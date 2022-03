Will Smith hat Vorgänger: Kleine Kulturgeschichte der Ohrfeige

Kleine Kulturgeschichte der Ohrfeige Nicht nur Will Smith tat es – auch Heinrich Pestalozzi schwärmte von Ohrfeigen Hier geht es um Ehre und Ohrensausen – ein Blick in die Geschichte der Ohrfeige zeigt: Die strafende und demütigende Hand ist zum Glück weitgehend besänftigt. Hansruedi Kugler 29.03.2022, 14.00 Uhr

Schauspieler Will Smith schlägt Moderator Chris Rock während der Oskarzeremonie ins Gesicht. Auslöser war ein Spruch über Smiths Frau. Chris Pizzello/AP

Der Witz auf Kosten einer Kranken war mies, der Schlag sass schwungvoll und präzis. Zum Glück aber knallte Will Smith seine rächende Hand im Jahr 2022 an Chris Rocks Backe und nicht anno 1822. Denn hätte der Schauspieler seinen Wutanfall vor 200 Jahren gehabt, würde nun diese Woche alternativlos ein Duell folgen – mit mindestens einem Toten. Zu tief musste ein richtiger Mann die Demütigung des maskulinen Heiligtums namens Ehre damals empfinden. Die Frage wäre nur noch: Degen oder Pistole?

Im Roman «Effi Briest» von Theodor Fontane kommt es zum Ehrenduell zwischen Ehemann und Geliebtem. Im Bild Ehemann (Sebastian Koch). Constantin Film/Courtesy Everett / www.imago-images.de

Im 19. Jahrhundert war das weitherum Brauch und oft sogar straffrei. Unzählige Romane und Opern zeugen davon. Im Mittelalter war es noch der hingeworfene Fehdehandschuh, der zum Duell aufforderte. Im 19. Jahrhundert schlug man sich den Handschuh ins Gesicht. Auch wenn solche Racheimpulse wohl noch ewig in männlichen Hirnen hocken, so ist man doch sehr froh um wenigstens diesen einen zivilisatorischen Fortschritt: Will Smith und Chris Rock werden sich meiden, aber nicht erdolchen. Smith hat vor versammeltem Publikum bereut. Ein Lob also auf die entspannende Kraft der Entschuldigung! Besser wäre natürlich gewesen: Rock zur Rede stellen, Entschuldigung verlangen, Fehler eingestehen, mit Handschlag versöhnen.

Wenn Frau einen Altnazi ohrfeigt

Keine Entschuldigung hingegen – und dies zeit ihres Lebens – sprach jene Frau aus, welche die berühmteste Polit-Ohrfeige der deutschen Geschichte verpasste. Während des CDU-Parteitags am 7. November 1968 bestieg die 29-jährige Beate Klarsfeld das Podium, ohrfeigte Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und rief dabei «Nazi, Nazi, Nazi!». Kiesinger war einer jener vielen Mitläufer und Mitmacher der Nazizeit, die juristisch unbehelligt nach dem Krieg Karriere machen konnten.

Die Ohrfeige, die Beate Klarsfeld 1968 dem damaligen deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger verpasste, schaffte es in einen Comic. Carlsen/Aargauer Zeitung

Obwohl er seit 1933 Mitglied der NSDAP und ab 1940 leitender Mitarbeiter im Aussenministerium gewesen war. Die Ohrfeige verstand Beate Klarsfeld als Schlag gegen Kiesingers Ehrlosigkeit. Die Geste ist dieselbe wie im 19. Jahrhundert: Wer eine Ohrfeige erhält, ist entehrt. Kiesinger trug eine leichte Bindehautentzündung davon, schlug nicht zurück, sondern verklagte Klarsfeld. Sie wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Heinrich Böll jedoch schickte ihr nach der Aktion 50 rote Rosen. Und selbst Friedliebende sehen in ihrer Ohrfeige eine Heldentat.

