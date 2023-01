Künstlerhaus Boswil Eklat in Boswil: Kann die Kirche im Dorf bleiben? Programmleiter Andreas Fleck verlässt das Künstlerhaus Boswil. Doch seine Kündigung zeigt, wie turbulent es derzeit in Boswil zu- und hergeht. 2023 wird es keinen Boswiler Sommer geben. Christian Berzins 1 Kommentar 26.01.2023, 17.20 Uhr

Andreas Fleck, künstlerischer Leiter Boswiler Sommer, am 23. Juni 2021 bei der Überreichung des Europäischen Kulturpreises. Alex Spichale / KUL

«Was läuft falsch am Künstlerhaus Boswil, diesem kleinen Paradies?» Mit diesen Worten begannen wir vor 21 Monaten einen Artikel – und müssten es gleich wieder tun. Kaum war damals nämlich ein neuer Geschäftsführer eingestellt, war er auch schon wieder weg.

Wer ist wichtiger, der Geschäftsführer oder ein ihm unterstellter Projektleiter, fragte man sich damals. So viel war klar: Der Nachfolger sollte sich weniger auf das Künstlerische konzentrieren, sich nicht in die Arbeit der Projektleiter einmischen. Der neue Geschäftsführer kam: ein Kulturmanager ohne Musikhintergrund. Perfekt? Wer die derzeitige Aufregung – manche sprechen auch von Chaos – verfolgt, könnte meinen, dass der Vorgänger viel besser gewesen wäre. Doch gemach.

Zu beklagen ist bloss der Abgang von einem der vier Projektleiter. Aber der Aufschrei ist enorm, weil der Scheidende Andreas Fleck heisst und unter anderem 21-mal für das schöne Sommer-Gesicht des Künstlerhauses verantwortlich war: für das Festival Boswiler Sommer, dessen Co-Gründer er war. 2023 wird es diesen Anlass nicht mehr geben. Bis im Oktober versuchte Fleck, das Festival zu retten, 16 Programme waren ausgearbeitet und ein Hauptteil der Musiker war angefragt.

Christine Egerszegi versuchte zu vermitteln

Christine Egerszegi, eine Frau der Vermittlung, die für die Aargauer Kultur kämpft, sah das Unheil im Dezember kommen, wollte als Beiratspräsidentin zwischen Stiftungsrat, Geschäftsführung und Fleck vermitteln, dafür sorgen, dass der Boswiler Sommer bis 2024 bestehen würde. Mitsamt Flecks Abgang, der turbulent und geräuschvoll von sich geht, wird nun der Stiftungsrat und Geschäftsleiter Claudio Rossetti in Frage gestellt.

Liegt die Ursache des Wirbels in der Tatsache, dass das Künstlerhaus eine neue Strategie fahren will? Oder sind die grossen Worte über die Strategie nur Vorwand, um über grundlegende Missstände hinwegzusehen, wie gewisse Stimmen behaupten?

Claudio Rossetti schweigt zu arbeitsrechtlichen Punkten, sagt aber offen, dass es auch einen Bezug zur aktuellen Strategieentwicklung gibt. Im Strategieprozess ging es nicht um Personen, sondern um Formate, Projekte, Auswahlkriterien. «Fleck hat gekündigt und daraus entsteht die Übergangszeit bis 2024.»

Claudio Rossetti, Geschäftsführer Künstlerhaus Boswil. zvg

Fleck hingegen sagt, dass er sehr engagiert mitgearbeitet habe und für die Strategie Feuer und Flamme war. Laut Andreas Fleck wurde der Strategieprozess Juni unterbrochen, sein Abgang hat damit nichts zu tun.

Wie auch immer, im Laufe des Frühlings 2023 wird die Öffentlichkeit mehr wissen, wie es mit Boswil, insbesondere mit dem Boswiler Sommer, weitergeht, im Spätherbst soll die neue Strategie kommuniziert werden. Für Rossetti ist aber klar, dass Boswil «Ort der Musik» bleibt, so wie man es mit dem Kanton 2006 definiert hatte.

