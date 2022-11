Erich Vock hat die Lizenz zum Lachen

Bernhardtheater Mit Lizenz zum Lachen: Wo Erich Vock draufsteht, ist Vergnügen drin Seit über 30 Jahren ist er ein Publikumsmagnet. Die turbulente Komödie «Vollkoffer» ist ein weiterer Volltreffer. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 13.11.2022, 16.59 Uhr

Erich Vock hat die Lizenz zum Lacken. Pat Wettstein Photoproduction Gm / Bernhard Theater

Im Bernhardtheater ist kein Stuhl mehr frei, Getränke und Snacks sind serviert. Saallicht aus, Vorhang auf und schon befindet man sich im gediegen eingerichteten Wohnzimmer der Schwendimanns. Via Transistorradio bringt «ein bisschen Spass muss sein» das Publikum schlagartig so richtig in Stimmung, an Hausfrau Silvia aber geht Roberto Blancos Direktive spurlos vorbei. Nervös tigert sie zwischen Küche und Wohnungstür hin und her, stellt eine Etagere Salznüssli auf den Clubtisch und Rotwein aufs Sideboard: Gleich werden die beiden Gäste eintreffen und Gatte Patrick – an sich die Pünktlichkeit in Person – ist seit über einer Stunde überfällig. Als er dann doch endlich eintrifft, wird er von Silvia mit Vorwürfen überschüttet und von den Zuschauern mit tosendem Applaus bedacht: Erich Vock!

Seit über 30 Jahren ist er ein Publikumsmagnet: Wo sein Name draufsteht, ist garantiert Vergnügen drin. Die Titel der Komödien, Schwänke, Lustspiele, in denen er auftritt, spielen zumeist eine eher untergeordnete Rolle: Allein der Name Vock ist Programm. Aktuell pilgern seine Fans zu einer Komödie des weltweit erfolgreichen englischen Autors Ray Cooney, im Original «Funny Money», in der Dialektbearbeitung «Vollkoffer». In Österreich ein Synonym für «Dummkopf», hat es hier, wie sich im Verlauf des Abends herausstellt, vor allem die zentrale Bedeutung eines vollen Koffers.

Zurück zur verspäteten Heimkehr von Patrick Schwendimann, mit der die heile (Bünzli-)Welt seiner Angetrauten – und bei weitem nicht nur ihre – komplett aus den Fugen gerät. So unspektakulär die Ursache ist – die Verwechslung von zwei Aktenkoffern in einer S-Bahn – so irrwitzig sind deren Folgen. Auf die Entdeckung hin, dass in vermeintlich seinem Koffer 2,5 Millionen Franken in sauber gebündelten Tausender-Scheinen liegen, hat Buchhalter Schwendimann auf dem Heimweg in einer Beiz mehrere Schnäpse genehmigt, die seine sämtlichen moralischen Bedenken restlos wegschwemmten. Fortan hält der schnöde Mammon Schwendimanns Denken und Handeln so fest im Griff, dass weder Gattin Silvia noch ein unverhofft auftauchender Kantonspolizist in Zivil, und auch nicht die Gäste Mona und Viktor ihn von der festen Absicht abhalten können, im Geld schwimmend zu komplett neuen Ufern aufbrechen. Widrigkeiten wie seine eigene vermeintliche Ermordung und Störenfriede wie eine aufsässige Taxi-Chauffeuse und ein Stadtpolizist werden von Schwendimann nach dem Motto «Geld regiert die Welt» mittels verbalem Biegen und Brechen oder Moneten vereinnahmt.

Im Zuschauerraum bleibt kaum ein Auge trocken

Ein Karussell von Verstrickungen, Notlügen, Verwechslungen, Missverständnissen (auch sexuellen) nimmt immer rasantere Fahrt auf, bis keiner der Beteiligten mehr den Durch- geschweige denn einen Überblick hat. In horrendem Tempo knallen die immer schräger werdenden Dialoge, gespickt mit zündenden Pointen, wie Frauenfürze über die Bühne, derweil im Zuschauerraum vor lauter Vergnügen kaum ein Auge trocken bleibt.

Erich Vock hat auch als Regisseur einmal mehr ganze Arbeit geleistet und – gemeinsam mit einem mitreissenden Ensemble – das turbulente Geschehen in eine Inszenierung gepackt, die einem mittleren Tornado gleichkommt. Karin Moser überzeugt sowohl als genervte, wie auch als betrunkene Silvia ebenso wie Bettina Kuhn (alternierend mit Viola Tami) als cool-souveräne Mona. Punkig-schnoddrig-köstlich sind die Auftritte von Ramona Fattini als Taxi-Girl. Locker vom Hocker gibt Daniel Bill den korrupten Polizisten in Zivil, während als Kontrast dazu Hubert Spiess steif wie eine Marionette als superkorrekter Stadtpolizist ins dramatische Geschehen eingreift. Der etwas zu wenig komödiantische Philipp Roussel fällt als Viktor etwas aus dem Rahmen. Fazit: Wo Vock draufsteht, ist Vergnügen drin, und zwar im Multipack, mit der Lizenz zum Lachen und langer Haltbarkeitsgarantie.

«Vollkoffer» im Bernhardtheater bis Mitte Februar 2023.

