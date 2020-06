Küssen verboten, Tanzen mit Abstand: Wie spielt man Theater in Coronazeiten? Die Ensembles in der Ostschweiz proben wieder, aber unter erschwerten Bedingungen. Die Tänzerinnen und Tänzer der St.Galler Kompanie müssen Abstand halten, in der Theaterwerkstatt Frauenfeld und im See-Burgtheater Kreuzlingen wird täglich Fieber gemessen. Kann trotzdem Kunst entstehen? Bettina Kugler, Julia Nehmiz 15.06.2020, 19.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Choreograf Kinsun Chan (Mitte) lässt sich von der verordneten Einschränkung inspirieren: Die Tänzerin und ihr Kollege wahren immer Distanz. Bild: Michel Canonica

Sie dürfen wieder spielen und auftreten, aber von einer Vor-Corona-Normalität sind die Theaterschaffenden weit entfernt. 64 Seiten umfasst das Schutzkonzept des Schweizerischen Bühnenverbandes. Wie kann man da proben? Und: Wie nahe darf man sich überhaupt kommen? Probenbesuche beim Tanzensemble des Theaters St.Gallen, der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld und dem See-Burgtheater Kreuzlingen zeigen: Theater ist möglich, aber anders.

Wieviel zwei Meter sind, können Tänzer sicher einschätzen: Minghao Zhao und Bérénice Durozey an der Probe zu «Pause + Play» in der Lokremise. Bild: Michel Canonica

Reichlich Platz haben Bérénice Durozey und Minghao Zhao zum Proben für das Tanzstück «Pause + Play», mit dem die Tanzkompanie ab Ende dieser Woche bei den «Parkspielen» des Theaters St. Gallen auftreten wird: Ausser den beiden sind nur Tanzchef Kinsun Chan und seine Stellvertreterin Bärbel Stenzenberger im Theatersaal der Lokremise. Wer von den 16 Tänzern nicht im Einsatz ist, verlässt den weitgehend leeren Raum – dort stehen ausser ein paar schwarzen Hockern und den Stangen zum Aufwärmen auch sämtliche Accessoires zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen bereit: Spender mit Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, ein Vorrat an Gesichtsmasken.

Tanzchef Kinsun Chan Bild: Urs Bucher

«Guys, wash your hands», erinnert Kinsun Chan am Ende der Probe und klingt beinahe wie Bundesrat Alain Berset. «Wir müssen hier wachsam wie die Polizei», sagt er schmunzelnd, «die Tänzer sind gewohnt, locker miteinander umzugehen, einander spontan zu umarmen. Jetzt aber gelten andere Regeln.» Doch wen sie nach der Probe treffen, wem sie wie nahe kommen, weiss er nicht. Er muss auf das Verantwortungsgefühl jedes einzelnen für sich selbst die Gruppe vertrauen. Kinsun Chan sagt:

«Wir haben in der Kompanie viel über die Risiken und Ängste gesprochen.»

Nach ein paar kühlen Tagen ist es an diesem Nachmittag etwas milder und sonnig – also sind alle Aussentüren geöffnet. Dennoch achtet Bärbel Stenzenberger streng darauf, dass es keinen Durchzug gibt und die Muskeln der Tänzer immer warm genug bleiben. Ist es zu kalt draussen, wird nur einmal pro Stunde kurz stossgelüftet.

Trotz Zeitdruck ist von Hektik nichts zu spüren: Tanzchef Kinsun Chan (rechts) arbeitet ruhig und gründlich. Bild: Michel Canonica

Kein einziges Mal berühren sich die Tänzerin und ihr Kollege, sie wahren die Distanz von mindestens zwei Metern: So ist das Stück choreografiert, und die Tänzer haben ein gut trainiertes Gefühl für räumliche Abstände. Im Schauspiel und im Musiktheater wird derzeit Tape als Hilfs- und Kontrollmittel auf den Proben genutzt, damit man einander nicht aus Gewohnheit immer wieder zu nahe kommt.

Kinsun Chan lässt sich von der verordneten Einschränkung inspirieren. Nur wer auch privat ein Paar ist, darf in «Pause + Play» paarweise tanzen, für die andern gilt: «together» ist ziemlich weit voneinander weg und bedeutet eher synchron als innig zugewandt.

«Together» ist ziemlich weit voneinander entfernt: Bérénice Durozey und Minghao Zhao dürfen sich nicht näher als zwei Meter kommen. Bild: Michel Canonica

Vier Wochen Zeit für ein vierzigminütiges Stück, eine Uraufführung zumal, die erst Schritt für Schritt entsteht: Nach so langer Probenpause sei das «ein sehr sportliches Ziel», sagt der Tanzchef. Seine Tänzer waren die ersten, die nach dem «Homeoffice» wieder ins Theatergebäude durften – bis zum Ballettsaal mit Schutzmaske, und die Strassenkleider mussten draussen im Flur bleiben.

In der ersten Woche wurde in vier Schichten trainiert und sanft wieder aufgebaut, «danach ging es von 0 auf 250». Von Hektik jedoch ist an der Probe nichts zu spüren: eher arbeitet Chan noch konzentrierter, gründlicher, ruhiger – eine Haltung, die wunderbar passt zur gemessenen Seelenruhe und leisen Heiterkeit von Bachs Suite für Violoncello solo.

