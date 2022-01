Festival in der Krise Die Solothurner Literaturtage müssen noch bunter, frecher und professioneller werden Seit langem schieben die viel zu braven Literaturtage grundlegende Probleme vor sich her. Es bräuchte freche Diskussionen, professionelle Moderationen und mehr Reibung mit Andersdenkenden. Nachdem der Literaturtage-Leiter Dani Landolf das Handtuch geworfen hat, steht die Zukunft in Solothurn auf dem Prüfstand. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Literaturtalk vor poppiger Kulisse: Melitta Breznik, Anuschka Roshani und Elke Heidenreich an den letztjährigen Literaturtagen. Bild: Tom Ulrich (Solothurn, 14. Mai 2021)

Mit dem Rückzug von Dani Landolf – er verlässt die Literaturtage bereits nach zwei Jahren schon wieder – gerät das älteste Literaturfestival der Schweiz selbst verschuldet ins Krisengerede. Kurz vor ihrer 44. Austragung und zum denkbar prekärsten Zeitpunkt. Die Kulturszene ist – vielleicht mit Ausnahme des Zürcher Opernhauses – in der Defensive. Überall versuchen die Kulturschaffenden und Veranstalter, ihre Angst zu verbergen, das Publikum komme nach der Pandemie nicht mehr zahlreich genug.

Aber wenn wie diese Woche das Leitungsduo der Solothurner Filmtage sich schon mit halb so vielen Besucherinnen und Besuchern wie vor ­Corona zufrieden gibt, dann muss man alarmiert sein. Wie die Filmtage stehen Konzertveranstalter, Kleintheater und Festivals mit dem Rücken zur Wand. Kommen spätestens im nächsten Jahr die Leute nicht mehr in Scharen, werden die Finanzierung und die Legitimation solcher Kulturanlässe in Frage gestellt. Sponsoren und die öffentliche Hand sind ja nicht blind. Zu einem solchen Zeitpunkt stellen interne Richtungsstreitereien die Existenz zusätzlich in Frage.

Vor Traditionalisten darf man nicht davonrennen

Dani Landolf

noch Leiter der Solothurner Literaturtage. Bild: Hanspeter Bärtschi / SZ

In schrillbunter Kulisse wagten Landolf und sein Team im vergangenen Jahr und nach dem reinen Online-Jahr 2020 in Solothurn einen Neustart. Die poppigen Kulissen, vor denen die Lesungen und Literaturgespräche stattfanden, vermittelten zwar fröhlichen Optimismus. Man konnte sich aber auch wie in einem psychedelischen Kinderzimmer fühlen.

Traditionalisten schüttelten den Kopf und sehnten sich nach den schwarzen Tüchern zurück, die aber halt das behäbige Image des Literaturbetriebs zementieren. Landolf ging damit ein Risiko ein, machte aber den Fehler, dass das Programmheft und die neue Homepage schrill und völlig unübersichtlich geworden sind. Da hätte Landolf die Grafiker zurückpfeifen müssen.

Das verwundert, denn als langjähriger Geschäftsführer des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbands SBVV hat er die Auftritte der Branche an internationalen Buchmessen mitverantwortet. Dass ihm nun nach eigenen Aussagen die Kritik der Traditionalisten zu viel Energie gekostet habe, muss man sehr bedauern.

Der schrille Auftritt war aber nicht nur blosse Kulissenpinselei, sondern die konsequente Fortsetzung der allmählichen Öffnung der Literaturtage für neue Gefässe und unterhaltsamere Veranstaltungen. Bereits Landolfs Vorgängerin Reina Gehrig hat mit Abendveranstaltungen und dem Einbetten von Poetry Slam und Musik, mit Internationalität und Vielsprachigkeit die traditionellen Lesungen ergänzt. Dieser frische Wind tat dem Festival gut.

Es fehlen Provokationen, Profis und Premieren

Allerdings schleppen die Literaturtage ein paar grundsätzliche Probleme mit sich herum. Lan­dolf hat hier durchaus einen Weg in die richtige Richtung eingeschlagen. Denn bei aller Liebe zum gemütlichen Treffen der heimischen Literaturszene liegen die Mängel auf der Hand. In Solothurn fehlen freche ­Diskussionen, professionelle Moderationen und Buchpremieren. Hier wird aus Büchern vorgelesen, die schon Wochen und Monate in den Buchhandlungen liegen und in den Medien zerredet worden sind.

Buchpremieren aber finden übers Jahr andernorts statt. Auch wenn man damit ein Risiko eingeht, sollten Premieren ein Ziel sein, um die Attraktivität zu steigern. Dass die Mitglieder der Programmkommission Lesungen und Diskussionen moderieren, war in der Vergangenheit oft genug ­dilettantisch. Damit muss man aufhören. Man sollte sich hier an der Buch Basel orientieren. Dort führen zumeist Moderationsprofis vom SRF die Gespräche. Das Publikum darf zu Recht solche Ansprüche stellen – und erträgt die in Solothurn oft viel zu braven Fragen schlecht.

Solothurn darf ein rot-grünes Literaturfest bleiben

Die vielleicht heikelste Frage ist jene nach dem gesellschaftspolitischen Selbstverständnis. Man hat sich im solide sozialdemokratisch gestrickten Pulli zu lange gegenseitig auf die Schulter geklopft. Dass Dani Landolf die in den letzten Jahren immer längere Liste von SP-Gästen von Alain Berset über Simonetta Sommaruga bis Cédric Wermuth vergangenes Jahr mit Mitte-Präsident Gerhard Pfister ergänzt hat, war ein erster Schritt. Die Reibung mit Andersdenkenden sollten die Literaturtage unbedingt ausbauen – aber dürfen gleichzeitig das sozialdemokratische Selbstverständnis beibehalten. Denn weltanschauliche Beliebigkeit findet man andernorts zu oft.

