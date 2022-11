"Meinen Hass bekommt ihr nicht": Drama übers Bataclan-Attentat

Drama Der Film «Meinen Hass bekommt ihr nicht» erzählt von den Hinterbliebenen des Bataclan-Anschlags Am 13. November 2015 erschütterte der Terroranschlag auf den Pariser Konzertsaal die Welt. Kilian Riedhof hat einen bewegenden Spielfilm darüber gedreht, wie man Ohnmacht mit innerem Widerstand begegnen kann. Silvia Posavec 07.11.2022, 17.00 Uhr

Er spielt den aufgewühlten Witwer: Pierre Deladonchamps. zvg / Aargauer Zeitung

Hélène ist ein Wirbelwind, Antoine ein Feingeist und ihr 17 Monate alter Sohn Melvil ihr Sonnenschein. Die kleine Familie lebt im Herzen von Paris, in einer charmanten Altbauwohnung voller kleiner Zeugnisse ihres gemeinsamen Lebens. Ganz bewusst beginnt der Film «Vous n’aurez pas ma haine» («Meinen Hass bekommt ihr nicht») bereits am Morgen des besagten Tages, der Hélène für immer aus diesem Leben reissen soll. Am 13. November 2015 wird sie unter den 90 Opfern des Terroranschlags im Pariser Konzertsaal Bataclan sein.

In nur wenigen Szenen lernen wir zuerst nicht nur die Personen, sondern auch ihre Beziehung kennen. Regisseur Kilian Riedhof zeichnet ein sehr einnehmendes, aber zweifelsohne auch idealisiertes Bild und bleibt so in gewisser Weise auch der Erzählperspektive des alleinerziehenden Witwers Antoine Leiris treu. Der Film beruht auf Leiris’ gleichnamigen Buch, einem intimen und aufwühlenden Erfahrungsbericht eines Hinterbliebenen.

Sich in einer neuen Wirklichkeit zurechtfinden

In der Fiktion begleitet die Kamera Hélène aus dem sicheren Nest auf ihrem Weg mit dem Auto durch eine quirlige, lebensbejahende Stadt. Das Radio läuft, die junge Mutter mit nordafrikanischen Wurzeln trommelt auf dem Lenkrad, singt mit und lacht. In diesem selbstvergessenen Moment verkörpert sie ein weltoffenes und diverses Frankreich. Es ist eine Szene, die auch eine beinahe kindliche Naivität zum Ausdruck bringt, einen verwundbaren Zustand darstellt, in dem sich unbewusst die gesamte westliche Gesellschaft wiederfinden soll.

Die grausamen Attentate islamistischer Terroristen erschütterten weltweit und wurden als Angriff auf die freie Welt verstanden. Riedhof gibt den Tätern jedoch keine Bühne in seinem Film, er konzentriert sich auf Antoine und die Folgen des Terroranschlags für seinen kleinen Sohn und ihn. Auf den sonnigen Tag folgt eine lange, traumatisierende Nacht. Eine zuerst unscheinbare Nachricht taucht auf dem Bildschirm seines Handys auf: «Ist alles ok? Seid ihr in Sicherheit?» Erst eine zweite lässt ihn misstrauisch werden.

Von da an überschlagen sich die Ereignisse, alarmierte Familienmitglieder kommen vorbei, die Suche nach Hélène beginnt – am Telefon, dann in der Stadt und in den Krankenhäusern, bis zum ernüchternden Anruf mit der Nachricht ihres Todes. Der Regisseur lässt uns diese Nacht und die darauffolgenden Tage durchleben, mit einer sehr bewegten Kamera und vielen bruchhaft wirkenden kurzen Szenen. Nicht nur Antoine, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich in einer neuen Wirklichkeit zurechtfinden müssen.

Stimme der Zivilgesellschaft

Ohnmacht, Überforderung und Wut nehmen den Raum ein. Drei Tage nach dem Anschlag richtet sich Antoine spontan in einem offenen Brief auf Facebook direkt an die Attentäter und verfasst gleichzeitig ein Versprechen an sich selbst. Antoine schreibt: «Meinen Hass bekommt ihr nicht.» Als ehemaliger Radiojournalist und Autor bedient er sich in seiner Not eines Werkzeuges, das ihm vertraut ist und ihm helfen soll, seine Gedanken zu ordnen. Völlig unerwartet geht sein Post viral, wird weltweit gelesen und spricht vielen aus dem Herzen. Er wird zur Stimme der liberalen Zivilgesellschaft, wird auf der Strasse erkannt, nachdem er im Fernsehen auftritt.

Doch zu Hause muss er feststellen, dass er kein Held ist. Wenn sein Sohn weint und nach seiner Mutter ruft, hat er keine Antwort darauf. Die Planung der Beerdigung endet in einem Streit mit der Familie, und fürsorgliche Kita-Mütter, die ihn mit Essen versorgen wollen, begegnet er mit Befremdung. Vater und Sohn müssen lernen, die vielen Momente, in denen die Trauer über sie hineinbricht, gemeinsam zu überweiden. Mit sehr viel Feingefühl orchestriert Riedhof diese schmerzhafte Reise. Um seiner Vaterrolle gerecht werden zu können, muss Antoine das Verhältnis zu Melvil neu aufbauen. In diesen Momenten, in denen es ihm gelingt, für seinen Sohn da zu sein, wird er dann doch noch zum Helden.

Wie man Trauer überwinden kann

Leiris’ erstes Buch wurde in Frankreich bereits für das Theater adaptiert, er selbst ist in der Öffentlichkeit weiterhin präsent, auch durch sein zweites Buch «Danach, das Leben». Durch den Film, an dem er nur zu Beginn mitwirken wollte, wird seine Geschichte nun auch einem internationalen Publikum zugänglich. Nachdem Riedhofs ehrfürchtige Adaption seine Premiere auf der Piazza Grande in Locarno feierte, kommt sie nun fast auf den Tag genau sieben Jahre danach in die Kinos.

«Vous n’aurez pas ma haine» begleitet Antoine und Melvil auf ihrem Weg zurück in den Alltag. Es ist weniger eine Auseinandersetzung mit Hass, sondern mehr eine Geschichte, die davon berichtet, wie man Ohnmacht mit innerem Widerstand begegnen kann. Wie man den Mut findet, sich auf eine schwierige Situation einzulassen, sie durchzustehen und Trauer zu überwinden. Die schauspielerische Leistung von Vater und Sohn erreicht dabei eine einmalige authentische Intensität. Melvil wird von der dreijährigen Zoé Iorio gespielt, Antoine Leiris wird von Pierre Deladonchamps verkörpert und kommt der echten Person in seinem bürgerlichen Habitus sehr nahe.

«Meinen Hass bekommt ihr nicht», R: Kilian Riedhof, 102 Min., jetzt im Kino.