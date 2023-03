Künzlis Schatztruhe: Björn Benny & Agnetha Frida: «Ring Ring» (1973) Vor 50 Jahren: Als ABBA noch nicht ABBA war Die schwedische Erfolgsband legte mit ihrem Debütalbum «Ring Ring» vor 50 Jahren auf dem internationalen Parkett einen veritablen Fehlstart hin. Die Weltkarriere musste warten. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 24.03.2023, 17.00 Uhr

Mehr als 50 Jahre nach ihrer Gründung werden ABBA und Queen immer noch heiss geliebt. Vor allem in der Schweiz sind sie wahrscheinlich die beiden populärsten Bands – noch vor den Beatles und den Rolling Stones. Beide Bands haben 1973 ihren ersten Alben veröffentlicht: Queen im Juli, die schwedische Band ihr «Ring Ring» am 26. März 1973, also vor ziemlich genau 50 Jahren.

ABBA nannte sich aber noch nicht ABBA, das Album erschien stattdessen unter dem Namen Björn Benny & Agnetha Frida. Die Vier waren zwar schon liiert, verfolgten aber noch ihre eigenen Karrieren. Benny Anderson und Björn Ulvæus als Komponisten, Agnetha Fältskog und Anni-Frid (Frida) Lyngstad als Solo-Sängerinnen. Das gemeinsame Album wurde noch als Nebenprojekt angesehen. Dementsprechend heterogen tönte es. Das Quartett hatte seinen Sound noch nicht gefunden. Vor allem war Gitarrist Björn Ulvæus noch der Hauptsänger. Die beiden Sängerinnen, die für den späteren ABBA-Sound so prägend sein sollten, waren in erster Linie für den Background-Chor vorgesehen und mussten sich auf «Ring Ring» mit vier Songs im Leadgesang begnügen.

Trotzdem war das Album in Schweden und Norwegen recht erfolgreich. Doch die internationale Karriere harzte. Ausserhalb von Schweden und Norwegen wurde das Album vorerst gar nicht veröffentlicht und der Versuch, mit einem deutsch-sprachigen Song in Deutschland Fuss zu fassen, scheiterte kläglich. «Wer im Wartesaal der Liebe steht», so der Titel der deutschen Fassung von «Another Town, Another Train», war ein ganz übler Schlager aus der Kategorie peinliche Jugendsünde.

Aber auch in der schwedischen Vorausscheidung für den Eurovision Song Contest des Jahres 1973 konnte sich das Quartett mit dem Titelsong des Albums nicht durchsetzen. Immerhin deutete «Ring, Ring» an, wohin die Reise in den kommenden Jahren musikalisch und soundmässig gehen sollte.

Ein Jahr danach konnte sich die Band, jetzt unter dem Namen ABBA, zwar mit «Waterloo» am ESC durchsetzen, doch der grosse internationale Durchbruch war es nicht. Im späteren ABBA-Land Schweiz erlebte die Band sogar ihr eigenes Waterloo. André Béchir, damals Chef von Good News, musste das geplante Konzert der schwedischen Band im Kongresshaus Zürich mangels Nachfrage absagen. ABBA legte einen veritablen Fehlstart hin.

