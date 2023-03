Trauffer in Langenthal: Start der Trauffer-Festspiele

Konzert Zurück in den Mehrzweckhallen: Trauffer startet seine eigenen Festspiele Für seine Songs wird Marc Trauffer nie den Literatur-Nobelpreis erhalten. Er punktet dagegen mit seinen starken Entertainer-Qualitäten und seiner grundehrlichen Art. Ein Augenschein bei seinem Tour-Start. Michael Graber 1 Kommentar 11.03.2023, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist erneut ein Triumpzug für Trauffer: Der Musiker beim Tour-Auftakt in Langenthal. PD/Mood.ch

Vielleicht ist es die Euphorie, vielleicht auch der Weisswein: Die Frauengruppe, gewandet in Edelweisshemden, tanzt wie wild. Rammt dabei zuweilen auch die umstehenden Zuschauer. Jedes der Lieder singen die fünf Frauen von der ersten bis zur letzten Silbe mit. Besonders laut die «Scho-lo-los» und «Jo-lo-di-os». Und wenn dann der Trauffer sagt, dass man jetzt mit dem «Füdlä schwinge» solle, dann schwingen die Füdlä. Nicht nur bei der Frauengruppe. Auch bei den anderen 2495 Personen in der ausverkauften Westhalle in Langenthal.

Es sei ein «Hei-Cho», sagt der Trauffer. Nach Ausflügen ins Hallenstadion und in den Letzigrund (dort zusammen mit Gölä als Büetzer-Buebe) ist der «Alpentainer» nun wieder zurück in den Mehrzweckhallen und anderen Multifunktionsarenas quer durch die ländliche Schweiz. Und es sind eigentlich nicht Konzerte, es sind Trauffer-Festspiele.

Das Übertreiben wirkt sympathisch

Das soll jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, als ginge es nicht um die Musik. Über die Songs von Trauffer kann man durchaus geteilter Meinung sein, aber bei der Liveperformance punktet er durchwegs. Mit breit aufgestellter Band und gesanglicher Unterstützung von Monika Schär und Matthias Arn (Bliss) ist das eine schmissige und gute Show. Auch deutlich besser als der überladene Auftritt mit den Büetzer-Buebe – auch in Langenthal trägt Trauffer dick auf, anders als im Letzigrund wirkt das Übertreiben aber immer sympathisch.

Und vor allem wirkt es grundehrlich und handgemacht. Wenn sich das Bühnendekor wandelt vom Alpchalet zum Gondeli zum Tram zur Après-Ski-Bar, dann kann man den Prozess live verfolgen. Die einzelnen Elemente werden einfach weggetragen und neu aufgemacht. Ein bisschen Turnerabend-Charme. Auch das gehört zum Konzept Trauffer: Es soll ja nicht zu modern, zu urban und zu perfekt wirken. Hier sind noch echte «Kerlinnen» und Kerle am Werk. Prost und «Jo-lo-di-o».

So schnell bekommt man selten ein Bier an einem Konzert

Das Bier wird in kleinen Holzhäusern verkauft, die Käseschnitten duften grossartig, und die Wartezeiten beim Einlass und vor der Verpflegung sind extrem kurz. Viele Veranstalter von Grossanlässen könnten sich ruhig eine Scheibe abschneiden: Das war in diesem Langenthal wirklich perfekt organisiert. Auch hier: Da wird vieles direkt vom Trauffer-Team selbst gemacht und nicht einfach ausgelagert.

Trauffer verkauft für die knapp 80 Franken Eintrittspreis eine Rundum-Wohlfühl-Welt. Zwei Stunden Konzert. Danach Party. Die Musik irgendwo zwischen Schlager, Stubete und Pop. In den Texten geht es um die Sehnsucht nach dem Daheim, den Bergen und der Liebe. Die Reime sind bewusst so einfach gehalten, dass sie spätestens nach dem ersten Hören funktionieren. Die «Frau Marty» will «Party». Und auf «Geisse-, Geisse-Peter» kommt «früecher oder speter».

Nur: Wer an diesem Freitagabend in Langenthal steht, der wippt plötzlich auch mit, singt ein bisschen und schunkelt vielleicht sogar mit. Trauffer schafft es, ein komplett untoxisches Wir-Gefühl zu erzeugen. Und spätestens, wenn die Musiker da mit allerlei Glocken eine Cover-Version von «Hey Jude» glöggelä, ist das vor allem sehr charmant. Nicht grosse Kunst, aber halt sehr gute Unterhaltung.

Spätestens bei «Müeh mit de Chüeh» im Zugabeblock ist es dann auch um die Frauengruppe endgültig geschehen. Der Tanzstil wird noch etwas expressiver, und zwischen zwei Juchzern müssen im Drehen auch noch Selfies gemacht werden. Es ist ziemlich sicher die Euphorie. Und ziemlich sicher auch der Weisswein.

Trauffer spielt auf seiner Tour unter anderem in Frauenfeld, Brunegg, Küssnacht und Zofingen. Infos und Tickets: www.trauffermusic.ch