Kritik Endlich gibt es ein Buch des diesjährigen Literaturnobelpreis-Gewinners Abdulrazak Gurnah auf Deutsch – was taugt es? Wie sich Kolonialismus auswirkt, lässt sich aus Gurnahs Roman sinnlich konkreter erfahren als aus Geschichtsstudien. Doch besonders im deutschsprachigen Raum war der Schriftsteller bisher kaum bekannt.

Der tansanische Schriftsteller und Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah im Garten seines Hauses im britischen Canterbury. Bild: Facundo Arrizabalaga / EPA/ Keystone

Wer den Literaturnobelpreis erhält, zahlt auch einen Preis. Man dient als Aushängeschild der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die verzweifelt um Imagekorrektur bemüht ist. Denn kaum jemand nimmt die Akademie noch ernst. Zu lange hat sie nur Sex- und Korruptionsskandale hervorgebracht, aber selten würdige Gewinnerinnen und Gewinner. 2018 kam es zum grossen Köpferollen, zum Shakespeare-Drama auf Schwedisch.

Seither gibt sich die Akademie geläutert und zugleich angriffslustig: Nun will sie ihrerseits den internationalen Literaturbetrieb vorführen, was ihr nicht schwerfällt. Zweimal hintereinander hat sie den Literaturnobelpreis vergessenen oder schmählich verkannten Talenten zugesprochen.

Wie blamiert man die Literaturkritik?

Vor einem Jahr erhielt mit der Nordamerikanerin Louise Glück eine Lyrikerin den Nobelpreis, die an feingeistigen US-Universitäten und in hochexklusiven Poesiekränzchen zwar hohes Ansehen geniesst, aber sonst fragten alle verzweifelt: «Louise who?» Dieses Jahr gewann der 1948 im ostafrikanischen Sansibar geborene Abdulrazak Gurnah. Am Tag der Verkündung war keines seiner zehn Bücher auf Deutsch lieferbar, und entsprechend hatte fast niemand je von ihm gehört.

Rechtzeitig zur Nobelpreis-Verleihung hat der Penguin-Verlag in dieser Woche Gurnahs 1994 erschienenes Hauptwerk «Paradise» unter dem deutschen Titel «Das verlorene Paradies» herausgebracht. Das war nur so schnell möglich, weil schon einmal eine deutsche Übersetzung in einem Kleinverlag erschienen war. Sie musste lediglich überarbeitet werden. So lässt sich jetzt überprüfen, ob Gurnah die renommierteste Literaturauszeichnung tatsächlich verdient hat.

Anfang Woche erhielt Gurnah im schwedischen Konsulat in London seine Auszeichnung. Bild: Keystone

Mea culpa – viel zu lange haben wir ihn übersehen

Sprechen wir unser mea culpa lieber gleich aus: Ja, auch ich habe Abdulrazak Gurnah viel zu lange übersehen. Dabei hätte er es längst verdient, als Weltautor gewürdigt zu werden. Aus einem einfachen Grund: Seinem Roman «Das verlorene Paradies» gelingt, was grosser Literatur immer gelingt: Sie eröffnet uns ganz neue Welten. Grosse Romane sind Entdeckungsreisen. Beim Lesen haben wir das Gefühl, dauernd unterwegs zu sein.

Unterwegs ist auch Abdulrazak Gurnah früh gewesen. Er migrierte 1967 mit 19 Jahren nach Grossbritannien, wenige Jahre zuvor war in Sansibar die Revolution ausgebrochen. Das anschliessende Chaos wurde immer gefährlicher. Tausende verloren in den Wirren ihr Leben, auch ehemalige Lehrer und Mitschüler von Gurnah. Er lehrte dann bis zu seiner Emeritierung an der University of Kent englische und postkoloniale Literatur.

Mit «Das verlorene Paradies» schaffte er den Durchbruch und sogar den Sprung auf die Shortlist des Man Booker Prize, des renommiertesten britischen Literaturpreises. Der Roman erzählt von einer Zeit des Übergangs, vor dem Ersten Weltkrieg, als die Kolonialisierung durch die Europäer in Ostafrika eben erst begonnen hatte.

Vom Kolonialismus ist heute oft die Rede, aber wie sich Kolonialismus auswirkt, lässt sich aus Gurnahs Roman sinnlich konkreter erfahren als aus Geschichtsstudien. Das Buch spielt hauptsächlich im damaligen Deutsch-Ostafrika, das unter anderem das heutige Tansania und Sansibar umfasst. Afrikanische, arabisch-muslimische, indische und christlich-europäische Kulturen prallten aufeinander. Vor allem die Europäer hielten ihre eigene Kultur für die Zivilisation und die anderen für «Wilde». Die deutschen Kolonialherren galten als besonders grausam. Sie perfektionierten vor allem eine Kultur des Strafens.

Da stellt sich die Frage: Wurde Gurnahs Buch «Das verlorene Paradies» beim ersten Erscheinen in Deutschland Mitte der neunziger Jahre auch deshalb ignoriert, weil es die unrühmliche deutsche Kolonialgeschichte heraufbeschwört? Gurnah hat jüngst in einem «Spiegel»-Interview vermutet, die Erinnerung in Deutschland werde von den unfassbaren Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs «erdrückt». Deshalb bleibe das ebenso verbrecherische koloniale Erbe im öffentlichen Diskurs noch weitgehend im Hintergrund.

Abdulrazak Gurnah:

Das verlorene Paradies. Roman. Aus dem Englischen von Inge Leipold. Penguin, 331 Seiten. Bild: zvg

Insofern bietet das Neuerscheinen von Gurnahs Werk eine zweite Chance. Es ist zu hoffen, dass sich diesmal eine breitere Öffentlichkeit auch in der Schweiz mit dem Buch und dem Thema Kolonialgeschichte konfrontieren lässt. Zumal «Das verlorene Paradies» nicht anklägerisch geschrieben ist, sondern eher wie ein packender Entwicklungsroman über den Kolonialismus daherkommt, erzählt in einer klaren, dichten und nachhallenden Sprache. Wobei die Pointe darin besteht, dass für den Protagonisten eine Entwicklung eigentlich gar nicht vorgesehen ist.

Zum Sklavendasein verdammt, und dann beisst eine Hyäne zu

Im Mittelpunkt steht der junge Yusuf, Sohn einer verarmten Familie. Gleich in den ersten Sätzen heisst es, dass er schon mit zwölf Jahren sein Zuhause verlassen musste, und von da an ist er nirgends mehr daheim. Und je weiter er sich gezwungenermassen entfernt, desto paradiesischer erscheint ihm sein einstiges Zuhause.

Seine Eltern können ihre Schulden nicht bezahlen, darum muss der Bub, wie es üblich ist, mit dem wohlhabenden arabischen Gläubiger Onkel Aziz fortziehen und in dessen Handelsunternehmen als Arbeitstier dienen. Ehe er es realisiert, ist er zum Sklaven geworden.

Als Lastenträger begleitet er Karawanen ins Landesinnere. Es reizt besonders das Geschäft mit Elfenbein. Auf diesen gefährlichen Handelsexpeditionen wird Yusuf schnell erwachsen und lernt, wie es in der Welt zugeht. Lernen nicht durch Schule, sondern durch Schläge. Er muss sich zudem gegen sexuelle Übergriffe seiner Vorgesetzten wehren, gegen Moskitoinvasionen, gegen Depressionen.

Einem anderen Lastenträger beisst eine Hyäne das halbe Gesicht ab, und als durch das Geschrei alle wach sind, verfolgen die Leute gebannt, als wäre es ein Schauspiel, wie der Mann vor Schmerzen den Rest des Kopfes wie wahnsinnig auf den Boden schlägt. Während der strapaziösen Handelsreisen kommt es aber auch zu zarten Erweckungs- und Liebeserlebnissen, die zeigen, dass Yusufs Welt nicht bloss aus Gewalt und Unterdrückung besteht.

Damit setzt sich Abdulrazak Gurnah explizit von Joseph Conrads berühmtem Werk «Herz der Finsternis» ab, das eine Reise ins Innere des afrikanischen Kontinents beschreibt, wo alles immer düsterer und unzivilisierter wird. Gurnah dagegen erzählt auch vom Licht in der Hölle eines Sklaven, von paradiesischen Momenten im Herzen der Finsternis.

