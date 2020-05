«Kultur ist lebensrelevant»: Was sich die St.Galler Kulturszene von der neuen Regierungsrätin Laura Bucher erhofft Was erwarten die St.Galler Kulturschaffenden von der neuen Chefin des Departements des Inneren? Was erhoffen sie sich von Laura Bucher, was wünschen sie sich, was befürchten sie? Menschen aus der Kulturszene geben berührende, hoffnungsvolle, eindringliche Antworten, samt einer Einladung zum Kaffee – vom Schriftsteller über die Museumsdirektorin bis zum Theaterleiter. Christina Genova und Julia Nehmiz 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die neugewählte Regierungsrätin Laura Bucher ist Chefin des Departements des Inneren. Bild: Ralph Ribi

Simone Kobler und Céline Gaillard, Co-Direktorinnen Kunstzeughaus Rapperswil-Jona Bild: Manuela Matt

Céline Gaillard und Simone Kobler, Co-Direktorinnen Kunstzeughaus Rapperswil-Jona: «Wir freuen uns, dass sich mit Laura Bucher eine Frau für die Kultur engagieren wird, welche sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Museen sind öffentliche Orte für alle. Auch wir engagieren uns im Kunstzeughaus beständig dafür, möglichst vielseitige Besuchergruppen anzusprechen. Chancengleichheit ist gerade auch bei der Entlöhnung im Kultursektor ein grosses Thema. Hier wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren einiges bewegen. Und wir wünschen uns, dass sich Laura Bucher für die Vernetzung über den Ricken hinweg engagieren wird und uns in Rapperswil-Jona weiterhin stark mit den kulturellen Bestrebungen im gesamten Kanton verknüpft.»

Christoph Keller, Schriftsteller Bild. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Christoph Keller, Schriftsteller: «Ich wünsche mir, sehr geehrte Laura Bucher, dass Sie nicht auch bald schon von der Neuen Normalität reden werden, was ja übersetzt heisst: Machen wir möglichst weiter wie bisher, sondern den Neuanfang wagen. Die Luft zum Beispiel war seit der Einführung des Automobils und anderen lauten Spielzeugen nicht mehr so gut wie jetzt. Und die Luft gehört ohne Zweifel zu den Aufgaben des Innenministeriums. Frau Bucher, schauen Sie bitte, dass sich die Luft weiter verbessert, nicht wieder rasend verschlechtert. Zur Luft gehört wie das Atmen die Kultur. Ihr stehen Sie jetzt auch vor (so wie ich in ihr drinsitze). Bei Ihren von der IG Kultur Ost gemessenen sagenhaften 97.5% sind Sie DIE Wunschbesetzung, fast so kulturfreundlich wie die SVP kulturfeindlich. Mein Wunsch hier: Warum nur Kulturfreundlichkeit? Wie wäre es mit etwas, das ich hier manchmal vermisse, nämlich Kulturbegeisterung? Überhaupt, Begeisterung. Zum Beispiel für das Andere. In Ihren Wahlschriften kommt der Kampf gegen die Diskriminierung vor. An dem liegt mir, lag mir schon immer, reisst doch Diskriminierung eine Gesellschaft auseinander, was die USA zur Zeit so schmerzhaft vorführt. Wie hoch ist die Diskriminierungsbegeisterung im Kanton St. Gallen? Niedrig, sehr niedrig, hoffe ich. Dass es so bleibt, daran müssen wir hart arbeiten. Das, dies ein weiterer Wunsch von mir, würde ich, liebe Laura Bucher, gern einmal bei einer Tasse Kaffee mit Ihnen besprechen.»

Johannes Rickli, Co-Programmleiter Palace St.Gallen

Bild: Benjamin Manser

Johannes Rickli, Co-Programmleiter Palace St.Gallen: «Wir wünschen uns eine starke Stimme für die Kultur. Wir haben Vertrauen in Laura Bucher, dass sie das sein wird. Wir glauben, dass sie die Vielseitigkeit der Kultur schätzt und sich für die Kulturförderung einsetzt, gerade in den nächsten Jahren. Die Szene ist aktuell sehr unter Druck, und das wird noch länger so bleiben. Kürzungen im Kulturbereich hätten jetzt verheerende Auswirkungen. Denn die aktuelle Situation zeigt, dass viele Künstler und Künstlerinnen sehr prekär leben und sozial schlecht abgesichert sind. Viele haben keine Pensionskasse. Die soziale Absicherung muss verbessert werden. Wir freuen uns, dass eine junge Frau dieses Amt jetzt innehat, denn Integration, Genderthemen und Kultur sind nah beieinander.»

Werner Signer, geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen Bild. Adriana Ortiz Cardozo

Werner Signer, geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen: «Ich freue mich sehr, Laura Bucher persönlich kennenzulernen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Als Klarinettistin besitzt sie sicher eine Offenheit und Affinität für Kulturbetriebe. Es wäre vermessen, schon jetzt mit Wünschen an sie heranzutreten, ich möchte sie erst einmal kennenlernen. Das wird spätestens an der nächsten Verwaltungsratssitzung vom Theater der Fall sein. An eine Premiere kann ich sie im Moment leider nicht einladen. Wie es in Sachen Corona weitergeht, wann wir wieder spielen können, das kann Laura Bucher nicht beeinflussen. Im Moment drückt Corona alles andere in den Hintergrund. Die finanziellen Einbussen berechnen wir gerade, wir hoffen, dass einer der Rettungsschirme, die der Bundesrat aufgespannt hat, bei uns greift.»

