Top-Restaurants erleben trotz Covid einen Aufschwung

Kulinarik Die Gastronomie erlebt im Pandemie-Jahr einen Aufschwung Covid-Jahr gleich Krisenjahr? Mitnichten. Die Gastrobibel «Gault-Millau» kürt so viele Aufsteiger und Entdeckungen wie noch nie. Christian Berzins Jetzt kommentieren 29.11.2021, 18.25 Uhr

Mitja Birlo erkocht sich im abgelegenen Vals den Titel

«Koch des Jahres». Keystone

Feststimmung mitten in der vierten Covid-Welle? Mit Häppchen und Happen aus der Küche von Mitja Birlo, dem «Koch des Jahres», feierte die Schweizer Gastrowelt am Montag in Vals jedenfalls die Best-of-«Gault-Millau»-Party. Zeptermeister und Kochlöffelschwinger war wie eh und je «Gault-Millau»-Chef Urs Heller. Und er spricht mit viel Understatement von einem «sehr ordentlichen Jahr».

Die Restaurant-Apokalypse, von der uns Gastro-Suisse-Chef Casimir Platzer tagtäglich erzählte, fand in der «Gault-Millau»-Szene nicht statt. «Nur fünf machten zu», so Heller. Für die Restaurants nimmt das Jahr dennoch eine bedrohliche Wendung, Omikron bedroht das mittlerweile gerettete Geschäftsjahr 2021.

Mitja Birlo, Gault-Millau-Koch des Jahres, links, erhält seinen Preis von Chefredaktor Urs Heller. Keystone

Tanja Grandits, Chefin des legendären «Stucki» in Basel, sagt mit Sorgenfalten: «Ich spüre die neue Welle schon – und nicht mal wegen der Absagen von Weihnachtsessen, die machen wir längst nicht mehr. Aber dauernd sagen Leute ab, weil sie erkrankt oder in Quarantäne sind. Noch können wir das aber locker ausgleichen.» Doch die Angst vor einem neuen Lockdown ist gross, die Starköchin will nicht schon wieder zum Nichtarbeiten verdonnert werden: «Das war sehr uninspirierend, auch wenn ich mein Kochbuch fertig schreiben konnte.»

«Die Wartelisten sind lang»

Die meisten anderen Köche sind optimistischer. Federico Palladino, «Entdeckung des Jahres» in der «Osteria Cuntitt» in Castel San Pietro (15 Punkte), spürt von der Welle nichts: «Fällt ein Tisch aus, ist er sofort wieder besetzt.» Und Urs Heller erzählt lächelnd wie man beim Abendessen mit den 19-Punkte-Chefs am Vorabend auf das Thema Warteliste kam: «Sie sind lang, bei gewissen wartet der Gast bis Februar.»

Es ist erstaunlich, wie viel Aufbruch im letzten Jahr die Szene beherrscht. 92 Restaurants können sich über einen Punktezuwachs freuen, 41 über einen weniger ärgern, 91 sind erstmals aufgeführt, total 860. Ein Viertel jener Restaurants, die 2021 erstmals erwähnt wurden, haben 2022 einen Punkt mehr.

Zum Aufbruch-Bild gehört auch, dass der Restaurant- und Hotelführer «Gault-Millau» gleich fünf «Aufsteiger des Jahres» auszeichnet. Gewiss, ein konstruiertes Signal, aber kein zufälliges. «Man akzeptierte, dass die Karten kleiner wurden, man wartete auch mal fünf Minuten länger», so «Gault-Milllau»-Chef Heller.

«Milder sind die Urteile nicht ausgefallen: Die Qualität steht über allem.»

Man muss kein Bibelkenner und kein Untergangsversteher sein, wenn man behauptet, dass in Zeiten einer Pandemie der Genuss wichtiger wird im Leben. Davon profitierten die Restaurants. Als alles stillstand, buchten die Schweizer Hotels mit eigenen Restaurants. Hotels ohne Küche lotsten ihre Gäste zu benachbarten Betrieben. Als die Restaurants wieder offen waren, erlebten die Qualitätsküchen regen Zuspruch. Die Spitzenköche waren motiviert, womit wir zurück bei den «Aufsteigern» sind.

Zürich ist Food-Stadt Nummer eins

Auf 18 Punkten kocht nun Jeroen Achtien im «Sens» in Vitznau. Sowieso sind viele Spitzenhotelküchen weiterhin tonangebend, etwa jene von zwei weiteren Aufsteigern: «The Chedi» in Andermatt und das «The View» in Lugano.

Keiner muss allerdings in den Bergen oder an der Riviera essen, um «Aufsteiger» zu geniessen, man kann auch das Luzerner «Maihöfli» besuchen. Zugegeben, wir sind nur drei Bushaltestellen vom See entfernt, aber trotzdem schon in einer Art Vorstadt.

Apropos Stadt: Die Restschweiz wird es nicht gerne hören, aber es ist sehr erstaunlich, wie viel Aufschwung im Coronajahr in den Zürcher Restaurants auszumachen ist: Punktezuwachs da und dort. Und so erklärt «Gault-Millau» Zürich trompetenschallend zur «Gourmet-Stadt Nummer eins». Vom POP (also originellen, trendigen Beizen) über den Klassiker bis zum 19-Punkte-Restaurant ist alles da: japanisch, peruanisch, italienisch, türkisch, vegan. Viele Restaurants sind, nicht nur in Zürich, auch wunderbar normal.

Miteinander kochen als Zeichen der Pandemie

Doch es lohnt sich auch, ans Ende der Schweiz zu fahren, ins abgelegene Vals zu Mitja Birlo. 18 Punkte hat er auf der 20er-Skala für sein mittlerweile 275-Franken teures Menu erhalten. «7132 Silver» heisst sein Restaurant, das zum Hotel «7132», anders bekannt als das Therme-Hotel, gehört. Der 36-jähriger Berliner zeigt, dass Jungköche die Kochlöffel in der Hand haben.

Zu den Entdeckungen gehört bezeichnenderweise auch der 24-jährige Niklas Oberhofer («Waldhaus» Flims). Diese Generation würde, so Heller, nicht wie einst gegeneinander, sondern miteinander kochen. Vielleicht ist auch das ein Zeichen der Pandemie – ein schönes sogar.

