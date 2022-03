Grosse Hans-Krüsi-Austellung im St.Galler Museum im Lagerhaus.

Kunst Kleckswesen und optimistische Kühe: Im St.Galler Museum im Lagerhaus sind 120 Werke Hans Krüsis zu sehen Darunter sind neun grossformatige Tafeln, die Hans Krüsi (1920-1995) für den Velowaggon der Appenzeller Bahnen malte. Sie sind zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder öffentlich zu sehen. Der «Lebenskunstwerker», der in keine Schublade passt, gehört bis heute zu den bekanntesten Künstlern der Ostschweiz. Christina Genova Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Einen Monat lang arbeitete der bekannte Art Brut-Künstler Hans Krüsi an den neun Tafeln für den Velowaggon der Appenzeller Bahnen. Sie sind im Hintergrund zu sehen. Bild: KEYSTONE

Am 15. Oktober 1980 schrieb Hans Krüsi in sein Notizheft: «Krüsi kommt auf ersehnten Wohlstand / Wird demnächst auch Kapitalist / aber besser spät als nie.» Diese Sätze sollten prophetisch sein: Schon ein Jahr später gelang dem Autodidakten dank zweier Galerieausstellungen in St.Gallen und Genf der Durchbruch als Künstler. Da war er 60 Jahre alt. Sechs Jahre zuvor hatte Krüsi, der über drei Jahrzehnte lang Blumen an der Zürcher Bahnhofstrasse verkaufte, auf Servietten und Postkarten zu zeichnen begonnen. Aufgewachsen in einer Pflegefamilie in Speicher lebte er ab 1948 in St.Gallen.

Mehrere von Hans Krüsis Notizheften sind in einer Vitrine zu sehen. Die digitale Version der Hefte lässt sich auf einem Tablet durchblättern. Bild: Michel Canonica

Später konnte Krüsi von seiner Kunst sogar leben. «Er starb als vermögender Mann, kaufte aber immer noch sein Jackett im Brockenhaus und den billigsten Rotwein», sagt Geraldine Wullschleger, die Kuratorin der Ausstellung «Krüsi am Zug» im St.Galler Museum im Lagerhaus. Dort sind mehrere Notizhefte Krüsis zu sehen.

Ein Windrad aus Stumpenschachteln

Im Zentrum der Ausstellung stehen aber neun grossformatige Blechtafeln. Sie entstanden 1992 für die Appenzeller Bahnen und waren an einem Velowaggon angebracht. 30 Jahre nach ihrem Einsatz am Zug sind sie nun erstmals wieder öffentlich zu sehen. Einen Monat lang arbeitete Hans Krüsi an den Tafeln, seinem grössten Werk. Er malte die Hügellandschaft des Appenzellerlandes, Kühe, Menschen und selbstverständlich auch Velofahrer, 21 Quadratmeter bemalte Fläche sind es insgesamt.

Die neun Blechtafeln, die Hans Krüsi für die Appenzeller Bahnen bemale, zeigen eine Appenzeller Hügellandschaft. Bild: Michel Canonica

Schade nur, dass man die Werke nicht mehr am Bahnwagen betrachten kann: An die weissen Wände gehängt und im musealen Rahmen wirken sie etwas verloren. Zu Wohlstand kam Krüsi mit diesem Auftrag nicht, aber zu viel Ehre: Als Honorar gab es ein lebenslanges Erste-Klasse-Billett für freie Fahrt mit den Appenzeller Bahnen; ausserdem wurde der Künstler zum Ehrenfahrgast ernannt.

Auch ein Wurstteller konnte für Krüsi Bildträger sein. Bild: Michel Canonica

In der Ausstellung gibt es aber noch viel mehr zu sehen als die Tafeln: Rund 120 Krüsi-Werke sind es insgesamt, einige von privaten Leihgebern stammende Arbeiten sind zum ersten Mal überhaupt ausgestellt. Krüsis übersprühende Experimentierlust lässt sich an den vielen kleinformatigen Werken viel besser ablesen als an den Tafeln für den Velowagen, die etwas konventionell und brav erscheinen.

Alles verwandelte sich zwischen seinen Fingern zu Kunst

Hans Krüsi verwandelte alles, was ihm zwischen die Hände geriet, zu Kunst: Hier ein Windrad aus Rösslistumpenschachteln und Milchpackungen. Bild: Michel Canonica

Die Vielfalt an Materialien und Techniken, die der Künstler verwendete, ist beeindruckend. Er collagierte, fotokopierte, klebte und verarbeitete alles, was ihm zwischen die Finger kam, zu Kunst. Er besprayte einen Wurstteller aus Karton mit einer Schablone und liess eine Kuh darüber spazieren.

Albfahrt in Endlosschlaufe dank Hans Krüsis Kuhmaschine. Bild: Michel Canonica

Aus Villiger- und Rösslistumpenschachteln baute er ein Windrad und aus Lieferschachteln seines Blumenhändlers eine seiner grossartigen Kuhmaschinen. Letztere sind, wie viele Werke Krüsis, inspiriert von der Bauernmalerei. In diesem Falle von den Sennenstreifen, auf welchen Alpfahrten dargestellt sind. Nur, dass sich bei Krüsi der Zug der Tiere und Sennen durch zwei Kartonröhren in Bewegung setzen und endlos weiterdrehen lässt.

Zu den künstlerischen Strategien Hans Krüsis gehörte es, aus den Farbflecken, mit denen er den Bildgrund bemalte, Tiere und Figuren herauszuarbeiten. Das Fachwort dafür ist Pareidolie. Bild: Michel Canonica

Sehr gut beobachten kann man anhand der ausgestellten Werke eine für Krüsi typische Vorgehensweise, die sogenannte Pareidolie. Das bedeutet, dass der Künstler in den Farbflächen, mit welchen er seine Bilder grundierte, Tiere und Figuren erkannte und diese mit Pinselstrichen oder Filzstiftlinien hervorhob.

Auf vielen seiner Werke hat Hans Krüsi Lebensweisheiten hinterlassen. Bild: Michel Canonica

«Aus jedem Fleken wird Etwas», schrieb Krüsi auf ein Blatt, auf welchem sich ein ganzes Bestiarium an Kleckswesen tummelt. Überhaupt sind die Lebensweisheiten, die er auf seine Werke notierte, etwas vom Vergnüglichsten in der Ausstellung. Dazu gehört auch der Titel des zweiten Ausstellungsteils mit Werken aus der Sammlung: «Auch eine Kuh kann Optimist sein. Auch wenn sie friert.»

Bis 10. Juli, Museum im Lagerhaus, St.Gallen.

