderbarsten und edelsten Art.

2. Ezra Collective: «Where I’m Meant To Be»

YouTube/Ezra Collective

«Ich spiele Jazz auf meine Art, nicht auf die amerikanische», sagt der verstorbene Tony Allen im Intro zu «No Confusion». Die Aussage des stilbildenden Drummers des Afro-Beats ist Programm für das zweite Album des Londoner Ezra Collective um den Schlagzeuger und Komponisten Femi Koleoso mit dem fantastischen Keyboarder Joe Armon-Jones. Wie keine andere Band mischt sie Hip-Hop, Afro-Beat, Salsa, Ska und Reggae zu einem eigenen, furiosen und groovenden Jazzsound. Mit Gästen wie den Sängerinnen Emeli Sandé, Nao und Sampa The Great ist das Quintett auf dem Sprung in die Popcharts.

3. Julie Campiche Quartet: «You Matter»

YouTube/Campiche Julie

Wer Harfe sagt, denkt an schwebende, himmlische Klänge. Die Genfer Harfenistin Julie Campiche hat weiter gedacht, die Möglichkeiten des sperrigen Engelsinstruments mit elektronischen Effekten gekonnt erweitert und mit ihrem Quartett einen ganz eigenen Klangkosmos geschaffen. Voll von Nuancen, Brüchen und Kontrasten. Hymnisch, ekstatisch, erhebend und doch geerdet. Das Julie Campiche Quartet mit Leo Fumagalli (Sax), Clemens Kuratle (Schlagzeug) und Manu Hagmann (Bass) bestätigt sich auf ihrem zweiten Album «You Matter» als eine der spannendsten Jazzbands der Schweiz. Das ist Jazz der europäischen Spitzenklasse.

4. Warhaus: «Ha Ha Heartbreak»

YouTube/Warhaus

Warhaus – auch bekannt als Sänger der belgischen Band Balthazar – ist zurück. Die letzte Soloplatte veröffentlichte er 2017. Ein starker Trennungsschmerz brachte sein musikalisches Talent wieder zum Fliessen. Für seine neue Platte brauchte Warhaus nicht viel: ein einsames Hotelzimmer, eine Gitarre, ein Mikrofon und ein gebrochenes Herz. Song für Song durchläuft der Musiker auf «Ha Ha Heartbreak» die verschiedenen Stufen der Trauer. Es beginnt mit Verleugnung, geht über in Widerstand, Verzweiflung und endet schliesslich in Erkenntnis und Selbstreflexion.

Hinter dem Künstlernamen Warhaus steckt der belgische Sänger Maarten Devoldere. Er ist auch Sänger der belgischen Band Balthazar. 2016 startete Devoldere mit seinem Soloprojekt Warhaus und brachte im selben Jahr sein Debütalbum «We Fucked A Flame Into Being» raus. Nur ein Jahr später folgte seine zweite Platte «Warhaus».

Nun dauerte es fünf Jahre bis zum neuen Warhaus-Album. Der Grund ist allerdings nicht, dass der Musiker Jahre damit verbracht hätte, Songs zu schreiben und diese zu verfeinern. Genau genommen sind sie innerhalb von drei Wochen auf Sizilien entstanden. Nach der Trennung war die Reise eine ideale Fluchtmöglichkeit. Doch auch in der Stadt Palermo konnte der Musiker seinem Herzschmerz nicht entkommen.

Die Platte startet mit dem Song «Open Window». Darin singt Devoldere noch ziemlich überzeugt davon, dass die beiden in der Zukunft wieder zusammen gehören werden: «Girl, it’s in the future we belong». Der Song fliesst über in ein langes Outro mit Männerstimmen, die von einnehmenden Streicher- und Klavierklängen begleitet werden.

Seine Zuversicht über ein gemeinsames Happy End hält allerdings nicht lange an. Voller Verzweiflung und Unverständnis, dass es so schnell vorbeigegangen ist, singt Devoldere in «Time Bomb»: «How can something that connected, break with the blink of an eye» (Wie kann etwas, das so zusammenhängt, mit einem Wimpernschlag zerbrechen).

Mit «Best I Ever Had» endet die Platte zwar weiterhin in einem Gefühl von Trauer, aber mit einem hinnehmenden Unterton: «Don’t know much, but I know that you’re the best I ever had» (Ich weiss nicht viel, aber ich weiss, dass du das Beste bist, was ich je hatte).

