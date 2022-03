Russische Cellistin darf wegen Putin nicht auftreten

Krieg in der Ukraine Cellistin darf wegen Putin nicht auftreten: Werden nun alle russischen Künstler ausgeladen? Anastasia Kobekina darf am Sonntag in Ittingen nicht auftreten, weil sie Russin ist. Klare Haltung oder ein No-Go? Christian Berzins Jetzt kommentieren 14.03.2022, 18.10 Uhr

Anastasia Kobekina, Cellistin Julia Altukhova

Es herrscht Aufregung in der Komfortzone «Klassikbetrieb». Nachdem bei Kriegsausbruch in der Ukraine eine Handvoll Exponenten der russischen Musikszene in die Schlagzeilen gerieten, da sie system- und Putin-treu waren und sind, verlagert sich nun das Problem auf die gesamte Szene. Die Frage ist simpel: Sollen russische Künstlerinnen und Künstler noch in der Schweiz auftreten?

«Nein», meint die Kartause Ittingen im Thurgau. Im berühmten Konzertort hat der Veranstalter den Abonnenten und Ticketkäuferinnen mitgeteilt, dass man die 28-jährige Cellistin Anastasia Kobekina nicht auftreten lassen werde. «Grund dafür ist die russische Staatsangehörigkeit der Künstlerin, nicht aber die junge Musikerin selbst. Anastasia Kobekina verurteilt den Krieg Russlands gegen die Ukraine vehement.»

Anastasia Kobekina verurteilt den Krieg in der Ukraine. Julia Altukhova

Der Fall ist insofern brisant, da die wichtige Konzertagentur Hochuli für Ittingen die Künstler organisiert. Und Agentur-Chef Jürg Hochuli ist gegen einen Boykott der russischen Künstlerinnen und Künstler. «Es gibt für mich ganz klar keinen Grund, dass Anastasia Kobekina nicht auftreten darf – ebenso wenig wie zum Beispiel Jewgeni Kissin oder Grigori Sokolow, die ja bei uns auftreten.»

Doch die Veranstalterin, die Kartause Ittingen, schreibt: «Die politische Situation erfordert ein klares Bekenntnis, auch von uns.» Man will mit der Absage die Betroffenheit und Überzeugung ausdrücken, dass eine übliche Tagesordnung gegenwärtig nicht möglich sei. «Gleichzeitig möchten wir ein Zeichen setzen, ohne einen jungen Menschen und eine grossartige Künstlerin politisch zu instrumentalisieren.»

Die Haltung kommt einem Boykott gleich

Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, sollte man keine russischen Künstler mehr einladen. Diese klare Haltung kommt einem Boykott gleich, der mit den wirtschaftlichen Sanktionen vergleichbar ist. Im Sport geschieht dasselbe.

Wollte man die Linie nicht gar so streng ziehen, könnte man russische Künstler boykottieren, die nach wie vor in Russland leben. Dann würde man um den Eiertanz herumkommen, sie nach ihrer Gesinnung zu fragen, was sehr gefährlich für diese Menschen und ihre Familien ist. Russische Künstler müssen bei einem falschen Wort gegen Putin mit Sanktionen rechnen, das haben uns mehrere Quellen bestätigt: Wer gegen den Krieg sei und nicht die Klappe halten könne, soll Russland verlassen, sonst drohe Gefängnis, wurde Orchestermusikern gedroht.

Und so schreibt denn auch Hans Georg Hofmann, Künstlerischer Direktor des Sinfonieorchester Basel, dass wir aus einer demokratischen Komfortzone heraus argumentieren. Ein politisches Bekenntnis beziehungsweise eine öffentliche Haltung zum Krieg dürfe nicht zur Verpflichtung für alle werden: «Eine generelle Gesinnungsabfrage halte ich für schwierig. Das sollte auch jedem Musikveranstalter bewusst sein, bevor er ein pauschales Auftrittsverbot für russische Musiker oder Musik verhängt. Solche Verbote verbieten sich per se.» Doch man lebe in aussergewöhnlichen Zeiten und auch die Kunst werde nicht vermeiden können, ein klares Bekenntnis zu Demokratie und universellen Menschenrechten abzugeben.

Erstmals äussert sich auch Verbier-Festival-Chef Martin Engstroem, Freund von Putins Dirigent Waleri Gergijew, der dem Walliser Festival jahrelang als Chefdirigent verbunden war. Engstroems Haltung ist klar: «Für mich ist es unerklärlich, wie ein Schweizer Veranstalter eine junge Russin rausschmeisst, nur weil sie Russin ist. Wir haben ein Problem mit einem Regime, einem Diktator – und einigen seiner Repräsentanten. Das Verbier Festival, ich und unser Stiftungsratspräsident Peter Brabeck haben aber kein Problem mit russischer Kultur, russischen Komponisten oder russischem Publikum. Solange jedenfalls, bis sie nicht ein klares Wort für Putin ausgesprochen haben.»

Man setzt lieber schöne Zeichen als klare Linien

Ist das eine klare Linie? Oder gilt es nun, vor allem Zeichen zu setzen? Verbier wird zur Eröffnung im Juli eine ukrainische Pianistin ein russisches Klavierkonzert spielen lassen.

Lucerne Festival und Verbier Festival sagten nach einiger Bedenkzeit Waleri Gergijew ab. Wer sich offensichtlich zu Putin stellte, müsse sich distanzieren, hiess es. Alle anderen Russen aber sind da wie dort willkommen. Dieser Maxime folgt auch das Opernhaus Zürich.

Ildar Abradzakov lässt man im Gegensatz zur ausgeladenen Anna Netrebko zurzeit singen, obwohl man weiss, dass der Bass ein Exponent vom Musiksystem Gergijew und somit von jenem Putins ist. Bezeichnend? Als am Freitag zum Friedenskonzert geladen wurde, wo jene Künstler auftraten, die gerade am Opernhaus arbeiten, sang er nicht. Warum, sagte er uns nicht.

Ähnlich wie in Luzern urteilt Christoph Müller, Artistic Director beim Gstaad Menuhin Festival: «Es ist eine fatale Fehlentscheidung, russische Musiker in einen Sündentopf zu werfen, man sollte gerade das Gegenteil machen, zusammenstehen gegen den Krieg – sofern die Musiker sich deutlich vom Putin-System distanzieren. Wir nehmen in Gstaad niemanden, bei dem eine Nähe zum System erkennbar wäre.»

Die in Ittingen ausgeladene Cellistin Anastasia Kobekina kann sich auf ihren Auftritt am 6. August am Menuhin Festival freuen. Schon am Sonntag 27. März spielt sie im bernischen Rüeggisberg: Die Veranstalterin setzt ein Zeichen, macht daraus ein Benefizkonzert und wird die Einnahmen der Ukraine-Hilfe spenden.

