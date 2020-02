«Kultur darf nicht nur in den grossen Städten und Zentren stattfinden, sie muss auch hinaus aufs Land»: Wie der Weinfelder Dominik Anliker den Thurgau belebt Er organisiert in Weinfelden Jazzkonzerte und Buchtage: Dominik Anliker gilt als einer der umtriebigsten Köpfe der lokalen Kulturszene. Dabei wollte er doch nur Saxofon spielen. Roger Berhalter 25.02.2020, 04.10 Uhr

Auch um die Technik kümmert er sich: Dominik Anliker im Restaurant Frohsinn. Bild: Reto Martin

Es klingt wie ein öffentliches Amt, ist aber eine private Initiative: «Departement für alles und nichts». Unter diesem Namen veranstaltet Dominik Anliker Kultur in Weinfelden und Region. Der 32-Jährige ist einer der umtriebigsten Köpfe der lokalen Kulturszene, und es ist schwer, zu glauben, wie er all seine Aktivitäten in einen 24-stündigen Tag, eine siebentägige Woche packt.