Watsche, Backpfeife, Maulschelle

Der Volksmund hat viele anschauliche und klingende Namen erfunden für die Ohrfeige: Backpfeife, Watsche, Maulschelle – was zeigt, dass die Praxis weit verbreitet war. Das Original «Ohrfeige» stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Ob die «feige» sich von «fegen», also der konkreten Geste, oder dem sichtbar verfärbten Resultat, eben der violetten «Feige», ableitet, ist nicht eindeutig geklärt. Warum aber heisst es nicht «Wangenfeige»? Das mag damit zusammenhängen, dass oft genug und leider auch gefährlich nicht die Wange, sondern das Ohr getroffen wurde.

Pestalozzis erzieherische Ohrfeigen

Womit wir beim traurigsten Kapitel dieser Kulturgeschichte ankommen: die Ohrfeige als geduldetes Erziehungsmittel. «Eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet!» musste man noch vor nicht allzu langer Zeit auch hierzulande anhören.

Nicht mehr toleriert: Ohrfeigen in der Schule. Indiapix/Indiapicture/ IndiaPicture RF

Psychologinnen und Ärzte und der zivilisatorische Mainstream haben zum Glück dieser verblendeten Pädagogik den Riegel vorgeschoben und warnen vor bleibenden Gehör- und Gehirnschäden. Unser Reformpädagoge Johann Heinrich Pestalozzi schrieb jedoch vor 200 Jahren, körperliche Strafen seien zum Abgewöhnen schlechter Gewohnheiten durchaus nützlich. Die Kinder würden solche geradezu fordern: «Kann ich ohne Ohrfeigen machen, dass ihr euch abgewöhnt, was so lange in euch eingewurzelt ist? Sinnet ihr ohne Ohrfeigen daran, wenn ich etwas zu euch sage? Du hast gesehen, Freund, wie sie unter deinen Augen bhüt mir Gott d’Ohrfeigen riefen, und mit welcher Herzlichkeit sie mich baten, ihnen nicht zu schonen, wenn sie fehlten.»

Nicht immer sanft: Johann Heinrich Pestalozzi. Skulptur im Kreisel beim aargauischen Dorf Birr. Elisabeth Feller/BRU

Die Kindersicht: Erich Kästner und Udo Jürgens

Aus Sicht der Kinder tönt das freilich ganz anders. Der berühmte Kinderbuchautor Erich Kästner schrieb in den Erinnerungen an seine Schulzeit, sein Lehrer Lehmann «gab uns Ohrfeigen, dass die Backen schwollen. Wer an der Tafel nicht weiter wusste, dem schlug er auf die Waden und Kniekehlen». Wenn der Rohrstock zerbrach, «setzte es bis zur Pause Backpfeifen». Und Udo Jürgens berichtete in seiner Autobiografie «Der Mann mit dem Fagott», wie er 1944 als zehnjähriger Hitlerjunge von einem Rottenführer ohne Anlass eine so brutale Ohrfeige erhalten habe, dass ihm Blut aus dem Ohr gelaufen und das Trommelfell geplatzt sei.

Ohrfeigen als «lustiger» Kampfsport

Zuletzt wechseln wir den Schauplatz und kehren zur Oscarnacht zurück. Der ohrfeigende Will Smith hat ja den Oscar für seine Rolle als sportverrückter Vater erhalten. Man könnte ihm für seinen nächsten Film eine russische Spasssportart als Thema vorschlagen. Da las man nämlich vor drei Jahren von einem besonderen Wettkampf: «Ein Mann namens ‹Teigtasche› ist der grösste Schellen-Gladiator von allen» lautete der Titel des Artikels und bezeichnete gleichzeitig den Gewinner der Ohrfeigenmeisterschaft im sibirischen Krasnojarsk: Wassili Kamotski.

Wassili Kamotski am Ohrfeigenwettbewerb. Alexei Salnikow/Siberian Power Show/Aargauer Zeitung

Die Spielregeln sind denkbar einfach: Zwei Kerle stehen sich an einem Tisch gegenüber und ohrfeigen sich so lange, bis einer aufgibt oder zusammenklappt. Die Devise «Einstecken, bis es nicht mehr geht» jedoch ist definitiv in keinen Zusammenhängen zu empfehlen.