Da der Gesang vor der Instrumentalisierung fertig war, mussten sich Schlagzeuger und Gitarrist unüblicherweise an diesem orientieren. Devoldere konnte seine Texte also nicht mehr umschreiben. Das macht «Ha Ha Heartbreak» zu einem zutiefst persönlichen Album, so, wie es in der sizilianischen Hitze aus dem Sänger heraussprudelte.

5. Larkin Poe: «Blood Harmony»

YouTube/

Larkin Poe

Larkin Poe, das aus Georgia stammende Schwesternduo Rebecca und Megan Lovell, sind die Hoffnung des bluesgetränkten Südstaatenrock. Auf dem neuen Album «Blood Harmony» zelebrieren sie die grossartige Musik aus weiblicher Sicht. Trotzig und kampfbereit, aber auch versöhnlich. Da sind Wehmut, Sehnsucht und bittere Erfahrungen. Die Heimat lässt sie nicht los und doch sind sie froh, dass sie sie hinter sich gelassen haben: «Giorgia Off My Mind».

6. Stephan Athanas’ ContempArabic Ensemble: «Tabarka Blues»

YouTube/

stephan athanas

Es geschah in Kairo. Der Bassist Stephan Athanas erhielt 1996 von der Stadt Aarau ein halbjähriges Stipendium für einen Atelieraufenthalt in der ägyptischen Hauptstadt. Er suchte Kontakte zur lokalen Jazzszene und stiess über Umwegen auf den Keyboarder und Grammy-Gewinner Fathy Salama, der die Musik seiner Heimat mit Elementen aus Jazz und Pop modernisiert.

Fathy Salama war für Athanas der Schlüssel in die arabische Musikwelt. Schon bald probte er regelmässig in dessen Band und spielte mit ihm eine Reihe von Konzerten. Im engen Kontakt mit den ägyptischen Musikern der Band wurde er in die Geheimnisse der arabischen Musik eingeweiht, lernte die typischen Rhythmen und Skalen und begann, selbst Stücke zu schreiben. Zum Abschluss seines Ägypten-Aufenthalts gab es dann ein grosses Doppelkonzert mit einem Set von Salama und einem von Athanas.

Das war die Initialzündung für das Stephan Athanas’ ContempArabic Ensemble. Zurück in der Heimat folgte vor 25 Jahren eine erste Tour in der Schweiz mit zwei ägyptischen und Schweizer Musikern wie Bernard Vidal (Gitarre) und Patrick Bürli (Schlagzeug), die auch noch heute mit dabei sind. In einem Paris-Aufenthalt im selben Jahr lernte Athanas die renommierten tunesischen Musiker Benji Fellous (arabische Perkussion), Samir Ferjany (Nay, Flöte) und die Sängerin und Kanunspielerin (Zither) Samiha Ben Saïd kennen, die ebenfalls heute noch im Ensemble mitwirken.

Der 62-jährige Musiker und Musiklehrer Stephan Athanas sieht sich in der arabischen Musik nicht auf dem Level dieser Könner. «Ich habe die arabische Musik so weit studiert, dass ich den Aufbau und Spielweise verstehe und kenne», sagt der ausgebildete Jazzmusiker. Seine Aufgabe als Bandleader sieht er vielmehr darin, die beiden musikalischen Welten zusammenzubringen und im besten Fall miteinander zu vereinen.

Erster und wichtigster Berührungspunkt zwischen Jazz und arabischer Musik ist die Improvisation, die in beiden Idiomen gepflegt wird. Zweiter Berührungspunkt sind die Blue Notes. Diese charakteristischen Intervalle sind prägend für die gesamte afroamerikanische Musik. Athanas vertritt die These, dass die Blue Notes ihre Herkunft in der arabischen Musik haben und via Sklaverei in die neue Welt gelangten. Das heisst wiederum, dass Jazzmusiker, die mit dem Umgang von Blue Notes vertraut sind, sich relativ schnell Skalen und Ornamentierung der arabischen Musik aneignen können.

