Wladimir Putins musikalische Waffen

Krieg in der Ukraine Wladimir Putins Propagandadirigent erhält ein Ultimatum, der Lucerne-Festival-Intendant sagt: «Im Moment gibt es keinen Grund, die Konzerte abzusagen» Wladimir Putin benutzt seine Künstler als musikalische Botschafter in der Welt. Seine Erste Geige ist Dirigentenzar Valery Gergiev. In der Schweiz sind diese Künstler sehr präsent. Die russischen Oligarchen und Schweizer Steuerzahler bezahlen sie. Christian Berzins Jetzt kommentieren 24.02.2022, 17.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Orden und Millionen für den ersten Dirigenten Russlands: Wladimir Putin ehrt Dirigent Valery Gergiev. Sergey Guneev / Sputnik

In der Sowjetzeit gab es für die russischen Künstlerinnen und Künstler Orden, einen Chauffeur und Auslandreisen. Heute erhalten die putintreusten Russinen und Russen Millionen. Das Jahresgehalt von Dirigent Valery Gergiev rechnete man auf 16,5 Millionen Dollar hoch.

Wenn wir über die putintreuen Musiker reden, sprechen wir nicht von einer politischen Neigung, wir reden von mit Unterschrift besiegelter Unterstützung für Wladimir Putins Politik. Als Putin nämlich 2014 die Krim besetzte, als er 2015 seinen Krieg mit der Ukraine begann, da standen Hunderte von Künstlern mit ihrer Unterschrift zu ihrem Präsidenten. Allen voran Russlands berühmtester Dirigent und wohl reichster Musiker der Welt: Valery Gergiev.

Er ist Putins Musikzar, ihm baute der Präsident in Petersburg ein unglaubliches Reich, in Gergievs Marinsky Orchester spielen nur die besten. Es ist Russlands bester musikalischer Botschafter in der Welt. Kaum ein Lucerne Festival geht vorbei, ohne dass die Russen dort gespielt hätten: Am 21. und 22. August ist es wieder soweit.

Oder lädt man ihn nun aus? «Kunst muss auch in schwierigen Zeiten die Rolle des Verbindenden spielen, muss sich über das Politische hinwegsetzen können», sagt Michael Haefliger. «Wir Menschen müssen Acht geben, dass zwischen uns eine Verbindung besteht – auch zwischen Russen und Westeuropäern. Das Lucerne Festival hat mit Valery Gergiev in den letzten Jahren eine schöne Partnerschaft aufgebaut, das war unabhängig von seiner Position in Russland: Er ist ein grosser Künstler. Wir betrachten die Situation in Russland allerdings mit grosser Sorge, warten aber ab. Im Moment gibt es keinen Grund, die zwei Konzerte im August abzusagen.»

Auch die Migros Classics und das Menuhin Festival Gstaad hofieren Valery Gergiev immer wieder. Dieses Jahr kommt zu den Migros Classics allerdings «nur» das Russische Nationalorchester mit dem Dirigenten-Houllebecq Mikhail Pletnev (21.–23. März).

Ukrainische Proteste gegen Botschafterin des Hasses

Dirigiert Gergiev bei der Eröffnung der Olympiade oder bei ähnlichen Prunkanlässen steht ihm oft Anna Netrebko zur Seite. Die Primadonna unserer Tage spendete 2014 auch Geld für das Opernhaus im ostukrainischen Donezk, zeigte sich alsbald mit einem Separatistenführer und der grossrussischen Fahne in der Hand, diese Fahne von Noworossija ist ein Symbol für die Zugehörigkeit der Ostukraine zu Russland.

Wenig später sang Netrebko im Opernhaus Zürich und Direktor Andreas Homoki bekundete damals: «Anna Netrebko hat gesagt, dass sie nicht wusste, welche Fahne sie in der Hand hielt.» Damit war das Thema abgehakt, obwohl jedes russische Kind diese Fahne kennt. Der «Verein Schweiz-Ukraine» protestierte 2015 gegen ihren Zürcher Auftritt: «Steuergeld für eine Botschafterin des Hasses?» lautet der Titel eines Schreibens.

Präsident, Dirigent und Primadonna: Putin, Gergiev und Anna Netrebko. Sasha Mordovets / Getty Images Europe

Am 26. und 29. März tritt Netrebko erneut in Zürich auf, der Parkettplatz kostet 380 Franken. Die Russin spielt die Rolle der machtgeilen Lady Macbeth, die über Leichen geht.

