Kultband Der neue Dokfilm «Get back» zeigt die letzten Monate der Beatles und schreibt Musikgeschichte neu Dieser Film wirkt wie ein Neues Testament der Beatles. Heute startet auf Disney+ «Get Back», eine achtstündige Filmmontage über die Monate vor der Trennung der Kultband. Regisseur Peter Jackson nutzt dafür unveröffentlichtes Filmmaterial. Samuel Mumenthaler Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Gut gelaunt im Studio: Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon in «Get Back».

«Das ist Ruhestörung!», flucht der Polizist mit dem spitzen Helm und dem hoffnungslosen Blick direkt in die Kamera. Wir schreiben den 30. Januar 1969 und befinden uns an der Savile Row 3, einer Strasse im Zentrum von London, wo sonst edle Herrenmode verkauft wird. Die Ruhestörung findet vier Stockwerke weiter oben statt. Auf dem Dach der Liegenschaft, die sie für ihre multimediale Firma Apple gekauft haben, geben die vier Direktoren bei winterlichen Temperaturen ein feuriges Comeback-Konzert. The Beatles sind nach langer Livepause zurück und spielen um ihr Leben, bis schliesslich die Polizei dem phonstarken Spektakel ein Ende macht. «I hope we passed the audition», «ich hoffe, wir haben die Vortragsübung bestanden», spöttelt John Lennon zum Schluss ins Mikrofon.

Poppige Farbenpracht direkt aus dem Giftschrank

Diese Beatles-Bilder, die uns Peter Jackson («Lord of the Rings») in seiner dreiteiligen Doku «Get Back» zeigt, glänzen in gestochener digitaler Schärfe und poppiger Farbenpracht und sind so nah dran am Objekt, wie es nur geht: Noch nie hat John Lennons goldene Zahnkrone so gestrahlt. Peter Jackson erhielt exklusiven Zugang zu 60 Stunden Video- und Audiomaterial, das die Beatles Anfang 1969 in Auftrag gaben und später in den Giftschrank sperrten.

Nach dem Rückzug aus der Konzertszene, kreativen Höhepunkten («Sgt. Peppers», Weisses Album), dem Tod ihres Managers Brian Epstein und spirituellen Séancen beim Maharishi Yogi waren die Beatles Anfang 1969 nahe am Burn-out. So suchten sie Inspiration bei ihren wilden Anfängen als pummelige Rock-’n’-Roll-Band. Sie planten eine TV-Show und ein Live­album, welche sie unvermittelt zeigen sollten: «The Beatles with their trousers down» – «die Beatles mit heruntergelassenen Hosen», lautete das Konzept. All ihre diesbezüglichen Vorbereitungen wurden professionell gefilmt – eine Reality Show avant la lettre. Doch aus der Flucht nach vorn wurde nichts. Zwar rappelten sich die einstigen «Fab Four» nochmals auf und veröffentlichten das gefeierte Album «Abbey Road».

Doch im Frühling 1970 waren die Zentrifugalkräfte zu stark: Die Auflösung wurde verkündet – fast zeitgleich wie die Veröffentlichung einer ersten Aufarbeitung des Videomaterials im Film «Let It Be» von Regisseur Michael Lindsay-Hogg. In Erinnerung bleiben vier junge Männer am Abgrund, gelangweilt und gereizt, ohne gemeinsame Zukunftsperspektive. Beatles-Fan Peter Jackson zeichnet mehr als 50 Jahre später ein anderes Bild – und schreibt so die Musikgeschichte um.

Erstaunlich, was der Regisseur zu Tage fördert, der schon mit der Doku «They Shall Not Grow Old» zum Ersten Weltkrieg seine kreative Art, mit restaurierten historischen Bildern umzugehen, unter Beweis gestellt hat. Gemäss «Get back» waren The Beatles selten so locker und inspiriert wie im letzten Lebensjahr ihrer Band. Hier wird gewitzelt und gerockt, bis die Wände zittern und die Bobbys fluchen. Jackson zeigt die Beatles als Band, die innerhalb eines Zeitfensters von nur drei Wochen in einer gemeinsamen Tour de Force Songs für zwei gefeierte, reife Alben («Abbey Road», «Let It Be») schaffen.

Ein Marathonlauf mit überraschender Spielfreude

Doch gut Ding will Weile haben. 468 Minuten dauert Jacksons detailverliebte Film-Montage, die ausschliesslich aus Archivmaterial besteht, chronologisch aufgebaut ist und ab heute exklusiv in drei Episoden auf Disney+ zur Verfügung steht. Das ist auch für gestandene Beatles-Fans ein harter Brocken. Zumal die erste gut zweieinhalbstündige Episode in einem kalten, leeren Filmstudio in Twickenham zunächst das Bild zu bestätigen scheint, das man von «Let It Be» kennt: Eine klimpernde Combo, die krampfhaft versucht, mit lauen Songideen zur alten Form zurückzufinden.

Doch die Beatles hatten eben mehr zu bieten: Auch wenn ihr früh im Film angespielter Song «Get Back» am Anfang eine Blues-Melodie ohne Kontur war, wächst er in den unzähligen Versionen langsam zum Top-3-Hit. Nach dem temporären Ausstieg des Gitarristen George Harrison, dem Wechsel ins eigene Tonstudio und dem Beizug des Keyboarders Billy Preston kommt sicht- und hörbar Stimmung auf.

Nicht-Beatles-Aficionados können sich daher auch auf die Folgen 2 und 3 von Jacksons Serie beschränken – es sind immer noch gut fünf Stunden. Hier spielen sich Paul McCartney und John Lennon immer wieder die Bälle zu, reissen Witze und glänzen ein letztes Mal als Songwriterteam. Alte Livefavoriten aus Star-Club-Tagen werden reanimiert, und die Entourage aus Studioleuten, Freundinnen und Geschäftspartnern ins Geschehen involviert. Zum Schluss des Films steigen die Beatles aufs Dach. Ihr «Rooftop Concert» ist hier erstmals in seiner ganzen Länge zu sehen und weist all die postumen Schnöder, die die ­Livefähigkeiten der Beatles angezweifelt haben, ein für alle Mal in die Schranken.

