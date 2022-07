Wer Robert Habeck verstehen will, muss seine Kinderbücher lesen

Künftiger Kanzler? Wer den deutschen Vizekanzler Robert Habeck verstehen will, sollte seine Kinderbücher lesen Kaum einer verkauft Politik so gut wie der aktuelle Wirtschafts- und Klimaminister der deutschen Grünen. Wer ist der Mann, der dereinst Olaf Scholz als Kanzler ablösen könnte? Ein Porträt. Bettina Kugler 02.07.2022, 05.00 Uhr

«Kleine Helden, grosse Abenteuer 2» ist eines von mehreren Kinderbüchern, die Robert Habeck mit seiner Frau Andrea Paluch geschrieben hat. Edel Kids Book

Ben und Jakob wissen, was sich gehört. Dabei hätte Ben gute Lust, wie aus Versehen etwas zu knapp am Klötzchenturm der kleinen Schwestern vorbeizugehen und plötzlich – hoppla! – niesen zu müssen. Wären da nicht die Regeln der Ritterlichkeit, die ein Primarschüler aus der linksliberalen, gebildeten und erzieherisch zugewandten deutschen Mittelschicht verinnerlicht hat. «Kleinen Schwestern das Spielzeug wegzunehmen oder ihren Turm zu zerstören, ist nicht ritterlich», geht Ben gerade noch rechtzeitig durch den Kopf. Ein vielsagender Blick Jakobs genügt.

So endet die Episode «Raubritter» in der Vorlesegeschichte «Geschwistertausch», veröffentlicht im Sammelband «Kleine Helden, grosse Abenteuer», alsbald in Harmonie und Eintracht: ­Exakt so wie der digitale Parteitag der Grünen im April 2021, als Robert Habeck seiner Co-Vorsitzenden und kleinen Parteischwester Annalena Baerbock, heute Aussenministerin, ritterlich die Kanzlerkandidatur überliess. Den Ben-Reflex kennt Habeck aber aus eigener Erfahrung; jemand muss ihm im Augenblick der heftig aufwallenden Rivalitätsgefühle einen mahnenden Blick zugeworfen haben. Man konnte es wenig später im «Zeit»-Interview nachlesen: Es sei ein «bittersüsser Moment» gewesen, dieser Verzicht zu Gunsten der Kollegin.

Robert Habeck, der Coole, Lässige, der seine Souveränität und seine Macherqualitäten gern mit den Händen in den Hosentaschen herunterspielt, damit er nicht zu ehrgeizig herüberkommt, wäre doch allzu gern der erste grüne Bundeskanzler geworden; in seinen Worten: Er hätte «der Republik als Kanzler gedient». Aber eben:

«Ritter halten ihr Versprechen.»

Seit Dezember 2021 ist Habeck Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, zudem Stellvertreter von Kanzler Olaf Scholz – die Zimmer seiner vier flügge gewordenen Söhne im Bauernhaus an der ­dänischen Grenze dürften inzwischen tipptopp aufgeräumt sein. Geschwistertausch? Lange her.

«Geschwistertausch» ist eine von vier mehrteiligen Geschichten, die der Grünen-Politiker gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch für die Kindersendung «Ohrenbär» des Radiosenders Berlin Brandenburg geschrieben hat, als er noch hauptberuflich Autor und Übersetzer war.

zvg

Ein Familienvater im Homeoffice – lange bevor dies plötzlich pandemiebedingt zum Normalzustand wurde, und lange vor seiner steilen politischen Karriere. Heute kann man sich einen Spass daraus machen, das Inhaltsverzeichnis des Sammelbandes «Kleine Helden, grosse Abenteuer» als ironischen Kommentar der letzten Jahre zu lesen.

Kapitel wie «Wer springt zuerst?», «Warten ist wie Kaugummi» oder «Wenn etwas vernünftig ist, muss man es auch tun» klingen entweder nach Regierungserklärung – oder sie erinnern an Fernsehbilder des nach Wahlerfolgen in die jubelnde Menge springenden Popstar-Habeck und des «müden Robert», der sich während der zähen Koalitionsverhandlungen kurzzeitig fragte, wie «doof» man eigentlich sein müsse, in solchen Zeiten regieren zu wollen.

Statt Fantasie ist inzwischen Wirklichkeitssinn gefragt

Als echter Ritter hat Habeck selbstverständlich nicht lange gefackelt und war dazu bereit; zunächst in Schleswig-Holstein, dem nördlichsten Bundesland. Er begann als Kreisvorsitzender der Grünen, wurde aber bald schon Umweltminister auf Landesebene und stellvertretender Ministerpräsident. Dann zog es ihn in die Hauptstadt: 2018 übernahm er mit Annalena Baerbock den Parteivorsitz. Zum Schreiben kommt Habeck unterdessen kaum noch – und wenn, dann geht es nicht um Angst im Dunkeln oder die Frage, wer am Sonntag die Brötchen holt. Zuletzt erschien 2021 «Von hier an anders. Eine politische Skizze». Statt Fantasie ist Wirklichkeitssinn gefragt; man merkt ­Habeck, wo immer ein Mikrofon und eine Kamera auf ihn gerichtet sind, die Freude am Machen und Gestalten an.