Zurück zu Gergievs Reich. Wenn einem Dirigenten ein Musikreich mit milliardenteuren Opern- und Konzertsälen mitsamt einem Elite-Orchester aufgebaut wird, sagen wohl noch so manche Dirigenten danke. Und gerne kommentiert man dann: Besser die Millionen gehen in die Musik statt in die Rüstungsindustrie. Aber Gergiev geht weiter. Er dirigiert für Putin auf dem Roten Platz oder auch im syrischen Palmira, das 2016 vermeintlich dank der Russen vom IS «befreit» worden war. Solchen Gehorsam zeigten auch deutsche Dirigenten in der Zeit des Nationalsozialismus. Gergiev hat auch eine Stiftung, die Russlands kulturellen Einfluss in der Welt vergrössern will.

Putins Künstler bei einem Galakonzert anlässlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft vereint: Denis Matsuev, Anna Netrebko und Valery Gergiev. youtube

Wer in der Sowjetzeit von der Parteilinie abwich, dem drohte Gefangenenlager oder der Tod. Heute unterdrückt Moskau die Entwicklung andersdenkender Musiker: Wer nicht mitheult, fällt in Ungnade und landet in der brotlosen Reihe. Nur Ausnahmegestalten wie Teodor Currentzis können sich ein eigenes Netz aufbauen. Wie sehr der russische Staat lenkt, zeigte sich vor wenigen Jahren, als der Opernintendant in Nowosibirsk wegen einer angeblich blasphemischen Inszenierung abgesetzt wurde.

Als es Proteste gab, sagte Putins Sprecher, dass der Staat das Recht habe, für sein Geld «korrekte Aufführungen» von Theatern zu erwarten. Und der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung schlug damals vor, dass Theaterinszenierungen in Russland vom Staat gesichtet werden sollten: «Wir müssen weiter kontrollieren, dass auf den wichtigen Bühnen Stücke gezeigt werden, die unsere Menschen zusammenschweissen, die Völker unseres Landes vereinen und nicht die Gesellschaft spalten.»

Der Theaterdirektor und Regisseur Kirill Serebrennikov in Handschellen. Sergei Ilnitsky / EPA/EPA

Kultur ist in Russland ein Werkzeug des Staates geworden. Wer nicht Staatskünstler ist, findet keine Plattform oder wird gar eingesperrt wie Pussy Riot oder Kirill Serebrennikow, der 2018 im Opernhaus Zürich inszenierte.

Genügend Blumen, um das Grab von Stalin zu bedecken

Typisch neutrale Schweiz, sowohl Netrebko als auch und Serebrennikow anzustellen? Vielleicht. Einer der Putin-Stars ist der Bratschist Yuri Bashmet. Er darf in Sotschi ein Festival leiten. Putin schickt jeweils Grüsse via Programmheft.

Bashmet 2015 gefragt, warum er das Pro-Putin-Manifest unterschrieben habe, sagte er: «Putin ist wie mein bester Schulfreund in Lemberg: Wenn der etwas tun wollte für mich, tat er es – und er wusste, ob etwas gut oder schlecht war, schwarz oder weiss. Wenn er mal keine Lösung für etwas hatte, sagte er: ‹Ich werde schauen.› Und ich wusste: Er würde alles versuchen, um die Lösung zu finden.» Als ich Bashmet fragte, ob es egal sei, dass Putin das Völkerrecht verletze, sagte er einen Schluck Wein nehmend: «Auf der Krim ging juristisch alles nach internationalem Recht vor sich.» Alsbald erzählte er von einem Festkonzert auf der Krim: «Wir erhielten so viele Blumen, dass wir das Grab von Stalin oder einem US-Präsidenten damit hätten bedecken können.»

Und doch sagte er, dass der Ukraine-Konflikt 2015 für Russen und Ukrainer schmerzvoll sei, da man zusammen eine Familie bilde. «Die Sowjetunion ist weiterhin in unserem Blut, und deswegen will kein Russe einen Ukrainer töten, kein Ukrainer einen Russen.» Sie täten es aber dennoch aus Hass: «Ich wuchs in Lemberg auf, in der Westukraine. Dort war man schon immer gegen die Ostukraine. Als die Deutschen 1941 einmarschierten, waren die Westukrainer glücklich, dass sie jemand vor der Sowjetunion beschützte.» Russland und die Ukraine seien Ehepartner gewesen, jetzt seien sie getrennt – und natürlich streiten sie.

