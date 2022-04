Kriegsrhetorik «Schliesst den Himmel!»: Selbst Dichter und Denker fordern jetzt lautstark eine Flugverbotszone – was ist da los? Während sich die meisten Dichter und Denkerinnen traditionell pazifistisch geben, fordern manche Intellektuelle nun lautstark eine Flugverbotszone. Julian Schütt Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Während drei Flugstunden von der Schweiz entfernt ein Vernichtungskrieg tobt, streiten die Intellektuellen hier über das richtige Verhalten. Bild: AFP

Im Irakkrieg wollte er einst den Einmarsch der US-Truppen miterleben und auf einem Panzer nach Bagdad einfahren, nun twittert SVP-Nationalrat Roger Köppel: «Angesichts der geschichtsvergessenen Kriegstreiberei in den meisten Medien empfinde ich mich als einen der letzten lupenreinen Pazifisten.»

Er ist nicht der einzige, aber bekannteste Falke in der Schweiz, der sich plötzlich als Friedenstaube versteht und jetzt die Medien zu Kriegstreibern stempelt statt Wladimir Putin. Diese Schweizer Falken bewegen sich ideologisch klar auf der Line einer autoritär-rechtsexzentrischen Internationale mit Idolen wie Donald Trump an der Spitze, der dem russischen Diktator trotz all der Kriegsverbrechen weiter die Treue hält.

Darf der Präsident einer Schriftstellervereinigung schwere Waffen fordern?

Anders die sonst für leisere und friedliche Töne geschätzten Intellektuellen. Manche von ihnen fordern nun schwere Waffen für die Ukraine, um das Land zu retten. Wenn ukrainische Kulturschaffende sich so äussern, ist das verständlich.

Doch immer mehr Künstler und Denker ausserhalb der Ukraine verlangen ebenfalls harte militärische Massnahmen. Deniz Yücel, Präsident der deutschen Schriftstellervereinigung PEN, plädiert sogar für eine Flugverbotszone in der Ukraine.

«Die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen fordern ja viel eindeutiger als ich eine Flugverbotszone.»

Deniz Yücel

Journalist und Schriftsteller Bild: Keystone

Ihn unterstützen namhafte Kolleginnen und Kollegen wie die in Russland geborene deutsche Autorin und Dramaturgin Sasha Marianna Salzmann oder der französische Intellektuelle Bernard-Henry Lévy.

Andererseits hagelt es auch Kritik. Manche PEN-Mitglieder wie die Schriftsteller Josef Haslinger oder Christoph Hein verlangen Yücels Rücktritt, weil er mit seinen militärstrategischen Forderungen gegen die Charta des internationalen PEN verstosse, dessen Mitglieder sich verpflichten, mit äusserster Kraft auf das Ideal einer in Frieden lebenden Menschheit hinzuwirken.

Deniz Yücel beruft sich vor allem auf die Mitglieder des ukrainischen PEN, die noch eindeutiger als er eine Flugverbotszone und mehr Waffenlieferungen fordern, nicht weil sie kriegslüstern seien, sondern weil sie einen Frieden zurückgewinnen wollten, ohne ihre Meinungsfreiheit unter russischer Herrschaft aufgeben zu müssen.

Könnte die Ukraine eine No-Fly-Zone ohne Nato durchsetzen?

Man kann Yücels Solidarität mit den ukrainischen PEN-Mitgliedern verstehen und trotzdem daran zweifeln, ob es die Aufgabe von Intellektuellen ist, die «Schliessung des Himmels» zu verlangen. Eine Verbotszone für den ukrainischen Luftraum könnte allenfalls die Nato gegen die Nuklearmacht Russland und ihren faschistoid denkenden Präsidenten durchsetzen.

Allerdings ein Hoch-Risiko-Unternehmen, mit dem die Nato offen in den Krieg eintreten würde. Vor diesem Schritt schrecken die meisten Nato-Staaten begreiflicherweise zurück, während Bernard-Henry Lévy zu verstehen gibt, eine No-Fly-Zone könne auch von den Ukrainern durchgesetzt werden, sofern man ihnen genügend starke Flugabwehrwaffen und Flugzeuge zur Verfügung stellt.

