Reggae-Konzert in Bern: Wollen wir eine Art kulturelle Apartheid?

Kommentar zu Konzertabbruch Reggae ist Musik für alle: Wollen wir eine Art kulturelle Apartheid? Nein danke! Die Mundart-Reggaeband Lauwarm musste ein Konzert in Bern abbrechen, weil es einige Besucher und Besucherinnen störte, dass sie jamaikanische Musik spielte, afrikanische Kleidung und Dreadlocks trug. Dabei geht um den Vorwurf der kulturellen Aneignung.

Der Vorfall in Bern ist nur das jüngste Beispiel einer Diskussion aus den USA, die sich gegen «cultural appropriation» (kulturelle Aneignung und Ausbeutung) und gegen «white supremacy» (weisse Vorherrschaft) richtet. Auch in der Schweiz erhitzen sich immer mal wieder die Gemüter. Minderheiten fühlen sich wie im aktuellen Fall ihrer eigenen Kultur beraubt, wenn weisse Musikerinnen und Musiker den aus Jamaika stammenden Reggae spielen und Rastalocken tragen.

Unbestritten ist, dass afrikanisch-stämmige Musiker nach ihrer Deportation in die Neue Welt die afroamerikanischen Stilarten begründet und entscheidend zu ihrer Entwicklung beigetragen haben. Unbestritten ist aber auch, dass alle diese Stile Bastarde sind. Wunderbare Bastarde, die aus dem Zusammentreffen verschiedener Kulturkreise entstanden sind.

Elvis und die Rolling Stones haben schwarze Musiker imitiert

Die Beispiele kultureller Aneignung sind unendlich lang. Es mag tatsächlich als störend empfunden werden, dass Eric Clapton mit seiner Version von «I Shot The Sheriff» viel erfolgreicher war als der Urheber Bob Marley. Dass Elvis Presley mit schwarzem Rhythm and Blues zum «King of Rock’n’Roll» aufgestiegen ist. Dass der weisse Klarinettist Benny Goodman als «King of Swing» geadelt wurde, die einflussreicheren, schwarzen Musiker Ellington und Basie es aber nur zum Duke resp. Count schafften. Und wie war das schon wieder mit den Rolling Stones? Sie sahen sich als Bluesband und haben zunächst nichts anderes gemacht, als die Musik ihrer schwarzen Idole so gut wie möglich nachzuspielen. Aber auch Adele wäre ohne den Bezug zum afro-amerikanischen Soul nicht denkbar. Und und und….

Die Geschichte der afro-amerikanischen Musik ist gespickt mit Beispielen der «cultural appropriation». Elvis, Keith Richards & Co haben ihre schwarzen Idole verehrt und gewürdigt, haben sie nie verhöhnt. Insofern haben afroamerikanische Musik und Musiker von dieser kulturellen Aneignung auch profitiert. Blues, aus den Erfahrungen von Diskriminierung, Unterdrückung und Rassismus der amerikanischen Schwarzen in der amerikanischen Gesellschaft entstanden, war eine Musik von Schwarzen für Schwarze. Sie trug das Etikett «Race Music». Erst die kulturelle Vermischung, der Prozess der Akkulturation, hat den weltweiten Siegeszug des Blues, Jazz, Soul, Hip-Hop ermöglicht. Und auch vom Reggae. Raus aus dem Ghetto!

Schweizer Volksmusik wäre ohne jenische Einflüsse nicht denkbar

Übrigens: Auch die Schweizer Volksmusik ist das Resultat von kultureller Aneignung. Die Pioniere der Ländlermusik haben fremde Elemente aus der Salonmusik und aus der Musik der herumreisenden Jenischen nachgespielt und damit Melodien und Harmonien in den Ländler integriert, die bis anhin unbekannt und unüblich waren. Das vermeintlich «Ächte» ist also importiert und die Fahrenden haben sich nie beklagt.

Blues, Jazz und Reggae haben sich längst geöffnet, sich zu einer weltumspannenden Musik entwickelt, ohne die Tradition und die Wurzeln zu verleugnen. Blue Notes, diese charakteristischen verminderten Intervalle, sind in alle Spielarten des Pop eingeflossen, sind unverzichtbare, zentrale Elemente wie afroamerikanische Rhythmen. Die einstige Minderheiten-Musik ist zur Musik der Mehrheit geworden. Zu einer Musik für alle. Zu einer Musik, in der die Hautfarbe keine Rolle spielt.

Will man rassenreine Musik? Eine Art kulturelle Apartheid? Nein Danke!

In der Kulturwissenschaft ist man sich heute weitgehend einig, dass individuelle Identitäten bei der Entstehung von Kultur wichtiger sind als nationale Identitäten oder traditionelle Gruppenidentitäten. So sind Blue Notes zum Beispiel in weiten Kreisen der Schweiz vertrauter als alpenländische Naturtonreihen, Appenzeller Zäuerli oder das exotische Alphorn-Fa. Identität wird heute weniger von der Geografie und einer kollektiven Geschichte bestimmt als von individueller Erfahrung.

Diese Erkenntnis ist nicht neu. «Jeder kann den Blues-Code knacken», wusste B.B. King schon vor Jahrzehnten. Wieso darf die Band Lauwarm nicht den Reggae-Code knacken? Die digitale Welt von heute, wo über Youtube und die Streamingdienste jede erdenkliche Musik nur einen Klick entfernt ist, verstärkt die Tendenz zur individuellen Identität. Der Abbruch des Konzerts in Bern ist nicht nur absurd und abstrus, sondern auch weltfremd. Soll man trennen, was schon lange zusammengewachsen ist? Befürworten die Veranstalter des Lorraine tatsächlich die Rückkehr zu einem abgeschotteten, rassenreinen Kulturkreis? Eine Art kulturelle Apartheid? Nein danke!

