Künzlis Schatztruhe: Wo ist Beba Kürsteiner?

Künzlis Schatztruhe: Lear (1969 - 1979) Wo ist Beba Kürsteiner? Die erste Rocksängerin der Schweiz ist verschollen Sie sang in den 1970er-Jahren bei der Zürcher Band Lear, startete eine Solokarriere unter dem Künstlernamen Jasmin, doch dann ist sie abgetaucht und blieb verschwunden. Wer weiss, wo Beba Kürsteiner verblieben ist? Stefan Künzli Jetzt kommentieren 14.10.2022, 17.00 Uhr

Gesucht! Beba Beatrice Kürsteiner der Zürcher Band Lear, die erste Rocksängerin der Schweiz. Zvg / zvg

«Es gibt kaum Rock-Mädchen», beklagte sich Verleger Jürg Marquart 1974 in seinem Magazin «POP». Tatsächlich: Rock war in seiner Frühphase eine Männerangelegenheit. Doch es gab sie, die rockenden Mädchen. In der Zürcher Band Lear sang eine bemerkenswerte Frauenstimme: Beatrice Beba Kürsteiner – die erste Rocksängerin der Schweiz. Lear wurde 1969 vom Schlagzeuger This Mugglin gegründet und spielte wie damals viele Bands in der Schweiz einen progressiven Rock mit Anleihen bei der klassischen Musik. Beba Kürsteiner lieferte die Texte und die Melodienlinien für die zum Teil komplexen Kompositionen.

«Swiss Rock History» hat die Band Lear nachträglich verewigt. kk

Erste Erfolge konnte die Band feiern, als 1971 ein gewisser Heinz Meier, der später mit der Agentur «Free & Virgin» Schweizer Rockgeschichte schrieb, das Management übernahm. Meier war von Kürsteiners Stimme sowie vom Drumset mit zwei Pauken tief beeindruckt. «Das musste einfach gut sein», schrieb er. Schon bald folgten Konzerte als Einheizer für namhafte Bands wie Toad, If, Ekseption und Golden Earring.

Beba Kürsteiner unter dem Künstlernamen Jessica (Polydor 1972). Zvg / zvg

Die Band wurde immer professioneller und beliebter, weshalb es zu Plattenaufnahmen kam. Wegen Streitigkeiten mit dem Produzenten landeten die Songs aber in der Schublade. Immerhin wurde die Band 1973 auf dem grossartigen Sampler «Heavenly and Heavy – Swiss mixes Rock Candies» mit dem Song «President» verewigt. Kurz zuvor versuchte Beba Kürsteiner unter dem Künstlernamen Jasmin eine Solokarriere und veröffentlichte bei Polydor mit Thomas Moeckel die Single «So He Went Far Away». Der Erfolg blieb aber aus.

Lear löste sich 1979 auf und erst Jahre später, 1996, wurde Lear im Rahmen des Projekts «Swiss Rock History» auf einem Vinyl-Album mit zwölf Songs aus der Spätphase von der Band dokumentiert. Doch unsere Rock-Pionierin blieb verschollen. Der im letzten Jahr verstorbene Heinz Meier hat für sein Buch «Rock, Chole, Chaos» eine Suchaktion gestartet, die aber erfolglos blieb. Selbst die Verwertungsgesellschaft SUISA hat keine Kontaktdaten. Es wird vermutet, dass sie geheiratet hat. Name und Wohnort blieben aber unbekannt.

Wir geben nicht auf: Wer kennt Beba Kürsteiner? Wo ist sie und was macht sie heute? Wer kann Angaben machen zur ersten Rocksängerin der Schweiz und wichtigen Zeitzeugin der Schweizer Rockgeschichte? Hinweise bitte an: stefan.kuenzli@chmedia.ch

Grossartiger Sampler mit Lear: «Heavenly and Heavy - Mixed Swiss Rock Candies»(1973) Zvg / zvg

