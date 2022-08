Büetzer Buebe im Letzigrund: Eine Machtdemonstration von 46'000

Konzert Die Büetzer Buebe im Letzigrund: Raffiniert in ihrer Einfachheit Es war eine Machtdemonstration: Gölä und Trauffer spielten am Freitagabend in Zürich vor 46'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit schreiben die Büetzer Buebe Schweizer Musikgeschichte. Michael Graber Jetzt kommentieren 20.08.2022, 08.53 Uhr

Gölä und Trauffer strahlen im Letzigrund: Mit ihrem Auftritt haben die Büetzer Buebe Musikgeschichte geschrieben. Henry Muchenberger

Und dann kommt auch noch DJ Antoine. Aus «Ma Chérie» wird «Meitschi chum mit mir a See». Dazu sitzt der Basler DJ auf einem rumpligen Gefährt und schunkelt in einer Ibiza-Euphorie vor sich hin. Spätestens da ist dieser Event ein bisschen bunter Abend im Klassenlager geworden. Die Büetzer Buebe haben zum Konzert geladen. Oder ist es ein Unterhaltungsabend mit Musik? Schwierig.

Büetzer Buebe heizen im Letzigrund ein, Keystone

Nüchtern betrachtet liest es sich so: 46’000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Letzigrund voll. Zeitweise mehr als 70 Nasen auf der Bühne. Drei Schlagzeuger hauen gleichzeitig auf die Pauke. Gölä kaut auf einem Stumpen. Trauffer knattert auf einem Töffli über die Bühne. Sie ist riesig. Das Bier, 4 Deziliter, kostet 6 Franken.

Was den Büetzer Buebe an musikalischer Finesse abgeht, kaschieren sie mit schierer Wucht. Da tanzen allerlei Trachtenfrauen mit Trachtenmännern, die Band ist so opulent besetzt, als wollte sie gleich noch einen zweiten Letzigrund beschallen, und die Videoshow steht den amerikanischen Vorbildern in nichts nach. Die Songs, zumindest jene der Büetzer Buebe, sind eher Staffage. Die stärksten Momenten hat der Abend, wenn Gölä Gölä-Songs und Trauffer Trauffer-Songs spielt.

Mehr ein Neben- als ein Miteinander

Das Projekt Büetzer Buebe ist an diesem Abend mehr Mittel zum Zweck. Spannung und Stimmung fallen etwas ab, wenn sie eines der Lieder aus der gemeinsamen Platte spielen. Viele dieser Songs sind schlicht zu flach für ein Stadion. Ihre Energie, die im Studio mit etwas Produktion ganz gut funktionieren mag, verpufft in einem Stadion.

Es ist nicht so, dass Trauffer und Gölä auf ihren Soloscheiben nur Hits hätten, aber immerhin haben sie ein breites Oeuvre, aus dem sie auswählen können. Gölä ist der breitenwirksame Rumpelrocker, Trauffer das personifizierte Hütten-Gaudi. «Schololololoooo» trifft auf «Highway To Hell». Es ist aber immer mehr ein Neben- als ein Miteinander.

Den Letzigrund konnten Schweizer Musiker noch nie füllen. Henry Muchenberger

Leider ufert auch der beste aller Gölä-Songs, der «Schwan», aus. Es ist schlicht zu fett aufgetragen. Ein guter Song, und das ist dieser Schwan tatsächlich, braucht keine gedoppelten Gitarren und keine halbgaren Soli. Das ist allgemein ein bisschen das Problem des Abends. Trauffer und Gölä vertrauen sich selbst nicht. Es wird alles mit Pathos (Videoeinspielungen), Breitwandsound (Jodelchörli) und einer Ladung Zucker (Tanzformationen) übertüncht. Der «Schwan» wäre kraftvoller gewesen, wenn er mit weniger Kraft serviert worden wäre.

Wer beispielsweise die Toten Hosen im selben Stadion sah, der weiss, dass es gar nicht viel mehr braucht als einfach gute Songs. Was die Büetzer Buebe an diesem Abend machen, ist zeitweise ein Überschminken. Ob einem die Songs nun gefallen oder nicht: Sie sind eigentlich genug. Sie brauchen die ganze Kilbi nicht.

Zwei Kräne mit einem Kurzauftritt

Gölä ist und bleibt der kantige Rocker. Henry Muchenberger

Ihr Projekt, wohl aus Grössenwahn geboren, ächzt zuweilen unter dem helvetischen Understatement. All die Container, die extra auf die Bühne gekarrt wurden und die Kräne (!), die für einen Kurzauftritt aufgebaut wurden, sind schlicht unnötig. Gerade dann, wenn einfach die Musik im Vordergrund steht, steht und klatscht der Letzigrund. Da ist es egal, ob es Songs sind, die Musikkritikern gefallen: Es sind Volkslieder. Raffiniert in ihrer Einfachheit. Abseits der Schweiz würden sie in ihrer Seichtheit ertrinken, hier aber treffen sie mit ihrer lüpfigen Folklore und Heimatliebe den Nerv.

Trauffer trifft mit seiner lüpfigen Folklore einen Nerv beim Publikum. Henry Muchenberger

Gerade zu Beginn des Konzerts ist das Abenteuer Letzigrund hörbar. Der Sound knattert zuweilen wie Trauffers Töffli. Während die grossen Stars, die sonst Fussballstadien füllen, aus grosser Erfahrung schöpfen können, müssen die Büetzer Buben hier Lehrgeld zahlen. Mit jedem Song wird es aber besser. Allgemein: Je länger der Abend dauert, desto mehr Fahrt nimmt die Sache auf. Und es ist schon ziemlich souverän, wie «zwe Berner Duble» (O-Ton Gölä) sich auf dieser Riesenbühne schlagen.

Peach Weber macht den Start

Den Auftakt zum Abend machte Peach Weber. Auch er so ein Hardworking-Komiker, ein Büezer. «Öberall hets Pilzli dra, ech hasse da, ech hasse da», schleudert er ins Rund. Es wirkt seltsam verloren. Der Weber, der hinter seiner etwas bünzligen Fassade deutlich mehr Tiefe hat, dringt nicht wirklich durch. Haupt- und Nebenrollen sind an diesem Abend verteilt. Die Büetzer sind die Stars. Peach Weber, der irgendwann in ein paar Jahren mal das Hallenstadion füllen will, muss sich diesmal noch mit den Brosamen des Vorprogramms begnügen.

«Ehr send die geilschte Sieche, wo’s git», ruft Gölä 130 Minuten später in den Zürcher Nachthimmel. Das Finale des Siegeszugs, das Publikum längst restlos begeistert. «Jetzt gömmer alli id Chnü ond bim Refrain gumpe mer, dass es die ganzi Stadt schüttlet», sagt Trauffer. Die geilen Sieche gumpen. Zwei Raketen starten in den Himmel. So einiges von der Kraft an diesem Abend ist aber schon vorher verpufft.

Am Samstagabend findet im Zürcher Letzigrund ein zweites Konzert statt. Es hat noch Tickets