«Man kann unsere Musik aus zwei verschiedenen Warten aus anhören», erklärt Athanas, «aus arabischer Sicht hört man die Skalen, die Vierteltonschritte, die ungeraden Rhythmen. Aus westlicher Sicht die Jazzakkorde, aber auch funkige Rhythmen.» Entscheidend ist, dass sich die beiden Idiome überlagern und gegenseitig beeinflussen. Das ist auch auf dem aktuellen Jubiläumsalbum «Tabarka Blues» zu hören und zu erleben.

Interessant ist der Umgang mit ungeraden Rhythmen und Metren, die in der arabischen Musik weit verbreitet sind. Im gleichen Stück, wie etwa in «Yehlila» im Saxofonsolo von Dave Feusi, kann das Metrum kippen und in einen fadengeraden Swing münden. Faszinierend ist auch, wie der Jazzstandard «Nardis» von Miles Davis beim ContempArabic Ensemble von einem 4/4- zu einem 9/8-Takt und «Footprints» von Wayne Shorter von einem 3/4- zu einem 5/4-Takt wird und doch ganz organisch fliessen. «Das ContempArabic Ensemble balanciert zwischen den Welten und lässt sich von beiden Seiten lesen», sagt Athanas. Es ist ein Tanz und ein Balanceakt, den das Ensemble wie kein zweites beherrscht.

7. Lo & Leduc: «Luft»

YouTube/Lo & Leduc

Am Ende lauert der Tod. Lo wälzt sich in «Fründ» durch seine Alltagsprobleme, lässt diese schwer und bedrückend brummen, nur, um sie mit einer Zeile dann maximal nichtig erscheinen zu lassen. Danach setzen Bläser ein und schmettern eine himmeltraurige Melodie. Beinahe zwei Minuten, kein einziges Wort. «Luft» heisst dieses Intermezzo. Zeit, um den Atem wiederzufinden.

«Luft» heisst auch das neue Album von Lo & Leduc. «Wir wollten den Liedern mehr Luft geben», sagt Leduc und blinzelt in die Berner Herbstsonne. Für die beiden Musiker meint das: nicht immer alles doppelt unterstreichen. «Unsere Texte sind häufig schon schwer genug, da braucht es nicht noch schwermütige Beats», sagt Lo. Es bedeutet aber auch: aushalten und einander Platz lassen. Öfter als auch schon ist da einfach Musik. Ohne Text. Auf dem ersten Song «The Game» dauert es geschlagene 90 Sekunden, bis Leduc mit seinem Rap einsetzt. In der modernen Streamingwelt eine halbe Ewigkeit.

Und aus Lo & Leduc werden auf der Platte vermehrt Lo und/oder Leduc. Auf vier Stücken (je zwei) der insgesamt 14 Lieder mit Text ist jeweils nur einer der beiden zu hören. «Es ist nicht einfach, der Versuchung zu widerstehen, auch ein paar Zeilen beizusteuern», sagt Leduc. Und Lo ergänzt: «Es ist aber auch schwierig, ganz alleine auf dem Track zu sein.» Lo-&-Leduc-Songs seien es aber immer. Auch wenn Lo oder Leduc mal drei Minuten eine Pause hat. Am Ende hätten sie sich im Prozess oft gefragt: Hilft es dem Song, wenn wir jetzt das und dies noch machen? So sei eben jene Luft in die Lieder und zwischen sie geflossen.

Nicht sonderlich viel Luft liegt zwischen ihrem letzten Album «Mercato» und «Luft». Nicht stilistisch, sondern tatsächlich zeitlich: Zwischen den beiden Scheiben sind gerade einmal neun Monate vergangen. «Aus Aufmerksamkeitsgründen ist es eine grunddoofe Entscheidung, in so rascher Zeit zwei Alben zu veröffentlichen», gibt Leduc unumwunden zu. Zeitgleich basteln die beiden Berner noch an ihrem zweiten Bühnenprogramm «Countdown» (als Häberli Oggier), das im Januar Premiere feiert. Besteht da nicht die Gefahr einer Überdosis?

«Seien wir ehrlich, die besteht doch eigentlich schon seit 2018», sagt Lo. Spätestens seit «079» sind Lo & Leduc omnipräsent. «Wir haben seit zwei Jahren an ‹Luft› gearbeitet, es jetzt einfach zurückzuhalten, wäre doch auch komisch gewesen», sagt Leduc. «Es musste jetzt raus», sagt Lo.

