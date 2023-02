Konzert-Legenden Eventguru André Béchir will die Rolling Stones und AC/DC wieder in die Schweiz bringen Die Schweizer Veranstalterlegende hört bei «Gadget abc» auf und ist daran, eine neue Firma zu gründen. Er hat noch einmal Grosses vor. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.42 Uhr

Mick Jagger im Juni 2022 in Liverpool. Dave J Hogan / Getty Images Europe

«Ich bin voller Tatendrang und will noch einmal Grosses vollbringen», sagt Veranstalterlegende André Béchir, 74. Zu diesem Zweck wird er ein neues Unternehmen leiten, das mit der Westschweizer Firma TAKK Productions zusammenarbeitet. Dabei wird er auf die Infrastruktur von TAKK und dessen Team zurückgreifen, um die Shows der Zukunft zu organisieren. Wie die neue Firma von Béchir heissen wird, ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Béchir bleibt weiter ein Teil des internationalen Promoter-Netzwerks von Eventim Live.

André Béchir hat 1970 den Konzertveranstalter «Good News», Ende der Nuller-Jahre abc Productions gegründet und über die Jahrzehnte die grossen Stars des Pop und Rock in die Schweiz geholt. Nach dem Zusammenschluss von abc Productions mit Gadget vor drei Jahren brachte Béchir seine Erfahrungen als «Senior Advisor» bei der Gadget abc Entertainment Group AG ein.

Andre Béchir hat die Rolling Stones schon viel Male in die Schweiz geholt. Schafft er es noch einmal? Steffen Schmidt / KEYSTONE

Zwei Philosophien sind aufeinandergeprallt

Béchirs Drei-Jahres-Vertrag lief Ende 2022 aus und ist im gegenseitigen Einvernehmen nicht mehr verlängert worden. Auf Anfrage betont er, dass er sich nicht im Groll von Gadget trenne. «Es gibt keinen Streit, und ich werde jene Konzerte, die ich bei Gadget aufgegleist habe, noch begleiten und abschliessen», sagt er. Also Elton John, Bruce Springsteen, Herbert Grönemeyer und Eros Ramazzotti. Aber dann ist definitiv Schluss. «Es sind zwei Philosophien aufeinandergeprallt, die nicht kompatibel waren», sagt Béchir und will die Affäre nicht weiter ausführen. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass sich Béchir und das Führungsteam von Gadget nicht gut verstanden.

Umso mehr schwärmt Béchir von seinen neuen Partnern bei TAKK, «Sie leben für die Musik, und das ist entscheidend. Ich möchte ihnen meine langjährige Erfahrung mit auf den Weg geben,» sagt der Grandseigneur der Schweizer Eventbranche. TAKK Productions S. à r. l. wurde im Jahr 2009 von Sebastien Vuignier gegründet und betreut in der Schweiz grosse Acts wie Radiohead, Muse, Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Sam Smith, Florence and the Machine, The Lumineers, Amy Macdonald, Paolo Nutini, Bon Iver, Idles und viele mehr. Im Herbst letzten Jahres hat sich TAKK mit der Einstellung von Théo Quiblier prominent verstärkt.

Die Zusammenarbeit von André Béchir und TAKK bedeutet, dass drei Promoter-Generationen in einem gemeinsamen Umfeld ihre Leidenschaft für die Musik teilen. Sebastien Vuignier sagt dazu: «Ich habe André Béchir vor mehr als zwanzig Jahren kennen gelernt. Ich war sein Partner vor Ort in der französischsprachigen Schweiz, als ich beim Paleo Festival arbeitete. Ich habe viel von ihm gelernt und konnte mich damals, als ich meine ersten Arena- und Stadionshows organisierte, stets auf Andrés Unterstützung verlassen. Ich bin sehr stolz, nun mit diesem Vorreiter in der Branche und dem international anerkannten Marktführer Seite an Seite zu arbeiten.

Mit den Stones noch eine offene Rechnung

«Ich freue mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich habe Spass an dem, was ich mache, und habe keinen Grund aufzuhören», sagt Béchir weiter. Und wer André Béchir kennt, weiss, dass er sich nicht mit kleinen Brötchen zufriedengibt. Über die Jahre hat er wie kein Zweiter in der Schweiz ein Netzwerk aufgebaut, das er bis heute pflegt. Mit Mick Jagger ist er persönlich befreundet und hat die Rolling Stones 14-mal in die Schweiz gebracht. Nach der letztjährigen, coronabedingten Konzertabsage hat Béchir mit der britischen Band noch eine Rechnung offen. Auch die Stones haben noch etwas vor und sind nach dem Tod von Charlie Watts wieder im Studio. Béchir bestätigt, dass die Rolling Stones, aber auch AC/DC, ganz weit oben auf seiner Wunschliste stehen. Er werde alles daransetzen, dass die beiden Bands noch einmal in die Schweiz kommen.