Robert Habeck: Cool, lässig und ein begnadeter Kommunikator. Keystone

Doch auch die Kinderbücher feiern gerade ein Comeback. Die Hamburger Verlagsgruppe Edel hat in den vergangenen zwei Jahren gleich drei Titel des Ehepaars und Autoren-Tandems Robert Habeck und Andrea Paluch neu aufgelegt. In der Reihe «Edel Kids Books» (man ahnt, wie der Germanist und promovierte Philosoph angesichts dieses trendigen Labels ein wenig gequält schaut und den Kopf schief legt) sind die Romane «Ruf der Wölfe» und «Flug der Falken» wieder lieferbar, ausserdem die Vorlesegeschichten «Kleine Helden, grosse Abenteuer»: Episoden aus dem behüteten Kinderalltag zwischen Training, Flötenstunde und Lagerfeuer.

Sie geben Aufschluss über das Milieu, in dem Paluch und Habeck aufgewachsen sind und das sie selbst, ein wenig fortschrittlicher, grüner und emanzipierter, repräsentieren: Die akademische Mittelschicht mit Teilzeitjob und Nachwuchs, der es locker ans Gymnasium schafft, aber trotzdem noch Zeit hat zum Spielen und Herumtrödeln. Dem Papa und Mama abwechselnd oder gemeinsam warme Mahlzeiten kochen, vorlesen oder die Hausaufgaben kontrollieren. Gut vorstellbar, dass sie politisch engagiert sind – aber vor allem im Nahbereich: Wenn es um sichere Velowege für die schulpflichtigen Kinder geht, beispielsweise. Genau so wurde Robert Habeck Rising Star der Grünen und ein paar Jahre später Vizekanzler.

Die innerfamiliären Probleme halten sich in Grenzen. Man isst nicht nur vegan, sondern eigentlich lieber Pizza mit Salami und macht, allerdings höchstens ausnahmsweise, sogar Ferien auf einer Insel, auf der immer die Sonne scheint: so weit, so betulich. Keiner käme beim Lesen auf die Idee, dass Robert Habeck auch Gedichte von Ted Hughes ins Deutsche übersetzt hat. Wäre da nicht das poetische Zitat aus «Das Heulen der Wölfe», das Habeck/Paluch dem Roman «Ruf der Wölfe» (was als Titel noch poetischer ist als «Heulen», zudem verbunden mit einer Message) voranstellen. Bildung und waches politisches Bewusstsein haben in den Tierschutzkrimis um die beiden Hauptfiguren Jan und Clara einen hohen Stellenwert.

Vor allem die toughe Clara, engagiert in diversen Umweltorganisationen, weiss Bescheid und legt sich notfalls auch mit Lehrern und anderen Erwachsenen an – Hermine aus J.K. Rowlings «Harry Potter»-Bänden dürfte hier Pate gestanden haben, gerade auch in brenzligen Situationen. Jan dagegen hat als durchschnittlicher pubertärer Schluffi alle Sympathien der Leserinnen ab 10 (und mitlesender Mütter) und taugt zur Identifikationsfigur gleichaltriger Buben. Für Clara tut er fast alles: So verzichtet er in «Flug des Falken» auf nächtliches Zocken mit seinem Kumpel Lasse und tauscht das Game «Seths letztes Gefecht» gegen ein echtes Falkenabenteuer in der Wildnis.

Was Habeck von Barack Obama unterscheidet

Sehr reizvoll verbinden Habeck und Paluch einen altägyptischen Mythos und die Geschichte des Stauferkönigs Friedrich II. mit einem spannenden Gegenwartsthriller. Es mag keine grosse und bleibende Literatur sein, kein Roman für jedes Lebensalter, der sich mit Astrid Lindgrens «Ronja Räubertochter», mit Alain-Fourniers «Der grosse Meaulnes», J.D. Salingers «Fänger im Roggen» oder Erich Kästners «Emil und die Detektive» messen könnte – und auch nicht mit «Harry Potter». Doch die Bücher passen zu Habeck, dem Realo, der vor seiner politischen Laufbahn Philologe und Familienvater war, freier Schriftsteller für Gebrauchsliteratur, für sogenanntes «Lesefutter».

Barack Obama schrieb sein erstes Kinderbuch «Of Thee I Sing – A Letter to My Daughters» vor seinem Amtsantritt als Präsident der Vereinigten Staaten. Es erschien aber erst später – in einer Phase, als er selbst eine Neuorientierung an hehren Idealen bitternötig hatte. Man warf ihm vor, die Töchter für eine Imagekampagne zu missbrauchen. Gut, dass Habecks Söhne schon erwachsen sind. Für die potenziellen Enkel hat er schon einen Vorrat an «Ohrenbär»-Geschichten geschrieben: durch und durch pathosfrei.