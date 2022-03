Ukraine-Krieg: Russische Cellistin Kobekina spielt in Boswil

Ukraine-Krieg «Schande von Ittingen» wird ausgemerzt: Die ausgeladene russische Cellistin gibt Konzert in Boswil – Geld geht an Kriegsopfer In Ittingen wurde die russische Cellistin Anastasia Kobekina (27) ausgeladen. Nun darf sie in Boswil im Aargau auftreten. Ein Teil der Einnahmen fliesst in Hilfsprojekte für Opfer des Krieges in der Ukraine. Christian Berzins Jetzt kommentieren 17.03.2022, 11.32 Uhr

Anastasia Kobekina wird nun in Boswil ein Werk eine ukranischen Komponisten spielen Julia Altukhova / Aargauer Zeitung

Ein Sturm der Entrüstung rauschte durch die Klassikwelt, nachdem es die im Thurgau gelegene Kartause Ittingen gewagt hatte, die russische Cellistin Anastasia Kobekina wieder auszuladen, explizit weil sie Russin ist. Die Geste der Stiftung war klar: Musik ist nichts Unpolitisches, man wollte eine Haltung zeigen.

Doch dafür hatte man die falsche Person ausgewählt, denn Kobekina lebt schon seit zehn Jahren in Deutschland und hat sich vehement gegen den Krieg ausgesprochen. Diese Zeitung machte den Fall publik, das Echo war enorm. Ebenso die Solidarität mit der 27-jährigen Cellistin.

«Sippenhaft galt im Dritten Reich»

Die Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja schrieb auf Facebook: «Sippenhaft galt im Dritten Reich. Sie ist der Schweiz und der Kartause Ittingen unwürdig. Anastasia Kobekina hat sich vom Krieg in der Ukraine öffentlich distanziert. Das braucht Mut. Die Absage der Kartause Ittingen ist eine Schande.»

Kaum von der Absage gehört, wollte das Zofinger Hirzenberg Festival von Yolanda Senn Ammann der Cellistin Gastrecht bieten: Am selben Tag, wie das Konzert in Ittingen stattgefunden hätte. Fast gleichzeitig kam auch Andreas Fleck vom Künstlerhaus Boswil auf diese Idee. Gleich zwei Aargauer Konzertveranstalter.

Fleck wollte nicht nur Kobekina und ihren Schweizer Pianisten Jean-Selim Abdelmoula einladen, sondern den ukrainischen Geiger Andrej Bielow zum bestehenden Duo dazustellen und die völkerverbindende Geste unterstreichen. Mit diesem Zugriff wurde es kompliziert, handelt es sich doch um drei international agierende Künstler. Das Benefizkonzert findet statt, allerdings nicht am 20., sondern erst am 26. März – und zwar in der Alten Kirche Boswil.

Claudio Rosetti, der Geschäftsführer des Künstlerhauses Boswil, betont, dass dieses Konzert nun nicht gegen jemanden gerichtet sei, nicht gegen einen Veranstalter, sondern es soll den Ursprung von Boswil betonen: «Bei uns darf jeder Musiker und jeder Musikerin auftreten!» Er sagt auch, dass es ein neues Konzert sei. «Wir ermöglichen etwas, sind nicht gegen etwas. Wir vermitteln eine Friedensbotschaft, um Geld zu sammeln.» Die Karten kosten 50 Franken, aber jeder kann den Preis selber festlegen – gegen oben ist man offen. Der Verein Kulturraum Hirzenberg unterstützt diese Haltung vollumfänglich und leistet daher aktiv Mithilfe.

Boswil statt Ittingen: Anastasia Kobekina. Julia Altukhova

Geld für Hilfsprojekt und für Konzerte in Boswil

Einerseits wird das gesammelte Geld für aktuelle Hilfsprojekte zur Verfügung gestellt. Unter anderem erhält auch der Pianist Andreas Haefliger Geld, der dieser Tage Medikamente für die Ukraine sammelt und sie bereits ins Kriegsgebiet bringt. Seine Initiative heisst «Hands-on-Help». Andererseits will Boswil auch die Idee betonen, dass man Empfangsort für Künstler und Künstlerinnen ist: Man wird in Zukunft ukrainische Musiker in Boswil auftreten lassen.

Anastasia Kobekina möchte in Boswil ein ukrainisches Werk aufführen, wird eine Elegie von Mykola Lyssenko (1842–1912) spielen. Danach gibt es das 2. Klaviertrio von Dmitri Schostakowitsch zu hören, ehe Beethovens A-Dur-Sonate erklingt.

Boswil, Alte Kirche, 26. März, 19 Uhr. Der Vorverkauf ist ab 18 Uhr via Homepage www.kuenstlerhausboswil.ch möglich