Andererseits aber glaubt er, dass man dem Publikumsschwund und der Überalterung Gegensteuer geben muss. Boswil soll ein Kraftort bleiben, wo Künstler verweilen und zusammenfinden: «Es ist in Zukunft wichtig, dass die verschiedenen Projektleiter gemeinsam auftreten: Bis jetzt arbeiteten alle in ihrem Bereich, der Austausch war gering.»

Flecks Stelle wird ersetzt, aber es sei nicht schlau, nun im Schnellzugstempo zu handeln: «Wir müssen das Konzept der neuen Strategie abwarten.»

Geburtstagsständchen im Garten zur Eröffnung des Sommerfestivals 2021. Alex Spichale / KUL

«Würde das Marketing richtig betrieben, wüssten die Leute, was wir hier machen, und kämen nach Boswil», kontert Fleck den Vorwurf und fasst zusammen: «Es werden so viele Möglichkeiten nicht genutzt. Es besteht ein operatives Defizit, deswegen verliess ich das Künstlerhaus.»

Die Musikerfreunde lehnen sich gegen Boswil auf

«Künstlerischer Selbstmord» nennt der Bratscher Markus Fleck auf Facebook die Situation, er ist der Bruder von Andreas Fleck: Die Leitung sei nicht an der Musik interessiert.

Rossetti kann darüber hinweghören, auch darüber, dass dieser Tage ein E-Mail kursiert, in dem er den längst verstorbenen Jahrhundertgeiger Yehudi Menuhin um seine Telefonnummer bittet. «Ich komme nicht aus der Musik, sondern aus dem Kulturmanagement, aber man suchte jemanden, der die Veränderungsphase in Boswil begleitet.» Er verweist darauf, dass das andere Flaggschiff, die Meisterkonzerte, 2023 organisiert seien und jene von 2024 mit dem bestehenden Projektleiter-Team geplant werden.

«Andreas Fleck hatte wichtige Bereiche unter sich, vor allem seit er auch die Meisterkonzerte organisierte. Aber vergessen wir nicht, dass Boswil nicht nur der ‹Sommer› ist. Wir haben Akademien, Jugendorchester, Meisterkurse: Im Künstlerhaus ist über die vier Jahreszeiten etwas los.»

Immer wieder hörte man, dass Fleck ein bedeutendes Mäzenen-Ehepaar hinter sich wisse, damit auch Macht gewann. Rossetti sagt: «Andreas Fleck machte eine ausgezeichnete Arbeit, aber es braucht bei derartigen Kulturbetrieben immer ein ganzes Team von Personen, die zusammenarbeiten.» Die Bereitschaft für eine Zusammenarbeit mit Fleck, so Rossetti, war da: «Respekt auch.» Es war der Entscheid von Andreas Fleck, das Künstlerhaus zu verlassen.

Wer auch immer recht hat: Sobald das neue Konzept vorliegt, kann man diskutieren, ob es etwas taugt. Der Geschäftsführer und der ihn tragende Stiftungsrat sind gefordert: Hält man den hohen Erwartungen nicht stand, riskiert man, dass eine einzigartige Institution in den Abgrund gewirtschaftet wird.

So weit aber sind wir lange nicht, auch wenn nun eine Übergangszeit folgt, die vielleicht bis 2025 geht. In der Übergangszeit gibt es statt des Boswiler Sommers Konzerte zum 70-Jahr-Jubiläum des Künstlerhauses. Der Aargauer Violinist Sebastian Bohren ruft auf Facebook dazu auf, einen Boswiler Sommer in der «Diaspora» durchzuführen. Bei diesem Gedanken geht verloren, dass Fleck nicht «Boswil» ist: Ohne die Institution, ohne diesen Ort wäre der Festivalsommerzauber ein Sommerlüftchen geworden. Wer meint, dass man den Boswiler Sommer in die Alte Reithalle nach Aarau retten könnte, hat nie den Duft des Künstlerhauses gerochen.

Somit gibt es dieser Tage auch gute Nachrichten: Das Künstlerhaus Boswil gibt es noch, da steht die verträumte Alte Kirche, da lacht der sie umschlingende Zauberhain. Hier kann Neues entstehen.