Spätestens seit Corona tobt im Musikgeschäft ein ständiges Rangeln um Aufmerksamkeit, gerade Newcomerinnen und Newcomer haben es schwer, einen Platz im Rampenlicht zu ergattern. Und nun veröffentlicht jemand aus der Platzhirsch-Liga einfach zwei Alben in einem Jahr. «Wir sind uns bewusst, dass wir extrem privilegiert sind», sagt Leduc. Aber Lo und er würden oft ihre Reichweite einsetzen, um andere Acts zu pushen. Sei es per Social Media oder einem Slot im Vorprogramm. Die Demut ist im ganzen Gespräch spürbar. Es bringe auch nix, wenn man mit seinem Glück hadere, sagt Leduc.

«Luft» klingt angenehm unverkrampft. Es ist hörbar mehr ein «Wollen» als ein «Müssen» und über weite Teile auch ein «Können». Soundtechnisch ist es deutlich organischer geworden als noch «Mercato». Das sei zeitgeistiger gewesen, flirrender, flackernd, sagen die beiden. Und auch deutlich schneller entstanden. «Wir wollten für ‹Luft› tatsächlich vieles analog einspielen», sagt Leduc. Auch die Band sei stärker als auch schon in die Produktion eingebunden gewesen. Mehr Beteiligte heisst auch immer etwas komplizierter und intensiver: «Stimmt schon», sagt Lo, «aber das ist doch schön. So kommst du auch weiter.»

Luftig im Sinne von beliebig ist das Album jedenfalls nicht geworden. Es hat diese typische Lo-&-Leduc-Souplesse, ohne dabei allzu federleicht zu sein und weggewindet zu werden. Immer präsent ist diese unbedingte Lust, mit Worten zu spielen. Irgendwo zwischen Kuno (Lauener) und Kendrick (Lamar). Texte, die auf das erste Hören unaufdringlich erscheinen und auch so konsumiert werden können, sich aber nach und nach mehr aufschlüsseln und voller liebevoller Details stecken.

Nur im Mittelteil droht die Platte manchmal zu fest in einen Schunkelgroove abzudriften. Mal ist es musikalisch, mal thematisch zu harmlos. Da ist es umso schöner, dass der Tod dann in «Fründ» noch einmal heftig anklopft und die bleischweren Bläser die Beliebigkeit kräftig wegpusten.

8. Gipsy Kings: «Renaissance»

YouTube/Tornado

Die legendären Gipsy Kings sind wieder zurück. Das neue Album «Renaissance» soll eine Wiedergeburt sein. Eine neue Generation von Musikern geht damit an den Start. Ausverkaufte Hallen, Gold- und Platinauszeichnungen in über 15 Ländern: Ende der 80er-Jahre stürmten die Gipsy Kings mit «Bamboleo», «Volare» und «Djobi Djoba» die Charts.

Mit ihren Rhythmen aus Flamenco, Rumba, Rock und Salsa waren sie überall zu hören und traten in schicken Diskotheken auf – auch im mondänen Saint-Tropez. Seitdem versuchen die Mitglieder, an die alten Erfolge anzuknüpfen. Mit dem nun erscheinenden Album geht Leadgitarrist Tonino Baliardo mit einer neuen Generation an den Start. Der Titel der Platte lautet entsprechend: «Renaissance».

Das letzte bedeutende Album der Gipsy Kings mit neuen Kompositionen war «Savor Flamenco». Damit gewann die Band 2014 die begehrte Grammy-Auszeichnung für das beste Weltmusikalbum. Das Pandemiejahr 2020 war für Tonino Baliardo die Zeit, um sich wieder an ein neues Album zu machen, aber dieses Mal mit neuer und junger Verstärkung. Zu den jüngsten Mitwirkenden zählt sein sechsjähriger Enkel Milan, der am Ende des «Volando»-Tracks singt.

«Renaissance» ist ein Mix aus Flamenco, Rumba und Pop – gemischt mit arabischen und lateinamerikanischen Klängen. «Campana», «Mundo loco» und der Song «Chica Del Sol», der im Sommer als Single ausgekoppelt wurde, erinnern mit ihren Klängen, dem virtuosen Gitarrenspiel und dem leidenschaftlichen Gesang an die grossen Hits wie «Bamboleo» und «Volare». «Amadeo» ist eine Hommage an die klassische Musik, deren Liebhaber Tonino Baliardo ist. Der Song «Abandonado» ist eine Ballade mit orchestralem Finale. Insgesamt beinhaltet das Album elf Tracks mit jeder Menge Abwechslung.

Die Geschichte der aus Frankreich stammenden Gipsy Kings ist voller Höhen und Tiefen. Sie begann in den 70er-Jahren im südfranzösischen Arles, als sich die Söhne des Flamencosängers José Reyes – Nicolas, Paul, Canut, Patchai und André – zusammen mit seinem Schwiegersohn Chico Bouchikhi zur Combo José Reyes et Los Reyes zusammenschloss. Als sie sich später mit den Cousins Tonino, Diego und Paco Baliardo zusammentaten, den Söhnen des weltbekannten Gitarristen Manitas de Plata, gaben sie sich den Namen Gipsy Kings.

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere kam es 1991 zum Bruch mit Chico Bouchikhi, der ein Jahr später seine eigene erfolgreiche Band Chico & the Gypsies gründete. Als 2017 die drei Reyes-Brüder – Patchai, Canut und Paul – zu ihm wechselten, rief er die Band The Original Gypsies ins Leben. Gipsy Kings durften sie sich aus juristischen Gründen nicht nennen.

Die alten Hits der Gipsy Kings haben sich bei vielen ins Gedächtnis gebrannt, aber die Namen der Bandmitglieder kennt kaum jemand. Und das hat seinen Grund, denn die Mitglieder der Gruppe kommen und gehen – Cousins ersetzen Onkels und Neffen oder Brüder. Bei Auftritten wirken zudem häufig Gastmusiker mit. Oftmals standen in der Vergangenheit schon über 20 Leute auf der Bühne. Mit «Renaissance» will Leadgitarrist Tonino Baliardo nun eine neue Generation der Gipsy Kings etablieren. Doch ob alt oder jung – das virtuose Gitarrenspiel und ihre leidenschaftlichen Rhythmen sind die gleichen geblieben.

9. Andreas Vollenweider: «SlowFlow & Dancer»

YouTube/Andreas Vollenweider & Friends

Mit entspannenden Harfensounds verkaufte Andreas Vollenweider Millionen Alben und füllte grosse Konzertsäle in aller Welt. Nun setzt der 69 Jahre alte Schweizer sein Comeback fort. Tut gut. Man darf sich den Harfenvirtuosen Andreas Vollenweider wohl als zufriedenen, freundlichen Menschen vorstellen. Der auch für sein soziales und ökologisches Engagement ausgezeichnete Schweizer Musiker (69) dankt im Booklet zum neuen Album seiner Frau Beata, den gemeinsamen Kindern, deren Partnern und den «bezaubernden Enkeln». Dass die coronabedingt lange «Reise zu unseren Hörern» seine Geduld auf eine harte Probe gestellt hat, lässt er aber nicht unerwähnt.

Nun ist «SlowFlow & Dancer» doch noch draussen – und das Warten dürfte sich für die zahlreichen Vollenweider-Fans, die ihm teilweise seit 40 Jahren die Treue halten, gelohnt haben. Wieder liefert der verdiente Harfenist, Komponist, Produzent und Arrangeur eine behagliche und doch spannungsvolle Mixtur aus teils streichersatten Instrumentals mit Nähe zu Ambient-Pop und Folk sowie sanften Afro-Grooves. Hier zeigt sich eine tiefe Verbundenheit mit Afrika, die von der Band Africapella und der Sängerin Ayanda Nhlangothi verkörpert wird.

Die elf neuen Stücke entstanden in Zusammenarbeit mit dem britischen Produzenten Andy Wright (Eurythmics, Simply Red, Jeff Beck, Simple Minds), dem London Session Orchestra, den London Horns und Vollenweiders bewährtem Musiker-Freundeskreis. Das 43 Minuten lange, zweigeteilte Album tut mit seinen Balsamklängen in diesen aufgewühlten Zeiten ähnlich gut wie eine kuschelige Wolldecke oder ein warmes Schaumbad.

10. Roxette: «Pop-Up Dynamo!»

YouTube/Music 4

Das Erbe von Roxette wollte Per Gessle wachhalten – und er hat hörbar geliefert: Mit seinem Bandprojekt PG Roxette veröffentlicht der Schwede ein neues Album, das an alte, poppige Zeiten erinnert. Und doch irgendwie seinen Weg in die Moderne findet.