Die russische Kulturhochburg liegt im Wallis

Wie viele Millionen russisches Geld zur Stärkung des russischen Kulturgutes in Schweizer Konzertsäle fliesst, ist ebenso schwer abzuschätzen, wie viel Steuergeld es am Ende des Jahres braucht, um die putintreuen Stars zu bezahlen.

Verbierfestival-Chef Martin Engstroem steht Valery Gergiev sehr nahe. Aline Paley

Die russische Kulturhochburg in der Schweiz ist das Verbier Festival. Putins Intimus Gergiev ist Chefdirigent des Festivalorchesters und die Neva Stiftung gehört zu den Hauptförderern. Das Geld kommt aus dem Imperium des Genfer Rohstoffhändlers und Milliardärs Gennadi Timtschenko. Strippenzieher und Best-Friend von Gergiev ist Festivalleiter Martin Engström. Wer das Verbier unterstützen will, findet eine Ansprechperson für die «russisch sprechenden Nationen».

Das Gefühl, unsauberes Geld aus einem Staat zu bekommen, in dem wenig nach demokratischen Grundregeln läuft, hat Verbier-Chef Martin Engstroem nicht. «Sie dürfen nicht alle Russen über denselben Kamm scheren. Timtschenko will die kulturellen Brücken zwischen Russland und der Schweiz aufrechterhalten», sagte mir Engstroem 2018 und erzählte, wie Putin bei einem Konzert auf dem Roten Platz Dirigent Gergiev lauschte: «Drei Stunden lang! In Moskau sass Putin beim Tschaikowsky-Wettbewerb sogar vier Stunden im Saal – und er ist nicht eingeschlafen. Putin ist die Kultur wichtig.»

Gergiev am Lucerne Festival 2021 (mit Yuja Wang). Peter Fischli Switzerland

Auch der russische sprechende Michael Haefliger, Intendant des Lucerne Festival, hatte nahe Beziehungen zu Russland, heute distanziert er sich vom politischen Staat. Lucerne Festival hat keine russischen Sponsoren oder Förderer – das Luzerner Sinfonieorchester (LSO) hingegen durchaus. Als man das im Mai stattfindende Festival «Zaubersee» ins Leben rief, das die russische Musik feiert, waren darunter Sponsoren, die alsbald im Gefängnis oder wegen Sanktionen von der Schweiz verbannt waren. Jetzt unterstützt Viktor Vekselberg und seine Stiftung das Festival.

LSO-Intendant Numa Bischof Ullmann sagte diese Woche an «Zaubersee» denkend: «Mein heutiges Gefühl ist eine tiefe Sorge ob des drohenden Kriegs. Ich weiss aber nicht, wie man über Gefühle in der Zukunft sprechen kann. Ich vermute, dass ich am 18. Mai an Moishe Weinbergs Schicksal denken werde, dessen Klavierquintett wir aufführen, und der aufgrund seiner Herkunft und ethnischen Zugehörigkeit vor dem drohenden Tod fliehen musste.»

Schöne unverfängliche Worte, ähnlich jenen von Michael Haefliger. Klarer ist Aviel Cahn, Genfs Operndirektor. Er sagte gestern: «Von Gergiev oder Netrebko, Propaganda-Staatskünstler von Putin, würde ich ein klares und offenes Statement mit Aufforderung zum Frieden einfordern. Wenn sie dazu nicht bereit wären, würde ich das Engagement annullieren. Aber wir haben am Grand Theatre keine Gergievs&Co.»

Auch mit der Neva-Stiftung von Oligarch Timtschenko hat man nichts mehr zu tun. Doch Cahn betont, dass er nicht für einen Kulturboykott von Russland oder russischen Künstlern sei. «Aber sehr wohl gegen Künstler, die sich deutlich in den Dienst des Regimes stellen.»

Mailand, wo Gergiev an der Oper dirigiert und bei der Premiere am Mittwoch gelobt und ausgebuht wurde, zeigt Haltung. Der Bürgermeister sagt: «Entweder verurteilt er den Angriff oder er dirigiert nicht mehr hier.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen