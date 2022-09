Die Winnetou-Debatte nervt – kann sich aber auch lohnen

Kommentar Die Winnetou-Debatte nervt – aber es lohnt sich trotzdem, ernsthafte Gedanken zuzulassen Die Diskussion um den Rassismus in Winnetou-Büchern empfinden viele als überspitzt und künstlich. Doch wir müssen zugeben, dass die Diskussion darüber, welche Geschichten und Helden gut für unsere Kinder sind, nicht falsch sein kann. Joëlle Weil Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Ist Winnetou (hier verkörpert durch Pierre Brice) als Held gut für unsere Kinder? Keystone

Als ich ein kleines Mädchen war, sagte mir meine Mutter: «Carlos Santana ist der beste Gitarrist der Welt.» Dass das so ist, glaubte ich natürlich aufs Wort und immer, wenn in Anwesenheit von Freundinnen «Maria, Maria» lief, prahlte ich mit meinem Wissen und fragte, ob sie denn wüssten, dass Carlos Santana der beste Gitarrist der Welt sei?!

Dasselbe galt für Michael Jackson: Als der King of Pop 1997 in Basel auftrat, schauten meine Schwestern, mein Vater und ich uns das Konzert am Fernsehen an. Es war ein Samstagabend, wenn ich mich recht erinnere und wir drei Schwestern hatten bereits unsere Pyjamas an. Ich war neun Jahre alt. Als Jackson dann seinen «Antigravitiy Tilt» vorführte, sagte mein Vater: «Das ist der beste Tänzer dieser Welt.»

Als Kind nahm ich die Worte meiner Eltern für bare Münze und war mir deshalb sicher, dass sowohl Santana als auch Jackson über eine Art Zertifikat oder Diplom verfügten, welche sie als Beste ihres Fachs bestätigten. Wenn meine Eltern sagen, sie seien die Besten, dann wird das wohl so sein. Auch wenn Kinder ab und an den Eindruck erwecken, nicht zuzuhören, brennt sich doch beachtlich viel in so ein Kinderhirn ein. Meist ungefiltert, frisch ab Band.

Dümmliche, primitive Schwarze und zivilisierte, kluge Weisse

Ich las während meiner Kindheit gern «Tim und Struppi». An den Band «Tim im Kongo» erinnere ich mich besonders gut. Dort schlichtet Tim einen Streit zwischen zwei Kongolesen, die sich um einen Hut streiten. Tim trennt mit einem Messer das Dach des Hutes vom Rest und schlichtet so den Streit. Jeder der beiden Kongolesen hat nun einen Teil des Hutes und ist glücklich.

Während des ganzen Bandes «sprechen» die Kongolesen, die ständig halbnackt abgebildet sind, grammatikalisch falsches Deutsch. Der dümmliche, primitive Schwarze, der vom zivilisierten, klugen Weissen gerettet wird. Diese Darstellung ist vielleicht nicht böse gemeint und dennoch gehört dieses Bild zum Ersten, das ich von Afrikanern hatte.

Im Comic «Tim im Kongo» werden die Kongolesen halbnackt abgebildet. Keystone

Diese Lektüre hat mich zwar nicht zur Rassistin gemacht, doch ich frage mich: War es tatsächlich nötig, mein jungfräuliches Gehirn mit dieser Information zu füllen? Keiner hatte böse Absichten oder wollte mich damit auf eine Art und Weise beeinflussen. Ich bin mir auch sicher, dass sich keiner Gedanken dazu gemacht hat. Heute ist das ja ganz anders, oder?!

Welche Helden sind gut für unsere Kinder?

Auf den ersten Blick wirkt die Diskussion darüber, ob der Ravensburger-Verlag übertreibt, indem er Winnetou-Bücher wegen Rassismusvorwürfen aus dem Verkauf nimmt, aufgeblasen. Jeder, der in seiner Kindheit gern Winnetou gelesen und geliebt hat, fühlt sich plötzlich des Rassismus beschuldigt. Und weil eigentlich keine boshafte Absicht hinter der Darstellung des Apachen-Indianers steckt, ist bei den Geschichten auch nichts dabei, was man verbieten sollte, könnte man meinen.

Die jüngste Winnetou-Verfilmung sorgte für intensive Diskussionen. Leonine

Das kindliche Gehirn weiss nichts über Indigene, Kolonisierung und so weiter. Und dass Bücher des Weltgeschehens sich schlecht als kindliche Bettlektüre eignen, erklärt sich von selbst. Doch wir müssen zugeben, dass die Diskussion darüber, welche Geschichten und Helden gut für unsere Kinder sind, nicht falsch sein kann.

Trotzdem empfinden viele die Debatte als überspitzt, künstlich aufgepeitscht. Vor allem jetzt, wo plötzlich fast keiner mehr Rastalocken tragen darf, ohne auf dem Dorfplatz ausgepeitscht zu werden. All diese Diskussionen sind anstrengend, in der Tat, aber wie schlecht tun sie uns tatsächlich?

Kinder nehmen die Informationen, die wir ihnen vorsetzen, ernst. Und auch wenn wir nichts böse meinen und sich jedes Kind früher oder später eine eigene Meinung bildet, sind es wir, welche die ersten Striche auf diese weisse Gehirnleinwand zeichnen. Deshalb soll eine Winnetou-Debatte auch ohne Augenverdrehen geführt werden. Nicht zwingend verbissen, aber einen ernsten Gedanken dazu jeder zulassen. Die Debatte nimmt der eigenen Kindheit schliesslich nichts weg. Aber vielleicht tut sie künftigen was Gutes.

