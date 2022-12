Cormac McCarthy: Zwei neue Romane vom Autor von "Die Strasse"

Amerikanische Literatur Am Nullpunkt der Literatur: Cormac McCarthy hat zwei Romane über Philosophie, Physik, Geschwisterliebe und das Ende der Erkenntnis geschrieben 16 Jahre nach seinem pulitzerprämierten Werk «Die Strasse» kehrt der amerikanische Autor gleich zweifach zurück. «Der Passagier» und «Stella Maris» verweigern sich einer Deutung der Welt. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Der amerikanische Pulitzerpreisträger Cormac McCarthy. Bild: Beowulf Sheehan

Ein 89-Jähriger hätte so manchen Grund, zu behaupten, er würde etwas vom Lauf der Welt verstehen. Der grosse amerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy begibt sich in seinen beiden neuen Romanen hingegen an die Grenzen der menschlichen Erkenntnis. «Der Passagier» und «Stella Maris» stellen keine Versuche der Welterklärung mehr dar. Sie sind ein literarisch wuchtiger und zugleich karger Berg, der wie im Wahn erklommen werden kann, ein metaphysisches Labyrinth, in dem man sich leicht verirrt.

Als Protagonisten dieser rätselhaft archaischen Zwillingsromane fungieren zwei Geschwister, in verbotener Liebe zueinander verbunden. Wie die Figuren sind auch die beiden Bücher Geschwister – mit ergänzenden Widersprüchen: Theorie und Praxis, Analyse und Gefühl, Idee und Ausführung, Leben und Tod. Es ist im Grunde egal, welches man zuerst liest. Das eine ist der Traum des anderen.

Ein Zwerg mit Flossen

Vom Verschwinden eines Flugzeugpassagiers. Bild: Rowohlt

Bobby Western ist ein unergründlicher Bergungstaucher mit Tiefenangst, ein Rennfahrer und Abenteurer mit der Fähigkeit, allen geduldig zuzuhören, die ihm am Tresen ihre Lebensgeschichte auftischen. In «Der Passagier» wird dieser einsame Ritter von Männern in Anzügen durch ein mystisches Amerika verfolgt, nachdem ein Flugzeug in einen See gestürzt ist. Neun Tote treiben im Wrack, doch ein Passagier ist verschwunden.

Acht Jahre vor dem Absturz spielt der nur 240 Seiten knappe «Stella Maris», der Bobbys Schwester Alicia ins Zentrum stellt. Die geniale Mathematikerin hat sich selbst mit Anfang zwanzig in die titelgebende Nervenklinik eingewiesen. Diagnose: Schizophrenie. Dort führt sie sieben lange, elaborierte Dialoge mit ihrem Therapeuten über Mathematik, Familie, Schönheit, Plato, das Unbewusste. Und darüber, wie sie regelmässig von einem Zwerg mit Flossen und seiner Entourage aus Entertainern Besuch erhält. Surreale Szenen, die bereits in «Der Passagier» auftauchen und die Filmbilder eines David Lynch hervorrufen.

Dialog in der Nervenklinik. Bild: Rowohlt

Alicias Geschichte ist kursiv gesetzt, fast, als sei nun alles andere, was erzählt wird, die Wahrheit. Doch mit einem solchen Begriff sollte man hier vorsichtig hantieren. Zu vieles widerspricht sich, bleibt im Dunklen, setzt sich nicht passend zusammen wie ein Puzzle, bei dem die Ecken abgeschnitten wurden. In ihrem Therapiegespräch, das sich irgendwo zwischen «Warten auf Godot» und einem endzeitlichen Woody Allen bewegt, erweist sich die Logikerin zugleich als spitzfindige Humoristin: «Glauben Sie an die Existenz eines kollektiven Unbewussten? Ich wäre wohl eher bereit, an so etwas zu glauben, wenn es nicht Eigentum von Dr. Jung geworden wäre.»

Dass die Eltern von Alicia und Bobby am Manhattan-Projekt, dem Bau der Atombombe, beteiligt waren, verweist auf die amerikanische Ursünde, auf eine Erbschuld, sowohl innerhalb einer Familie als auch für die Vereinigten Staaten. Das genialische Schöpfertum der Menschheit tritt bei McCarthy nicht ohne deren fatale Destruktionskraft auf. In beiden Romanen ist die Paranoia der Kennedy-Jahre ebenso präsent wie das tragische Pathos von Marilyn Monroe, über das Sätze fallen wie: «Der Verlust einer Schönheit kann eine ganze Nation in die Knie zwingen. Nichts anderes vermag das.»

Die Welt in Unkenntnis

Vor 16 Jahren erhielt Cormac McCarthy den Pulitzerpreis für seinen bis dato letzten Roman «Die Strasse». Darin bot ein Vater seinem Sohn in einem zerstörten Amerika den letzten Halt. In «Der Passagier» und «Stella Maris» gibt es nicht einmal diesen. Nach der Apokalypse scheint der Mensch endgültig auf sich zurückgeworfen, die Welt ist ungläubig in ihrer eigenen Unkenntnis versunken. Das Auslöschen der Flamme, das Leonard Cohen in seinem letzten Album «You Want It Darker» besang, findet schliesslich sein literarisches Pendant.

Jüngst attestierte der deutsche Literaturwissenschafter Moritz Bassler einem Teil der gegenwärtigen Literatur in seinem Buch einen «populären Realismus»: leichte Lesbarkeit für eine internationale Rezeption, dennoch mit Bedeutung aufgeladen. Was McCarthy in seinem überraschenden Alterswerk betreibt, ist ziemlich das Gegenteil eines solchen Programms.

Er schert sich kein bisschen um bekömmliche Erzählkonventionen, streut zwischendurch 20 Seiten Gespräche über Quantentheorie oder die Ästhetik des Higgs-Mechanismus ein. Ausgerechnet die umfängliche Form des Zwillingsromans verweigert sich einer Deutung der Welt, hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Und führt die Literatur an einen Nullpunkt zurück, an dem die Erkenntnis ein erschütterndes Ende findet.

Cormac McCarthy: «Der Passagier» und «Stella Maris», Rowohlt.

