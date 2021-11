Ivo Pogorelich: Skandale und Anstössigkeiten

Klavierstar Ein Skandal und viele Anstössigkeiten Mit 22 bestieg Ivo Pogorelich den Klavierolymp. Bald erlebte der «Beckham der Pianisten» Abstürze. Jetzt spielt er in Zürich und Basel. Christian Berzins 10.11.2021, 05.01 Uhr

Ivo Pogorelich im KKL am Luzerner Pianofestival 2013.

Priska Ketterer/Lucerne Festival

Es sind grosse Tage für Klavierfans. Fast ist es verkraftbar, dass das eingesparte Luzerner Pianofestival nicht stattfindet. In Luzern treten in diesen Tagen auch so Tastenkaliber auf und vertiefen sich zusammen mit dem Luzerner Sinfonieorchester in die Welten von Camille Saint-Saëns. Und schon kommt eine Legende – oder ist es ein gefallener Star, ein verbranntes Genie? – nach Basel und Zürich.

Bei diesem Pianisten muss man vorsichtig sein mit Attributen, jedenfalls ist die Klassikwelt noch lange nicht fertig mit ihm, da mag sie den 63-Jährigen noch so oft abgeschrieben haben.

Schon früh polarisierte der heute in Lugano lebende, zwischenzeitlich auch mal im Aargau gestrandete Kroate auf allerhöchstem Niveau. Je nach angesprochener Leserschaft war er der «Beckham» oder der «Nurejew des Klaviers». Pogorelich spielte so, als müsse er einen Teil von sich selbst dem Publikum abgeben.

Skandal beim Wettbewerb in Warschau

Bereits sein Aufstieg war spektakulär. Am Warschauer Chopin-Wettbewerb 1980 schied der damals zweiundzwanzigjährige Kroate früh aus, worauf Martha Argerich aus Protest die Jury verliess. Skandal! Im selben Jahr heiratete Pogorelich seine 14 Jahre ältere Klavierlehrerin und die Deutsche Grammophon Gesellschaft nahm ihn unter Vertrag: Das war damals noch das Grösste, was einem Pianisten passieren konnte.

Weltweit flogen dem Jüngling mit dem Seidenschal die Mädchenherzen entgegen. Als 1996 seine Frau starb, brach seine Welt zusammen. Ab und zu tauchte er wieder auf – und viel länger ab.

«Alles falsch», sagte er mir in Hamburg vor zwei Jahren bei einem langen Gespräch. Er sei nie weg gewesen, habe immer gespielt: «Das ist alles dokumentiert.» Mitten im Interview zeigte ich ihm seine allererste LP, ein Chopin-Rezital, darauf ein junger Mann, eine Krawatte als Schal um den Hals gebunden. Wer das sei, fragte ich, und er antwortet leise: «Es ist einer, der es mag, gut Klavier zu spielen: Nichts anderes wollte und will er im Leben. Damals und heute.»

Er habe unglaubliche Anstössigkeiten erleben müssen, sie seien wie eine Lawine über ihn hinweggerollt. «Dieser Mann auf dem Bild musste unglaubliche Dinge von sich lesen und hören. Es wurden mir verrückte Dinge vorgeschlagen: etwa ein Hollywood-Film, in dem ich mich selber spielen sollte. Oder ich sollte mit Barbra Streisand eine Aufnahme machen. Die Plattenfirmen wollten etwas Pogorelich, etwas Karajan, etwas Tschaikowsky – das geht nicht!» Pogorelich lernte, Nein zu sagen und die Schlagzeilen zu negieren.

Als er 2019 zusammen mit einer neuen Sony-Aufnahme im Gepäck auf Tournee ging, stocherte er im Werk Bachs herum, fantasierte fiebrig mit Beethoven, zauberte bei Chopin und Ravel. Kurz: Er polarisierte wie einst. Und wie einst im Mai spielt er am Samstag in der frisch renovierten Tonhalle Zürich ein reines Chopin-Programm, danach geht er mit dem Kammerorchester Basel unter dem Titel «Gegen den Strom» auf Tournee, im Gepäck Chopins 2. Klavierkonzert.

Das Publikum, so will er es, soll dabei mit ihm losspazieren, alles rundherum vergessen. Er selbst, das werden die Besucher sehen, macht das als Erster vor. Pogorelich wirkt auf der Bühne bisweilen so, als wäre er gar nicht da.

«Ich bin der Schönheit zugewandt»

Damals im Herbst 2019 brauchte er Werbung, denn der einstige Star ist zwar nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung im Heer der Langweiler, aber längst kein Selbstläufer mehr: Pogorelich zieht an der Kasse nicht mehr. Für das Konzert am Samstag in der frisch renovierten Zürcher Tonhalle kann man sich die schönsten Plätze wählen, ebenso zwei Wochen später im Stadtcasino Basel.

Als ich ihm damals gestand, dass ich ihn das letzte Mal 2008 in Zürich gehört und meine Kritik beendet hatte mit «Hier steht ein Künstler, ihr habt zugehört, aber gespielt habe ich nur für mich», sagte er leicht beleidigt, aber gelassen: «Sie haben das Recht, Ihre Eindrücke zu schildern. Es gibt eine Wahrheit aus Ihrer Perspektive und eine aus meiner.»

Sein Ziel sei es, einen persönlichen Beitrag zum Verständnis der alten Werke zu geben. Dafür investiere er all seine Energie. «Ich bin der Schönheit zugewandt, der Erfindung, der Schöpfung – ich bin davon geradezu beseelt. Das ist der Anfangspunkt. Dann folgen Arbeit, Analyse, Üben, Erfahrung.»

Konzerte:

13. 11., 19.30: Tonhalle Zürich

30. 11., 19.30: Stadtcasino Basel