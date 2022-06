HBO-Serie Korrupter als die Polizei erlaubt Die Mini-Serie «We Own This City» gibt ein vernichtendes Urteil ab zur Polizeigewalt, zum «War on Drugs» und zum Zustand der USA. Marc Neumann 11.06.2022, 05.00 Uhr

Cops oder Verbrecher? Den Polizisten aus Baltimore in der HBO-Miniserie «We Own This City» ist diese Grenze egal, sie sind beides gleichzeitig. Bild: HBO

Wenn Amerika das Land von «Law and Order» ist, dann steht es dieser Tage schlecht um die Nation. Das jedenfalls nimmt man von «We Own This City» mit, einer sechsteiligen Serie von David Simon und George Pelecanos. Darin rollt das für die TV-Serie «The Wire» (2002–2008) berühmte Produzenten-Duo einen bekannten Korruptionsskandal in den Reihen des Polizei-Departements der Ostküstenstadt Baltimore auf.

Im Jahr 2017 wurden in dem für gesottene Krebse, das ewige Baseball-Verliererteam Orioles, und hohe Kriminalitätsraten bekannten Städtchen acht Polizisten eines verdeckten Ermittlerteams wegen Korruption und organisierten Verbrechens zu insgesamt 112 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie das FBI aufdeckte, hatten die Mitglieder der «Gun Trace Task Force» nicht nur illegale Schusswaffen und Drogen sichergestellt, sondern in dreister Manier mindestens zwei Millionen Dollar an Drogengeld, aber auch Cash von unbescholtenen Bürgern in die eigene Tasche wandern lassen.

Der «Krieg gegen die Drogen» pervertiert die Polizeiarbeit

Dabei handelte es sich nicht nur um ein paar faule Äpfel in den Reihen der Polizei. Laut Simon und Pelecanos’ haargenauer Nachstellung der Fakten auf der Grundlage des gleichnamigen Buchs von Polizeireporter Justin Fenton hat die Sache System: Der Grundauftrag der Polizei ist durch den «War on Drugs» längst pervertiert worden. Das geschieht, auch jenseits von Baltimore, immer nach demselben Muster: Ständig unter politischem Druck, öffentlichkeitswirksame Statistiken der Verbrechensbekämpfung zu produzieren, konzentrieren sich Police Departments auf Verhaftungen von Süchtigen und Kleindealern sowie die Beschlagnahmung von Drogen und Waffen.

Die kleinkriminellen Fische zappeln im Netz der Cops, die grossen kommen davon. Nicht zimperlich in der Wahl der Mittel, fallen Anklagen vor Gericht oft durch. Dealer und Kleingangster stehen am Tag nach ihrer Verhaftung für die Statistik wieder auf der Strasse, derweil vor allem ärmere und schwarze Schichten unter polizeilichen Repressalien und Brutalität leiden. So wird das zivile Vertrauen in den Freund und Helfer pulverisiert.

Jon Bernthal (rechts) spielt Sergeant Wayne Jenkins. Er ist die zentrale Figur in der Serie. Bild: HBO

Da Ressourcen in die Drogenkriminalität versenkt werden, darbt zudem die Aufklärung von Kapitalverbrechen, wovon nicht zuletzt die steigenden Mordraten quer durchs Land zeugen. In den Rissen des sozialen Kontrakts erblüht die Frustration. Auf der Seite der Bevölkerung entlud sie sich in Protesten gegen die Polizei, was nach der Tötung von George Floyd landesweit gar in der Forderung nach Finanzierungsentzug der Polizei gipfelte.

Baltimore sah bereits 2015 nach dem gewaltsamen Tod von Freddie Gray in Polizeigewahrsam seine eigenen Krawalle. Angehörige der Polizei wiederum erledigen einen undankbaren Job ohne echte Resultate, derweil sie Gefahr laufen, im bis an die Zähne bewaffneten Amerika angeschossen oder getötet zu werden.

In «We Own This City» antworten die korrupten Baltimore-Cops mit Arbeitsverweigerung und astronomischen Überzeitforderungen, um ihren Lohn in die Höhe zu treiben. Sie nehmen das Recht gleich selber in die Hände und lassen dabei beschlagnahmte Drogen- und legitime Gelder in 100-Dollar-Notenbündeln unter der schusssicheren Weste verschwinden. Weil US-Polizisten «qualifizierte Immunität» vor den meisten Strafverfolgungen geniessen, führen Disziplinarverfahren nur selten zu Konsequenzen. Die Stadt gehört ihnen: «We Own This City».

Ein Warnruf an das ausgehöhlte Rechtssystem der USA

Diesen vom «War on Drugs» gut geschmierten Teufelskreis beschreiben Simon und Pelecanos in niederschmetternden Details, auf allen Ebenen der involvierten Behörden, von Polizei zu Justiz, der Stadtverwaltung bis zum US Department of Justice.

Gleichzeitig malen sie ein vielschichtiges, so liebevolles wie schonungsloses Sittengemälde ihrer Stadt: Vom Missbrauch einer kleinwüchsigen Stripperin durch den Rädelsführer über die brutale Gangstergewalt der Strasse und den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit durch den lokalen Rapper Young Moose bis zum mutmasslichen Selbstmord eines aufrechten Cops – die hyper-realistische Hommage lässt keine Schattierung von Polizeialltag und sozialer Kälte aus.

Die Message ist klar ein Kassandraruf: Nach jahrzehntelangem Drogenkrieg ist die US-Polizei korrupter als die Polizei erlaubt. Im ausgehöhlten Rechtssystem gedeiht die Dysfunktionalität. Wer Drogen-, Polizei-, Schusswaffen- und Staatsgewalt der USA verstehen will, schaue deshalb «We Own This City» .

