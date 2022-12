Schweizer Stefan Bachmann wird Chef des Wiener Burgtheaters

Asylwesen Die Forderung der Ostschweizer Kantone steht: Bund soll über die Festtage keine Flüchtlinge zuweisen

Über die Festtage soll der Bund keine Zuweisungen von Personen aus dem Asylbereich an die Kantone vornehmen. Diese Forderung teilt die Konferenz der Sozialdirektorinnen und -direktoren der Ostschweizer Kantone in einem Communiqué mit. Der Bund sollte in der Lage sein, die betroffenen Personen in den eigenen Strukturen unterzubringen.