Peter Surber, Vorstandsmitglied IG Kultur Ost Bild: PD

Peter Surber, IG Kultur Ost: «Die kantonale Kulturpolitik ist grundsätzlich gut im Schuss und vom Amt für Kultur geprägt von Respekt und Wertschätzung für die Kulturschaffenden. Das ist nicht selbstverständlich. Die drei Wünsche der IG Kultur Ost: Erstens geht es im Ringkanton St.Gallen darum, die auseinander klaffenden Interessen zwischen «Süden» und «Norden», den Städten und dem Land auszuhalten und auszugleichen. Zweitens braucht die Region St.Gallen-Rorschach-Gossau eine Kulturförder-Plattform wie alle anderen Kantonsteile, damit sie in Sachen kantonale Förderung nicht chronisch zu kurz kommt. Der dritte Wunsch heisst Teilhabe für alle: St.Gallen braucht eine Kulturministerin mit einem offenen Ohr für alle Bevölkerungsschichten.

Mit und nach Corona ist nicht alles, aber vieles dramatisch anders. Die Krise zeigt: Unzählige Kulturschaffende arbeiten unter prekären Bedingungen und ohne soziale Absicherung. Und sie zeigt: Kultur ist systemrelevant. Die drei Lehren daraus: Es braucht die Soforthilfen und Ausfallentschädigungen. Es braucht mittelfristig weitere Mittel, bis wieder einigermassen «Normalbetrieb» herrscht. Und es braucht Lösungen für eine dauerhafte soziale Besserstellung der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Was die Kultur nachhaltig und nach Corona erst recht schädigen würde, wären Sparbefehle. Die IG Kultur Ost freut sich auf eine standfeste, solidarische und soziale Kulturpolitik unter Laura Bucher.»

Rebecca C. Schnyder, Autorin und Programmleiterin Wortlaut-Festival

Bild: Nik Roth

Rebecca C. Schnyder, Autorin: «Die Coronakrise ist auch Kulturkrise. Ich würde mir wünschen, dass Laura Bucher als neue Kulturministerin die Erkenntnisse aus dieser Zeit nutzt, um neue Impulse zu setzen für eine Kulturpolitik, welche den Arbeits- und Lebensbedingungen von Kulturschaffenden die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdienen. Für einen Teil der Öffentlichkeit (und insbesondere für bestimmte politische Kräfte) sind wir Kulturschaffende nicht systemrelevant. Aber Kunst und Kultur sind lebensrelevant. Entsprechend sollten Kulturschaffende wahrgenommen und unterstützt werden. Nicht nur in Krisenzeiten.»

Roland Wäspe, Direktor Kunstmuseum St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Roland Wäspe, Direktor Kunstmuseum St.Gallen: «So wie ich Laura Bucher einschätze, ist sie sehr kulturaffin. Ich denke, es wird unter ihrer Ägide eine florierende Zeit, ähnlich wie unter Katrin Hilber. Ich schätze ihre Person allgemein, ihre Fähigkeiten, die sie gezeigt hat, ihr Wahlkampf war ansprechend. Ich hoffe, dass sie die Probleme löst, die ihr Amtsvorgänger nicht gelöst hat, wie die fehlende Pensionskassenmöglichkeit für bildende Künstlerinnen und Künstler. In der aktuellen Krise werden zum ersten Mal Kunstschaffende mit berücksichtigt, das war während vergangener Krisen nicht so. Die SP macht sich stark für die alternative Kultur, aber sie hat auch Institutionen grosszügig geholfen. Die Zukunft sieht für die Kultur nicht so rosig aus, denn in Krisen wird bei ihr zuerst gespart. Auf Laura Bucher wartet eine hohe Aufgabe. Doch es ist dem Regierungsrat hoch anzurechnen, dass die Fähigkeiten der einzelnen Regierungsratsmitglieder den Ausschlag vor Partikularinteressen gegeben haben. Die Solidarität im Regierungsrat ist eine grosse Stärke und ein Zeichen, dass die Regierung als Gesamtes gut aufgestellt ist.»

Sandra Meier, Leiterin Kinok St.Gallen Bild: Hanspeter Schiess

Sandra Meier, Leiterin Kinok St.Gallen: «Ich freue mich sehr, dass mit Laura Bucher eine Frau mit klaren Positionen Kulturministerin wird. Ich hoffe, dass sie die gesellschaftliche Wichtigkeit der Kultur anerkennt, ihr den gebührenden Platz zuweist und sich dafür einsetzt, dass die kulturellen Akteurinnen und Institutionen mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. Und dass sie sich für die unterschiedlichen Interessen der Frauen einsetzt.»

Raphael Gygax, Geschäftsleiter Klangwelt Toggenburg Bild: PD

Raphael Gygax, Geschäftsleiter der Klangwelt Toggenburg: «Wir freuen uns, Laura Bucher ist eine gute Wahl. Mit ihrem Erfahrungsschatz wird sie die Bedürfnisse von Kulturbetrieben sicher gut verstehen und auch entsprechend das Departement führen. Ich wünsche mir und bin überzeugt davon, dass die bisherige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur fortgesetzt wird. Besonders jetzt, in dieser schwierigen Coronazeit, wurden wir sehr gut unterstützt bei kulturspezifischen Fragen.»

Anna Beck-Wörner, Co-Präsidentin Visarte Ostschweiz.

Anna Beck-Wörner, Co-Präsidentin von Visarte Ostschweiz, dem Berufsverband visuelle Kunst: «Wir freuen uns, dass jemand von der SP Kulturministerin wird und erwarten, dass bei der Kultur nicht gespart wird. Unser Wunsch ist, dass Laura Bucher die Kulturszene wahrnimmt, wertschätzt und auch an Anlässen präsent ist. Wir hoffen, dass sie es schafft, den direkten Kontakt zu uns Kulturschaffenden herzustellen und dass sie für uns da ist.»