Anfassen erlaubt, Küssen verboten: Sofia Elena Borsani (links) und Maria Lisa Huber bei den Proben zu Shakespeares «Was ihr wollt». Bild: Andrea Stalder

«Für Schauspieler», steht auf der ersten Tür, die im Kreuzlinger Kult-X zur Probenbühne führt. Alle, die nicht zum «festen Team» gehören, müssen die Tür um die Ecke benützen. Mit Absperrband sind hinter den Türen die Wege markiert, die zur Bühne oder zum Regietisch führen. Desinfektionsmittel und Schutzmasken stehen bereit. Die Schauspielerinnen auf der Bühne tragen keine.

Das müssen sie auch nicht, erklärt Regisseur Max Merker. Sein zehnköpfiges Ensemble, gecastet für das Freilichtspiel des See-Burgtheaters Kreuzlingen, wird als «festes Team» geführt. Das heisst, sie dürfen sich auf der Bühne nahe kommen (ausser küssen) und anfassen (ausser im Gesicht), müssen aber jeden Kontakt aufschreiben, den sie privat treffen. Und vor Probenbeginn wird täglich Fieber gemessen.

Proben mit Absperrband: Wer nicht zum «festen Team» gehört, muss Abstand halten und einen separaten Eingang benutzen. Bild: Andrea Stalder

Wenn man den drei Schauspielerinnen auf der Probe zuschaut, fühlt man sich auf eine merkwürdige Art in ein Vor-Corona-Theater versetzt. «Was ihr wollt», die Liebes- und Verwechslungskomödie von Shakespeare, wird geprobt, seit einer Woche sind sie daran. Jetzt analysieren die drei und Regisseur Merker die Szene, wenn die als Mann verkleidete Viola der Gräfin Olivia und ihrem Kammermädchen eine Liebesbotschaft überbringen soll. Satz für Satz wird abgeklopft auf Intention, es wird nah beieinander gestanden, sich angefasst, auch mal geschubst. Corona scheint weit weg.

Regisseur Max Merker Bild: Andrea Stalder

Nein, er habe keinen Corona-Filter im Kopf, sagt Merker, der sich dem festen Team angeschlossen hat, damit er seinem Ensemble nahe kommen kann. Aber er fragt sich, wie er die Liebesszenen im vierten und fünften Akt inszenieren soll, in denen heftig geknutscht werden könnte:

«Wie stellt man emotionale Nähe dar ohne körperliche Nähe?»

Markierungen auf dem Boden geben Orientierung über Abstand und Distanz. Bild: Andrea Stalder

Vielleicht werde es eine Art «progressives Renaissancetheater», sagt Merker und grinst. Bei Shakespeare gehe es sprachlich ordentlich zur Sache. Bis zur Premiere in vier Wochen wird er auch dieses Problem knacken. Er und sein Team freuen sich jedenfalls riesig, dass sie wieder arbeiten können.

Küssen nur hinter Plexiglas: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld probt Boccaccios «Decamerone». Bild: Andrea Stalder

Eine Fieberkurve hängt am Tresen in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Die drei Schauspielerinnen, drei Schauspieler und Musiker Goran Kovacevic notieren gewissenhaft ihre Temperatur, sogar zweimal am Tag, und genau so oft wird alles desinfiziert. Auch sie sind ein «festes Team», schränken ihre sozialen Kontakte privat so weit es geht ein, damit sie auf der Bühne Kontakt haben dürfen.

Sie proben Boccaccios «Decamerone», die Co-Regisseure und Schauspieler Simon Engeli und Noce Noseda haben aus den 100 Novellen über die Pestzeit ein Theaterstück extrahiert, damit wird die Truppe im August auf Freiluft-Theatertournee durch die Ostschweiz ziehen. Je nach Zuschaueranzahl und Zuschauergruppen werden sie dazu schutzkonform ihre Tribüne aufbauen.

Auf den Proben werden die strengen Schutzbestimmungen lustvoll umgesetzt: Küssen hinter Plexiglas, Safer Sex mit Puppe, mal ruft einer mahnend «Abstand».

Theatrale Umsetzung der Schutzverordnung: Intimität wird mit einer Puppe dargestellt. Andrea Stalder

«Spielerisch schränken wir uns nicht ein», sagt Engeli. Die besonderen Umstände merke man beim Umgang mit Gebäude und Besuchern – den Kartenverkauf organisiert die Truppe jetzt selber. Auch wenn die Theatertournee finanziell sehr riskant sei, sie freuen sich auf die Premiere. Simon Engeli sagt:

Simon Engeli Bild: Andrea Stalder

«Es ist eine Investition in die Sichtbarkeit unseres Theaters»

Und es sei das passende Stück für diese Zeit, ergänzt Noce Noseda: Im «Decamerone» erzählen sich die Figuren Geschichten, um am Leben zu bleiben. Und deswegen brauche es das Theater: Geschichtenerzähler als Landschaftspfleger der Seele.