Bücherverbrennungen: ein schützenswerter Vorgang?

Koran-Verbrennungen in Schweden Sorry, aber Erdogan hat recht: Bücherverbrennungen sollen nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein In Schweden schützt die Polizei Rechtsextreme, damit sie unbehelligt den Koran verbrennen dürfen. Ist das vernünftig? Und wie ist es in der Schweiz? Julian Schütt 1 Kommentar 31.01.2023, 16.00 Uhr

Beschützt von der Polizei, verbrennt der Rechtsextremist Rasmus Paludan vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran. Bild: Fredrik Sandberg/Tt/EPA

Die Meinungsfreiheit schliesst selbst Bücherverbrennungen ein. So schützt die Polizei in Schweden gegenwärtig Rechtsextreme, damit sie vor der türkischen Botschaft unbehelligt den Koran verbrennen dürfen. Diese antiislamischen Provokationen haben in den letzten Jahren in Dänemark und Schweden immer wieder heftige Krawalle ausgelöst.

Nach den jüngsten Koran-Verbrennungen in Schweden hat vor allem der türkische Präsident Erdogan lautstark protestiert. Ihm kommen sie sehr gelegen, da in der Türkei Wahlkampf ist. So hat Erdogan einen Grund, Schwedens Nato-Beitritt zu verhindern.

«Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen»

Da die Ausdrucks- und Demonstrationsfreiheit als fundamentaler Bestandteil der Demokratie gilt, kann sie der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, anders als Erdogan, nicht einfach ausser Kraft setzen.

Aber sollen Bücherverbrennungen wirklich durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein? Wir denken sogleich an die Bücherverbrennungen der Nazis, die vor neunzig Jahren stattfanden. Damals landeten ja nicht nur Bücher im Feuer. Auch deren Autorinnen und Autoren wurden verfolgt und vertrieben und zum Teil in Konzentrationslagern umgebracht.

Der französische Ausdruck «Autodafé» drückt diese beiden Bedeutungen klar aus: Einerseits sind damit Bücherverbrennungen gemeint, andererseits die Urteile von Inquisitionsgerichten, die Ketzer einst zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilten. Wie schnell bei Autodafés Menschenleben auf dem Spiel stehen, davor hat der deutsche Dichter Heinrich Heine schon im 19. Jahrhundert gewarnt: «Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.»

Schwedens Rechtsextreme wünschen sich eine Welt ohne Muslime

Daraus sollten wir lernen, dass auch die Meinungsfreiheit Grenzen hat. Sie wird überschritten, wenn Bücher demonstrativ verbrannt werden. Denn Bücherverbrennungen sind immer auch Angriffe auf Existenzen. Die Fanatiker hinter den schwedischen Koran-Verbrennungen haben deutlich kundgetan, dass sie sich eine Welt ohne Muslime wünschen.

Auch wenn wir ohne geringste Sympathien für die islamischen Autokraten in der Türkei oder anderswo sind, müssen wir uns fragen, ob die Polizei in Schweden nicht eher gegen die Extremisten der Koran-Verbrennungen einschreiten müsste, statt sie bei ihrem unsäglichen Treiben noch zu schützen.

Selbst das EDI unterstützte Bücherverbrennungen

Doch es sind längst nicht nur die freiheitsliebenden Skandinavier, die Bücherverbrennungen als Meinungsfreiheit verteidigen. Wenn wir in die Sechzigerjahre zurückblenden, gab es auch in der Schweiz noch flammende Aufrufe zu Bücherverbrennungen, obwohl damals die nationalsozialistischen Verbrechen erst 30 Jahre zurücklagen.

Eiferer fürchteten einen Siegeszug des Lasterhaften und Orgiastischen, vor dem man besonders die Jugend bewahren müsse. Man lancierte, unterstützt von konservativen wie linken Kreisen und selbst mit dem Segen des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) eine Bewegung gegen sogenannte Schmutz- und Schundliteratur.

Darunter fielen «Bravo»-Heftli, Erotika, Kioskromane oder Comics. In jedem Kanton sollte ein Feuer zur Zerstörung von «unterwertigen» Schriften brennen. In Brugg und Romanshorn kam es 1965 tatsächlich zu Bücherverbrennungen, wobei viele Leute vor allem ihr normales Altpapier zur Verfügung stellten, das von den Veranstaltern dann ideologisch zu verlogenem Schund und Dreck aufgepeppt wurde. In der Bevölkerung nahm man die brachialen Aktionen also nicht allzu ernst.

Fatale Nähe zu Putins Propagandisten

Die fatale Nähe zu den Taten der Nazis schien den meisten Schweizer Fürsprechern von Bücherverbrennungen wenig «problematisch», wie der Historiker Georg Kreis bei Recherchen festgestellt hat. Das trifft auch auf die heutigen Brandstifter in Schweden zu, allen voran Rasmus Paludan oder Chang Frick oder Vertreter der rechtspopulistischen Schwedendemokraten.

Manche von ihnen haben darüber hinaus beunruhigend enge Kontakte zu Putins Propagandisten. Und dass Russland ein Interesse daran hat, Unruhe in Schweden zu stiften, einem Land, das der Nato beitreten will, steht ausser Zweifel.