Die Namen Marie Fredriksson und Per Gessle werden auf Ewigkeit mit dem Popduo Roxette verbunden bleiben. Drei Jahre nach Fredrikssons viel zu frühem Tod bringt Gessle nun ein Album mit einem neuen Projekt heraus, das ihren gemeinsamen Bandnamen trägt – und auch den unverkennbar poppigen Roxette-Klang von «Joyride» und anderen Welthits vergangener Tage.

«Ich habe früh entschieden, dass wir auf diesen Sound aus den späten 80ern, frühen 90ern setzen sollten, wo mein Herz im Grunde liegt», sagte Gessle. Anstatt sich zu sehr neuen Formaten anzupassen, sei es besser, an dem festzuhalten, worin man gut sei. «Gleichzeitig wollte ich nicht nostalgisch oder zu retro sein. Ich wollte auch modern klingen», betont der mittlerweile 63 Jahre alte Schwede. Herausgekommen sei ein temporeiches Popalbum. «Es ist ein Mischmasch aus 1989 und 2022 – oder 2021, als es aufgenommen wurde», so Gessle.

1989 – um dieses Jahr war die grosse Zeit von Per Gessle und Marie Fredriksson. Als Roxette reihten die beiden Schweden einen Welterfolg an den anderen, darunter «The Look», «Listen To Your Heart» und «It Must Have Been Love». Sie verkauften weltweit etwa 80 Millionen Alben. Gessle schrieb dabei die Songs, während Frederikssons umwerfende Stimme zu einem Dauerbrenner auch in deutschen Radios wurde.

2016 gaben Roxette ihr letztes Konzert. Am 9. Dezember 2019 starb Fredriksson im Alter von nur 61 Jahren nach langem Kampf gegen Krebs. Gessle verarbeitete das unter anderem auch musikalisch, ein Jahr nach ihrem Tod kam die Songsammlung «Bag Of Trix» mit unveröffentlichten und teils verschollenen Roxette-Aufnahmen heraus.

Auf Roxette folgt nun also PG Roxette, auf die Welthits von damals das Album «Pop-Up Dynamo!», das Marie Fredriksson gewidmet ist. Der Sound bleibt gleich, eine kaum ersetzbare Stimme muss jedoch ersetzt werden. «Das ist ein neues Kapitel, das beginnt», sagt Gessle. «Es hätte sich seltsam angefühlt, ein Roxette-Album ohne Marie zu machen.»

Fredriksson ist somit nicht auf dem Album zu hören, dafür die langjährigen Backgroundsängerinnen Helena Josefsson und Dea Norberg. «Pop-Up Dynamo!» ist damit anders als Musik von Roxette, aber irgendwie auch nicht. Gleich in den ersten Sekunden fühlt sich «Walking On Air», der starke erste und bereits vorab veröffentlichte Track der Platte, wie eine Autofahrt in den 90er-Jahren mit aufgedrehtem Radio an. Die Stimmen von Gessle, Josefsson und Norberg laden zum Mitsingen ein, die Melodien mehrerer der insgesamt elf Songs bleiben geschmeidig im Ohr.

Zur Albummitte, etwa bei «You Hurt The One You Love The Most» und «Jezebel», wird die Musik dann teils ruhiger und nachdenklicher, zwischendurch bei «The Loneliest Girl In The World» – trotz des traurig anmutenden Titels – wieder hörbar fröhlicher. Dieser Mischung aus Fröhlichem und Nachdenklichem, die auch Roxette prägte, ist Gessle also auch heute noch treu geblieben. Er versucht nicht, Lady Gaga oder Justin Bieber zu sein.

Dabei schreckte Gessle auch nicht davor zurück, die alten Synthesizer aus dem Keller zu holen. Der Schwede räumt ein, dass «Pop-Up Dynamo!» etwas anderes sei als die heutige Popmusik. Das Album höre sich so ganz anders als alles andere an, was heute musikalisch im Umlauf sei. «Die meiste Popmusik wird heute auf Laptops oder in diesem Stil gemacht», sagt er. «Es ist eine Entwicklung, die die Musik ein wenig begrenzt hat.» Gessle selbst bleibt innerhalb seiner alten Wohlfühlgrenzen – denen von Roxette.