Der Fernsehphilosoph redet einer Kapitulation aus Vernunft das Wort

Wie aber sind die Kräfteverhältnisse unter den Kulturschaffenden und Intellektuellen ausserhalb der Ukraine? Geben sich nun alle so wie Deniz Yücel militanter als manche Politshow-Generäle? Nein, die Falken sind klar in der Minderheit. Es überwiegen jene, die weiter an einer pazifistischen Grundordnung festhalten.

Wobei längst nicht alle Pazifisten so weit gehen wie der Philosoph Richard David Precht, der früh schon behauptete, es sei falsch, wenn Präsident Wolodimir Selenski sein Volk in einen Krieg schicke, «den man nicht gewinnen kann», ein Krieg, der nur Tausenden oder Hunderttausenden das Leben koste. Also sprach sich der Fernsehphilosoph Precht für eine Kapitulation aus Vernunft aus.

Richard David Precht

Philosoph Bild: Bruno Kissling

Er löste einen Shitstorm aus. Tatsächlich verkennt diese Argumentation völlig die ukrainische Widerstandskraft. Man hätte Putin ausserdem den erwarteten Blitzkrieg erlaubt, sodass er in aller Ruhe bereits die Invasion nach Moldawien, Georgien oder ins Baltikum planen könnte.

Wenn Schriftsteller «im Durchlauferhitzer zu Generälen» werden

Der deutsche Autor Ilija Trojanow steht dennoch näher bei Precht als bei Yücel. Im österreichischen Nachrichtenmagazin «profil» äussert er, vor zwei Jahren seien viele Intellektuelle im Schnellverfahren zu Virologen geworden, jetzt würden manche «im Durchlauferhitzer zu Generälen». Als Autor müsse man sich aber nicht zu jedem Thema äussern, erst recht nicht zu Themen wie Virologie oder Militärtechnik, die spezifische Kompetenz benötigen.

Aufgabe der Intellektuellen sei es, sich der allgemeinen Emotionalisierung und der Schwarz-Weiss-Malerei zu widersetzen. «Es muss nicht deren Funktion sein, sich in die vereinte gesellschaftliche Front einzufügen, sondern Dinge und Ideen zu formulieren, welche Menschen gerade nicht hören wollen.»

Viel Gerede über den Krieg in der Ukraine, Schweigen über jenen in Jemen

Trojanow beklagt die selektive Wahrnehmung von Kriegen. Zu den unfassbar grausamen Zuständen in Jemen würden die Intellektuellen schweigen. «Mir fällt es sehr schwer, nachzuvollziehen, wie man einen Krieg in Europa schlimmer finden kann als einen, der am Rand des Kontinents stattfindet.»

Er ruft dazu auf, sich Gedanken zu machen, wie diese Kriegsgeschehnisse endgültig überwunden werden können, zu denen immer Faktoren wie Nationalismus, Imperialismus, Ausbeutung, Herrschsucht oder Egoismus zählen.

Sollen Intellektuelle also nur allgemein über die Verhinderung von Kriegen reflektieren, während drei Flugstunden entfernt gerade ein brutaler Vernichtungskrieg tobt? So denkt etwa das Deutschschweizer PEN-Zentrum, das im Gegensatz zu Deniz Yücel nur ein kurzes Statement publiziert hat. Darin heisst es, man halte am Ziel des Friedens fest und sei solidarisch mit allen Kräften in der Ukraine, in Russland und in der ganzen Welt, die sich dafür einsetzen.

Hilft ein unverbindlicher, billiger Pazifismus vor allem Putin?

Dieser billige, weil unverbindliche, schwammig schöne Pazifismus hilft der Ukraine sicher nicht. Überzeugender ist da der von Schweizer Kulturschaffenden in den Zeitungen von CH Media veröffentlichte Aufruf, der eine konkret innenpolitische Stossrichtung hat.

So soll der Bundesrat entschieden gegen die Kriegsfinanzierung vorgehen. Eine Taskforce soll die Vermögensstrukturen russischer Oligarchen aufdecken. Zudem soll der russische Rohstoffhandel nicht länger ungestört über die Schweiz fliessen und die Kriegskassen Putins füllen. Schliesslich hat der Bundesrat dafür zu sorgen, dass die Schweiz möglichst schnell unabhängig von russischem Gas und Öl wird.

Oder sollen die Intellektuellen überhaupt die Klappe halten? Auch diese Forderung ist nun zu hören, gestellt von Intellektuellen. Und ja, so würden wir schon etwas schneller russische Verhältnisse auch bei uns erreichen.

