Kolumne: 100. Geburtstag des perfekten Autors John Williams

Klassiker des Monats Zum 100. Geburtstag von «Stoner»-Autor John Williams - der Mann, der den perfekten Roman schrieb Lange verkannt, heute Kult: Der Roman «Stoner» schaffte es ein halbes Jahrhundert nach seiner Entstehung erst an die Spitze der Bestsellerlisten. Julian Schütt 27.08.2022, 05.00 Uhr

Schriftsteller John Williams ist dafür berühmt, dass er nicht berühmt ist. Er kam am 29. August auf die Welt. Denver University Archives

«Der Mann, der den perfekten Roman schrieb», heisst eine Biografie über John Williams, der am kommenden Montag vor genau hundert Jahren in Clarksville, Texas, zur Welt gekommen war. Der perfekte Roman heisst schlicht «Stoner».

1965 erschien er zum ersten Mal und war ein Flop, wie Biograf Charles J. Schields schreibt. «Stoner» verstiess gegen alle Gesetze des amerikanischen Literaturmarkts. Selbst der Verleger tat sich schwer, den Roman anzupreisen, der von einem mittelmässig begabten Assistenzprofessor für mittelalterliche englische Literatur namens William Stoner handelt und im Mittleren Westen spielt.

Wer den Roman aufschlägt, erlebt die Lektüre zuerst als Schock

Wer «Stoner heute aufschlägt, erlebt die Lektüre zunächst wie ein Schock, weil man ein derart intensives Leseerlebnis gar nicht für möglich hält. John Williams erzählt in klassisch reinem Stil, möglichst ohne formale Finessen und originelle Bilder.

Seine Sprache sei klar «wie ein Gebirgsbach», schrieb die Autorin Joanne Greenberg, die ihn früh bewunderte. Stoner tut sich schwer mit seiner Identität, und sein Erfinder scheint «ohne Ego» zu schreiben, so Greenberg, «aber überhaupt nicht unpersönlich». Diese Klarheit führt dazu, dass die Geschichte von Stoner direkt in die Lesenden eindringt.

Stoner ist ein Held, der in der Literatur eigentlich nichts verloren hat

Stoner wiederum dringt in die Universitäts- und Literaturwelt ein, in der er eigentlich nichts verloren hat. Als einziges Kind von Kleinfarmern sollte er das harte, vom gegenseitigen Anschweigen geprägte Leben der Eltern weiterführen, obwohl auf dem staubtrockenen Grundstück das Überleben schwerfällt. Der Vater lässt ihn nur Agrarwirtschaft studieren, weil er gehört hat, dort lerne man bessere Anbaumethoden.

Doch Stoner wechselt bald zur Literatur, ohne es den Eltern zu sagen. Als er die Bankierstochter Edith kennenlernt, stellt sich heraus, dass er die Liebe nur aus der Literatur kennt. Eine eigene, gemeinsame Sprache kann er mit der Geliebten nicht finden, und bald fühlt sich Stoner wieder an seine Eltern erinnert und ihre Unfähigkeit, sich einander mitzuteilen.

«Stoner erträgt zu viel, er akzeptiert zu viel, und er kämpft nicht genug», sagt sein Autor über ihn. Also ein völlig alltäglicher Held. Dessen Siegeszug hat John Williams nicht mehr erlebt. Er starb 1994 mit 71 Jahren an einem Lungenemphysem (man hatte ihn oft mit einer Zigarette in der einen Hand und einem Drink in der anderen angetroffen).

Trotz fulminanter Kritiken und einem National Book Award für den Roman «Augustus» blieb Williams in den USA noch lange ein Literat für Literaten. Den Sprung an die Spitze der Bestsellerlisten schaffte «Stoner» zuerst in Europa, und das fast ein halbes Jahrhundert nach seiner ersten Veröffentlichung. Viel zu lange galt für John Williams, was einer seiner Förderer einmal sagte: «John ist fast dafür berühmt, dass er nicht berühmt ist».

