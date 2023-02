Tobias Preisig: Teufelsgeiger zwischen Himmel und Hölle

Ambient-Jazz Tobias Preisig: Der Teufelsgeiger zwischen Himmel und Hölle Der Schweizer Geiger lässt die Geige erklingen wie kein anderer. «Closer» markiert das zweite Kapitel in einer Album-Trilogie des in jeder Beziehung weit gereisten Tobias Preisig. Hanspeter Künzler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.07 Uhr

Der Schweizer Geiger Tobias Preisig. zvg

Tobias Preisig lässt sich gern überraschen – vor allem von seiner eigenen Muse. Sie hat den inzwischen 41-jährigen Musiker weit weg geführt von der Appenzeller Volksmusik-Stubete mit dem handorgelnden Vater. Es waren Sessions, die ihn bleibend geprägt haben: «Der Vater hat mit irgendetwas angefangen und ich habe versucht mitzuhalten. Es gab keine Noten. Das ist ein Mega-Luxus gewesen, so anfangen zu dürfen.»

Fürchterlich habe es getönt: «Aber das war egal. Viel wichtiger war die Tatsache, dass wir zusammen Musik machten.» Diese Stimmung versucht er noch heute einzufangen. «Es gibt nichts Schöneres als dieses Gefühl beim gemeinsamen Musizieren. Ein Gefühl suchen, nicht eine Performance, das ist es!»

Mit fünfzehn Jahren war Preisig Miles Davis-Fan und spielte mit der Geige Bebop. Kaum zwanzig gehörte er dem European Youth Jazz Orchestra an. Er studierte klassische Geige, arbeitete mit George Gruntz und Daniel Schnyder, und gewann mit dem Kaleidoscope String Quartett 2012 den ZKB Jazz-Preis. Drei Alben entstanden mit dem Tobias Preisig Quartett und er erwarb sich den Ruf eines Teufelsgeigers. 2015 verlegte er sich dank eines vom Popkredit der Stadt Zürich gewährten Atelieraufenthaltes nach Berlin. Aus den geplanten sechs Monaten wurden sieben Jahre.

Tobias Preisig Egopusher.

Inzwischen hatte er mit dem Schlagzeuger Alessandro Giannelli die Band Egopusher formiert und sich mit elektronischen Klangmitteln auseinandergesetzt. In Berlin vertiefte er dieses Interesse und kam überdies auf den Geschmack von Geräuschen aller Art als Teil von Musik. «Selber habe ich gern Melodien zum sich daran festhalten», sagt er, «aber als Inspiration finde ich nicht tonale Musik sehr spannend.»

Die Geige als Kaleidoskop der Stimmungen

Noch vor der Pandemie erschien «Diver», der erste Teil einer geplanten Trilogie. Nun folgt Streich zwei, «Closer». Es beginnt mit dem hyperaktiven Titelstück, das von einem rasenden, immer gleichen Geigenton vorwärtsgetrieben wird: «Ein Sammelsurium von Klangfarben», so Preisig, «die das Album definieren.» Die acht Stücke, die danach folgen, pendeln zwischen simplen, schönen Melodien («Grace»), feinen gezupften Motiven («Colorzzz») und dicht gewobenen Klangteppichen.

Youtube

Mit Geige, Sampler und Effektpedalen spielte Preisig die Grundmotive ein, der Berliner Produzent Jan Wagner bearbeitete diese mit Computern, die auch mal klingen können wie ein Mellotron, und Alessandro Giannelli fügte seine Beats hinzu. Jedes einzelne, kaleidoskopartige Stück bildet eine Einladung zum inspirationshaften gedanklichen Driften. Mit «Diver» stürzte sich Preisig ins Abenteuer, mit «Closer» nimmt er gewisse Stimmungen genauer unter die Lupe.

Was wird der dritte Trilogie-Teil bringen? «Ich bin noch nicht sicher. Am Anfang habe ich einfach gedacht: ich fange mal an. Meine Musik verändert sich ja über die Jahre hinweg, das hält mich wach.»

Tobias Preisig: Closer (Quiet Love Records).

Live: 3.2. Bern Be-Jazz; 5.2. Moods Zürich; 8.2. Antigel Festival Genf; 25.2. City Club, Pully.

