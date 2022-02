Klassik Trend in der Schweizer Orchesterszene: Die Kleinen holen sich die Weltstars Stardirigenten sind vor Schweizer Sinfonieorchestern fast nie zu sehen, geschweige denn als deren Chefdirigenten zu erleben. Gleich drei Schweizer Kammerorchester hingegen werden von weltberühmten Geigern und Geigerinnen geleitet. Das ist kein Zufall. Christian Berzins 26.02.2022, 05.00 Uhr

Patricia Kopatchinskaja mit der Camerata Bern bei einem Konzert im Casino Zug. Bild: Stefan Kaiser

Klavierstar Helene Grimaud in Andermatt, Pulttitan Zubin Mehta in Muri? In der Schweiz geht das durchaus, genügend Geld ist vorhanden, um sich in schöne Tongirlanden aufzulösen. Umso erstaunlicher aber, dass es den grossen Sinfonieorchestern seit Jahrzehnten nicht gelingt, einen Topdirigenten fest zu engagieren. Obwohl hie und da eines etwas heller leuchtet, waren und sind ihre Chef - als auch ihre Gastdirigenten immer aus der zweiten Reihe. Ganz anders bei den Kammerorchestern: Gleich drei altehrwürdige, aber mehr oder weniger unbedeutende Kammerorchester stehen dank weltberühmter künstlerischer Leiter plötzlich im Fokus der Klassikwelt.