Künzlis Schatzkiste: «Captain Señor Mouse» (1973)

Ein Denkmal für Triengen: Als der Starpianist Chick Corea in der Schweiz lebte

Chick Corea & Return To Forever: Hymn Of The Seventh Galaxy (1973). kk

Es geschah vor fünfzig Jahren. Der damals junge, gefeierte Pianist Chick Corea war gerade geschieden und fühlte sich etwas verloren. Er trat in Willisau auf und verliebte sich dort in die mit Wäldern und Weiden überzogene Hügellandschaft des Luzerner Hinterlandes. Festivalleiter Knox Troxler erinnert sich: «Chick ging oft spazieren – auf den Vorberg oder Gütsch – und fragte mich dann plötzlich, ob er hier nicht sesshaft werden könne.» In Willisau war nichts zu haben, dem berühmten Jazzmusiker konnte aber ein altes Bauernhaus am Rande von Triengen im luzernischen Surental angeboten werden.

Chick Corea gefiel es, und er mietete die eine von zwei Wohnungen im Bauernhaus für rund ein Jahr. «Ich fand es unheimlich entspannend. Die Schweiz ist ein wunderschönes, aber auch hochinteressantes Land. Gerade wegen der einzigartigen Mischung unterschiedlicher Kulturen», sagte er später über diese Zeit.

Die Eigentümer, die in der zweiten Wohnung wohnten, erinnern sich gern an den berühmten amerikanischen Gast. Er wohnte dort mit seinem Texter Neville Potter und dessen Freundin im Bauernhaus, die Miete von 450 Franken wurde geteilt. Er sei «frei von jeglichen Allüren gewesen, ein wirklich liebenswerter und unkomplizierter Mensch». Und ganz offensichtlich hat Corea auch keinen Wert auf Luxus gelegt, denn das Haus, das inzwischen abgebrochen wurde, war schon damals baufällig und bot keinen Komfort. Geheizt wurde mit Holz, im Winter war es saukalt, durch die Ritzen pfiff der Wind.

Triengen wurde Treffpunkt für Musiker - bis die Bundepolizei kam

Das Bauernhaus wurde zu einem Anziehungspunkt für viele Musiker. Der Bassist Stanley Clarke war länger dort, aber auch Schweizer Jazzmusiker wie Irène Schweizer, Pierre Favre oder Fredy Studer gingen dort ein und aus. Es war ein buntes Treiben mit vielen, spontanen Sessions. Offiziell gemeldet war Chick Corea nie, weshalb auch einmal ein Vertreter der Bundespolizei aufkreuzte – ohne Folgen.

Der vor zwei Jahren verstorbene Corea war in Triengen sehr kreativ und komponierte einige der Stücke für das Album «Hymn of the Seventh Galaxy» seiner epochalen Jazz-Rock-Band «Return To Forever». Darunter auch eines der berühmtesten Stücke des Meisters: «Captain Señor Mouse». Beim Komponieren liess sich Corea von den unzähligen Katzen und Mäusen auf dem Bauernhof inspirieren und schuf ein musikalisches Denkmal für Triengen und seine Schweizer Zeit.

