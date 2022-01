Elīna Garanča: «Ich bin eine Superwoman, geboostert und genesen»

Klassische Musik Opernstar Elīna Garanča: «Ich bin eine Superwoman» Elīna Garanča erzählt, wie es ist, in einer Pandemie am Opernhaus Zürich zu arbeiten, und warum sie mit 45 Jahren noch einmal Vollgas gibt. Christian Berzins Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wer Angst vor dem Wolf hat, geht nicht in den Wald», so Elīna Garanča. Bild: Gregor Hohenberg/DGG

Diese Sängerin sollte ein Opernfan, der nicht zwischen Erde und Himmel – Bühne und Realität – unterscheiden will, nicht treffen: So leidenschaftlich Elīna Garanča auf der Bühne liebt und stirbt, so klar, ehrlich und rational redet die weltberühmte Mezzosopranistin in einem Probezimmer im Opernhaus Zürich. Hier träumt keine schwindsüchtige Abgrundphilosophin vor sich her, sondern da beantwortet ein Opernstar nüchtern Fragen. Der Titel ihrer ersten Autobiografie lautete nicht zufällig «Wirklich wichtig sind die Schuhe».

Bezeichnend, dass die Lettin auf die Floskel «Sie haben heute frei» mit «leider» antwortet. Sie arbeitet gerne, wenn sie arbeitet. Das heisst: Wenn sie schon weg ist von zu Hause, von den zwei Kindern und dem dirigierenden Ehemann, dann soll die Zeit ausgenutzt sein. Ein freier Tag in Zürich? Für was?

Garanča singt mit den berühmtesten im Duett, hier mit Anna Netrebko. youtube

Dreimal geimpft und einmal genesen

Im Sommer 2021 hätte Garanča (sprich: Garandscha) am Eröffnungskonzert des Lucerne Festival singen sollen, wegen Corona wurde umdisponiert. Jetzt lebt sie im Bienenhaus «Opernhaus Zürich»: 70 Musiker im Orchestergraben, 40 singende Choristen und Solisten neben sich mit Nahkontakt.

Doch auf die Frage, wie man das aushält, antwortet sie forsch: «Man freut sich, dass man arbeiten kann. Ich habe keine Angst, bin eine Superwoman, bin dreimal geimpft und einmal genesen: Mich fasst jetzt nichts mehr an. Wir müssen lernen, dass dieses Virus in unserem Alltag sein wird. Schade, dass manche Leute nicht verstehen, dass impfen guttut.» Es sei Aufgabe der Künstler und Künstlerinnen, das durchzustehen und weiterzumachen.

«Wer Angst vor dem Wolf hat, geht nicht in den Wald. Der liebe Gott hat einen eigenen Weg für jeden ausgedacht.»

Ab Dienstag singt sie in Zürich in Pietro Mascagnis Eifersuchtsdrama «Cavalleria Rusticana», mimt die heissblütige Sizilianerin Santuzza. Man spielt in einer prächtigen, traditionellen Inszenierung, 2009 von Grischa Asa­garoff entworfen.

Überall anpassen

Auf die Diskussion moderne kontra altmodische Regie lässt sich Garanča nicht ein. «Mich hat eine Inszenierung noch nie gestört, ich kann mich als wandlungsfähige Künstlerin überall anpassen. Für mich ist es nicht wichtig, das Bühnenbild zu betrachten, sondern Emotionen zu transportieren. Wenn notwendig, kann ich auch im Marsianer-Kostüm über die Bühne gehen. Dort muss ich den Charakter einer Figur durch meine Stimme und Darstellung übertragen. Ich erzähle meine Geschichte.»

