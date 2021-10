Håkan Nesser schickt Kommissar Babarotti auf seinen neusten Fall

Bundesbern Ende gut, alles gut: Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni gibt zwei wichtige Präsidien ab und peilt bereits das nächste Amt an

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni wird in der Wintersession die Vorsitze von zwei wichtigen parlamentarischen Kommissionen abgeben – vor allem eines hatte es in sich. Nun peilt er die nächste Aufgabe an. Der FDP-Politiker ist offiziell Kandidat für das Büro der Kleinen Kammer. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zum Ständeratspräsidenten.