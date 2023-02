Bertolt Brecht: der Klassiker der Widersprüche

Klassiker des Monats Boomende Schweizer Geschäfte mit Russland trotz Krieg und Sanktionen - schon Bertolt Brecht weiss, weshalb. Eigentlich ist er der Klassiker der Widersprüche. Aber in diesen Zeiten des Krieges bewährt sich der deutsche Stückeschreiber und Lyriker wieder. Julian Schütt Jetzt kommentieren 10.02.2023, 15.58 Uhr

Seine Antikriegsverse haben Bestand: Bertolt Brecht. Getty

Es gibt ein Grab, das ich immer aufsuche, wenn ich in Berlin-Mitte bin, jenes von Bertolt Brecht, der vor 125 Jahren geboren wurde und 1956 starb. Ich stelle mir jeweils vor, wie er in dem Stahlsarg liegt, den er selbst bestellt hat.

Schon Max Frisch, dessen Idol er war, fragte sich, wovor der Stahlsarg Brecht schützen solle: vor den damaligen Machthabern in der DDR? Oder vor der Auferstehung?

In seinem Stahlsarg kichert er gut geschützt vor sich hin

Ich glaube, er hat den Stahlsarg bestellt, um gut geschützt vor sich hin kichern zu können, wenn wieder ein Besucher meint, sich andächtig vor seinem Grab aufstellen zu müssen. Es passt so gar nicht zu seiner sträflingshaften Erscheinung zu Lebzeiten, der Arbeitsjoppe, den streng soziologisch-ideologischen Belehrungen.

Das Kichern erinnert mich stets an einen anderen Brecht, einen herrlich listigen und unfeierlichen, wie er mir am ehesten in den Gedichten und einzelnen Stücken begegnet. Sicher ist Brecht in seinem gepanzerten Sarg auch davor, dass ihm die Kritiker immer wieder seine Widersprüche vorhalten. Als hätte er sich jemals dagegen gewehrt, als Autor der Widersprüche zu gelten.

Auch mir ist es ein Rätsel, wie ein dialektisch-politisch mit allen Wassern gewaschener Kopf wie Brecht noch 1955 in Moskau den Stalin-Friedenspreis in Empfang nehmen konnte. Hätte er ihn wie Thomas Mann abgelehnt, wäre das wohl an seinem Lebensort DDR und in der ganzen kommunistischen Hemisphäre als Verrat empfunden worden.

Wenn ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist

Warum lese ich jetzt trotzdem wieder Brecht? Seine Antikriegsverse haben Bestand. In seinem berühmten Gedicht «An die Nachgeborenen» denkt er, den die Nazis ins Exil gezwungen hatten, an uns und auch an nachfolgende Kriege: «Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst!»

Jene in der Schweiz, die wacker dafür sorgen, dass das Handelsvolumen mit Russland seit Beginn des Krieges in Ukraine um 19 Prozent trotz Sanktionen gestiegen ist, sollten vielleicht einmal das Stück «Mutter Courage und ihre Kinder» lesen.

Darin entlarvt Brecht, der ein paar Jahre in der Schweiz lebte, den Krieg als Möglichkeit, sich zu bereichern. Die Schweizer Kriegsgewinnlerei war schon im Zweiten Weltkrieg ein Problem, und sie ist es immer noch.