Vor dem umstrittenen Wiener «Parsifa » hatte Garanča ihre Hausaufgaben gemacht. youtube

Überlebensstrategie in Zeiten des Regietheaters? Egoismus? Nötige ­Di­stanzierung? Sie lässt sich nicht auf die Äste hinaus, steht aber sehr wohl konsequent dafür ein, dass die üblichen sechs Probenwochen für eine Opernproduktion zu lange seien. Doch das heisst nicht, dass sie nicht in komplexen Regien wie etwa dem umstrittenen Wiener «Parsifal» mitmacht:

«Ich mache meine Hausaufgaben. Ich habe damals oft mit dem Regisseur diskutiert, wir hatten viele Zoom-Meetings. Und selbst wenn ich in einer Partie debütiere, kenne ich sie bei Probenbeginn auswendig.»

Auch die aktuelle Zürcher Inszenierung hat Garanča auf Video zweimal angeschaut. «Ich bin vorbereitet: Ich komme her und 80 Prozent sind mir klar. Beim Gang auf die Bühne muss ich wissen: Mit welchen Gedanken komme ich von wo? Was will ich in dieser Szene? Wohin gehe ich. Wenn das mit dem Regisseur geklärt ist, brauche ich nicht sechs Wochen zu proben.»

Garanča gehört zu einer Handvoll Sängerinnen wie Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez oder Anna Netrebko, die ihre Karriere selber in die Hand nehmen können, die nicht bangend auf Anrufe von Opernhäusern warten müssen, dann 200 Mal eine Rolle singen, ehe sie ein Schrittchen weitergehen dürfen. Oder auch nicht.

Nimmt Garanča ein Engagement an, schaut sie allerdings gut, wer mit ihr auf der Bühne steht und wer die Oper dirigiert. «Wenn ich schon mehrere Wochen ausser Haus bin, warum soll ich mit Leuten arbeiten, die ich nicht mag, mit denen ich nur singen kann? Ich nehme mir die Freiheit, danach zu fragen – und dann zu entscheiden, ob ich mitmache.»

Schon 20 Jahre gastiert sie mit diesem Denken an den besten Bühnen der Welt, ist jetzt 45 Jahre alt und singt vielleicht besser denn je. Wer die neuste Aufnahme mit Mahler- und Wagner-Liedern hört, kommt aus dem Staunen nicht heraus, Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker liegen ihr klingend zu Füssen: Eine Stimme, die breit wie das Meer fliesst, die unzählige Schattierungen kennt, deren Grundlage eine perfekte Technik ist. Glänzende Jahre stehen ihr bevor. Und doch denkt sie an ein Ende.

Die Rolle der Santuzza wird Garanča in Zürich singen. youtube

Durchlebt alle Gefühlswelten

Locker, ja beiläufig zählt sie auf, was sie noch machen will, ja singen wird – etwa Amneris, Venus oder Mrs. Quickly –, und fügt an:

«Ich bin Realistin: Frauen haben Hormonwechsel, Menopause, Stimmveränderung, Körperumstellung – das steht mir alles vor, ich bin 45, habe nichts zu verlieren, kann das Gaspedal nach unten drücken, will singen, was noch übrig geblieben ist.»

Sie mag die Wiederholung nicht, kann sich in gewissen Rollen nicht überbieten: «Wenn man am Everest angekommen ist, wo ist der Reiz, zum zweiten Mal da hochzukommen? Wenn ich überlege, ob ich Wagners Kundry anderswo singen soll, muss ich meine Begeisterung für die Partie neu finden.» Beim Einwurf, dass sie die Rolle im Wagner-Heiligtum Bayreuth singen könne, hebt sie die Augenbrauen und sagt, die Begeisterung nicht ganz zum Verschwinden bringend: «Vielleicht, dann muss mich Bayreuth anrufen und einladen. Das wäre interessant. Aber wenn es nicht stattfindet, werde ich mich zu Hause nicht totweinen.»

Wer sie weinend sehen will, muss in die Oper gehen – als Santuzza durchlebt sie in Zürich alle Gefühlswelten.

Garanča am Opernhaus Zürich (Cavalleria Rusticana): 18., 21., 23. und 26. 1. Karten in allen Kategorien erhältlich.

Neuste Aufnahme: Live from Salzburg, Wagner/Strauss, Thielemann/Wiener Philharmonier, DGG

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen