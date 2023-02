SVP im "Woke-Wahn": Darf man nicht mehr sagen, was man denkt?

Kommentar Die SVP und der «Woke-Wahn»: Darf man wirklich nicht mehr sagen, was man denkt? Der «Woke-Wahn» eignet sich idealtypisch als Wahlkampfthema: Man kann poltern, ohne Lösungen präsentieren zu müssen. Raffael Schuppisser Jetzt kommentieren 05.02.2023, 14.35 Uhr

Gendersterne werden in grossen Säcken verteilt. Karikatur: Silvan Wegmann

Ausgerechnet die SVP nimmt sich einer Debatte an, die bis anhin vornehmlich im Feuilleton stattgefunden hat und deren Auswirkungen sich vorwiegend in den USA zeigen. Die Schweizer Volkspartei erhebt den «Woke-Wahn» zum Wahlkampfthema.

In den USA wird Weltliteratur wie «Der Rapport der Magd» oder «Wer die Nachtigall stört» von Lehrplänen gestrichen, weil sich Minderheiten daran stören. Und Professorenstellen werden nur für Minderheiten wie Homosexuelle oder Menschen mit Behinderung ausgeschrieben. «Woke sein», also sich wachsam gegenüber Minderheiten zu zeigen, hat dort tatsächlich absurde Züge angenommen.

Aber gibt es SVP-Wähler, die in ihrem Alltag durch den «Woke-Wahn» eingeschränkt werden? Hierzulande wird niemandem der Genderstern aufgezwungen, niemandem die Lektüre von Büchern verboten. Trotzdem zieht die SVP in den Kulturkampf – auf Vorrat. Man soll auf alle Zeiten «Mohrenkopf» sagen, sich an der Fastnacht das Gesicht schwarz anmalen und beim «Fräulein» ein Bier bestellen dürfen.

Der «Woke-Wahn» eignet sich idealtypisch als Wahlkampfthema: Man kann poltern, ohne Lösungen präsentieren zu müssen. Denn das Problem existiert zwar in der Theorie (Einschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit sind immer falsch), aber kaum in der Lebenswelt der Schweizerinnen und Schweizer.

In den USA wird Weltliteratur gecancelt. Als ein Schweizer Gymnasiallehrer eine neue Ausgabe von Dürrenmatts «Die Physiker» forderte, weil darin das N-Wort vorkommt, erntete er dafür zweierlei: Häme und eine klare Absage vom Suhrkamp-Verlag.