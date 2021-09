Klassik Von Lugano bis nach Basel: Welches ist das beste Orchester der Schweiz? Dieser Tage kämpfen an einem Klassikfestival in Vevey und Montreux sechs Schweizer Orchester um eine Schweizer Klassikkrone. Christian Berzins Jetzt kommentieren 20.09.2021, 17.30 Uhr

Die Schweiz ist ein guter Boden für Orchester: Säle wurden restauriert (Tonhalle Zürich im Bild mit dem Tonhalle-Orchester), anderswo entstanden gar neue (Aarau und Basel). Gaetan Bally

Die Schweizer Meisterschaften der Klassik, wenn es sie denn gäbe, finden derzeit am Genfersee statt. Ein renommiertes Schweizer Klassikfestival macht nämlich nicht «Wien», «London» oder irgendetwas Verrücktes zum Thema, sondern die Schweiz: ihre Orchester und ihre Komponisten.

Kleinensembles, Solisten und Solistinnen und sechs Orchester sind beim «Septembre Musical» in die Kränze gekommen – locker hätten es auch zwölf sein können, ohne dass irgendein Besucher über die Qualität eines Orchesters geklagt hätte. Denn längst sind es nicht nur das Tonhalle-Orchester Zürich oder das Orchestre de la Suisse Romande, die in der Welt draussen – oder zumindest über die Kantonsgrenzen hinaus – gehört werden: Die einen Orchester fallen nämlich immer wieder durch originelle Programme auf, wie etwa das Orchester des Theaters Biel/Solothurn, die anderen durch einen unbändigen Willen, mit den Grossen mitzuspielen, wie etwa das Luzerner Sinfonieorchester.

Mit dabei dieser Tage in Vevey und Montreux sind das Orchestra della Svizzera italiana (OSI), das Kammerorchester Basel (KOB), die Camerata Bern, das Tonhalle-Orchester Zürich (TOZ), das Luzerner Sinfonieorchester (LSO) und naturgemäss das Orchestre de la Suisse Romande (OSR).

Das Kammerorchester Basel ist in Vevey und Montreux ebenfalls mit dabei. Lukasz Rajchert

Das Diktat der schreienden Selbstverständlichkeit

Der künstlerische Leiter Mischa Damev hat eine prächtige Auswahl zusammengestellt. Es geht ihm damit allerdings um mehr als um schöne Musik, voller Pathos sagt er kämpferisch: «Meine Idee, die Schweizer Musikkultur in den Fokus des Septembre Musical 2021 zu rücken, wurde mir von den unzähligen Widrigkeiten der Pandemie auf unsere Kultur in der Schweiz förmlich durch eine schreiende Selbstverständlichkeit diktiert.»

Das Luzerner Sinfonieorchester, auf dem Bild mit Dirigent James Gaffigan, darf sich KKL-Residenzorchester nennen.

Patrick Hürlimann

Er könne und werde niemals das achselzuckende, seit dem Beginn der Pandemie immer öfters hör- und sichtbare «Wir Schweizer sind halt keine Kulturnation, und deshalb fehlt sie uns auch nicht so sehr» akzeptieren, und so sagt er denn: «Meine Wahl auf die Schweiz ist keine strategische oder taktische, sondern ein Aufschrei, ja eine Kampfansage gegen die schwindende Wertschätzung der Kultur. Ich bin mehr denn je von der Wichtigkeit der Kultur(en) in unserer Gesellschaft überzeugt und finde, dass man sich heute und nicht erst morgen mit allen Mitteln dafür einsetzen muss, auch wenn dies nicht allen Politikern und selbsternannten Influencern gefällt.»

Dank dieser Ballung an Schweizer Orchestern wird einem einmal mehr klar, was da zwischen St. Gallen und Genf alles klingt. Plötzlich merkt man: Wer von Osten nach Südwesten fährt, muss jeweils kaum 30 Kilometer warten, bis er auf ein Orchester stösst, das sich mit geschwellter Brust der Konkurrenz stellt. Die St. Galler sind für eine unglaublich grosse Region sinfonischer Grundversorger. Das Musikkollegium Winterthur ist im Aufwind, will wieder vermehrt zeigen, dass man im Spiel der Grossen dazugehört.

Auffallen mit origineller Leiterin und packendem Programm: Camerata Bern mit Patricia Kopatchinskaja. youtube

Schon sind wir in Zürich, wo dank Dirigent Paavo Järvi und Musikdirektor Daniel Hope ein befruchtender Wettkampf zwischen Tonhalle- und Zürcher Kammerorchester herrscht – die Philharmonia will da nicht klein beigeben. Und weiter geht die Reise in den Aargau, wo das Argovia Philharmonic am 29. Oktober seinen neuen Top-Saal erhält, das Luzerner Sinfonieorchester mit Michael Sanderling einen neuen Chefdirigenten. Und so geht es weiter via Bern und Lausanne nach Genf, der Schlenker nach Lugano darf nicht vergessen werden.

Sind die sechs Besten am Festival mit dabei?

Sind für den «Septmus», wie der «Septembre Musical» liebevoll genannt wird, die sechs besten Orchester ausgewählt? Kaum. Aber welches ist das beste Orchester? Danach zu fragen, ist nicht einfach, auch wenn alle Schweizer Orchester nach Exzellenz beziehungsweise an irgendeine undefinierte Spitze streben. Hätte Mischa Damev eine Hitparade angestrebt, hätte er wohl das Zürcher Kammerorchester mit Daniel Hope einladen müssen. Und das Musikkollegium Winterthur mit dem neuen Chefdirigenten Roberto Gonzales-Monjas noch dazu? Welche Parameter zählen? Das Budget? Die Anzahl Sinfoniekonzerte oder die der Abonnenten? Die Aufnahmen? Die Einladungen an Festivals?

Konzert des Kammerorchester Basel unter der Leitung von Heinz Holliger. im Stadtcasino Basel.

Roland Schmid / BLZ

Schon bei der Anzahl Konzerte wird der Vergleich zwischen dem Orchestre de la Suisse Romande und dem TOZ leiden. Leistet das OSR doch wie die meisten Stadtorchester auch Operndienst. Nur logisch, dass man dann nicht so befreit und oft aufspielen kann wie das TOZ, das ZKO, die Festival Strings Luzern oder das Kammerorchester Basel.

Die Parameter zusammengezählt, erreichen wir einem klangvollen Wert, der uns vielleicht sagt: In Zürich spielt das beste Orchester der Schweiz. Dass dem nicht so ist, wissen alle Luzerner, Basler und Genfer ganz genau.

Septembre Musical: bis 30. September.