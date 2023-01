Klassik Top-Klassikmanager malt düsteres Bild: «Die Szene fährt gegen die Wand» Migros-Kulturprozent-Classics-Intendant Mischa Damev sagt, dass die Klassikszene veraltet sei: Er fordert die Halbierung der Gagen und der Kartenpreise, zudem will er neue Konzertformen schaffen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Zukunft der Klassik? Das Baltic Sea Philharmonic mit Kristjan Järvi in der Zürcher Tonhalle in einem aussergewöhnlichen Konzert der Migros Kulturprozent Classics. Bernd Possardt

Misch Damev, beim gestrigen Konzert hatten Sie Angst, dass das Publikum am Ende buht, weil nichts so war wie sonst. Doch siehe da: Das Publikum war begeistert.

Mischa Damev: Unglaublich, sogar Leute, die seit 40 Jahren das Abo haben, waren überglücklich, schrieben mir: «So geht Klassik!»

Geht so Klassik? Mit einem stehenden Orchester, das sich nicht an die Abfolge der Werke hält, auf Rituale pfeift?

Das will ich nicht behaupten. Aber ich weiss, dass Klassik so nicht mehr geht, wie wir sie bis jetzt hatten. Covid war ein Brandbeschleuniger: Die Klassik fährt gegen die Wand, unser Betrieb ist nicht mehr zeitgemäss, die Klassikszene ist verkrustet, altmodisch.

Mischa Damev Mischa Damev wurde 1963 in Bulgarien geboren, kam 1973 in die Schweiz und studierte erst Klavier dann Dirigieren. Seine Karriere nahm alsbald ihren Lauf. Ab 1990 kam er ins Musikmanagement, war der erste künstlerische Leiter der Orpheum Stiftung zur Förderung junger Solisten in Zürich. Seit 2007 ist er Intendant der Konzertreihe Migros-Kulturprozent-Classics, seit 2018 des Septembre Musical in Montreux. (bez)

Können Sie das präzisieren?

Ein klassisches Konzert ist eine Abfolge von veralteten Ritualen. Gestern war alles anders. Vom stehenden Orchester kam eine völlig andere Energie als von einem Orchester, das da im Halbschlaf sitzt. Aber etwas vom Wichtigsten war die vermittelte Lebensfreude: Ich hatte einfach selber Freude! Und das habe ich im Konzert selten.

War dieses Konzert gestern nun ein Experiment oder sind in 10 Jahren alle Konzerte so «verrückt»?

Der Dirigent und sein baltisches Jugendorchester experimentieren, der Grundgedanke ist toll: «Wir müssen die klassische Musik demokratisieren.»

Wie demokratisiert man Klassik?

Dannzumal steht nicht mehr ein Solist im Zentrum, zu dem alle bewundernd hochschauen. Auch der Dirigent ist nicht so wichtig von aussen. Es kann doch nicht mehr sein, dass der Dirigent sich so unglaublich feiern lässt und an einem Abend mehr kostet als das ganze Orchester zusammen. Wir leben nicht mehr in einer Zeit der Sonnenkönige, das imperialistische Tun muss in der Klassik Geschichte sein.

Mischa Damev will die Klassikszene verändern Priska Ketterer / Migros-Kulturprozent-Classics

Macht uns Dauergästen im Konzertsaal nur noch die Perfektion Freude?

Ja, aber wie viele merken, was wirklich gut ist? Wer bietet diese Topleistungen?

Schaufeln Sie mit diesen Worten nicht ihr eigenes Grab? Sie leiten eine grosse Schweizer Konzertreihe und ein traditionelles Schweizer Klassikfestival!

Vielleicht, aber wenn ich mich als Intendant in den Konzerten selber langweile, was dann? Und wie oft sass ich da und rundherum langweilten sich alle anderen auch?

Gilt es das Publikum zu schulen?

Ein Bekannter sagt mir dauernd: «Wir müssen das Publikum erziehen.» Müssen wir nicht! Heute will niemand erzogen werden, die Leute wollen mitgenommen werden. Es liegt nicht am Publikum, dass sie nicht mehr kommen, sondern bei uns Veranstaltern.

Klassik leicht gemacht? Das Baltic Sea Philharmonic versucht jedenfalls, Ketten zu sprengen, Rituale abzuschaffen. YouTube

Mozart klingt nun mal wie Mozart, Bach wie Bach. Was nun?

Klassische Musik ist leider völlig aus der Mode gefallen. Rede ich mit jungen Leuten, dann sagen sie: «Der Silbersee und all die Rituale schrecken mich ab.» Da gilt es anzusetzen, die Musik ist nicht schuld an der Misere.

Umso schlimmer. Wann ändern wir den Betrieb?

Jetzt.

Wer?

Wir alle. Die Präsentation muss zeitgemäss sein: Aus den Wurzeln muss etwas Neues wachsen. Ab 2024 will ich nur noch Projekte machen, bei denen Konzerte entstaubt wirken. Damit meine ich nicht die Aufführung von Filmmusik oder Jazz-Crossover-Projekte.

Wer macht mit?

Ich habe eine Liste von Künstlern, die mitmachen wollen: Geigerin Patricia Kopatchinskaja etwa, ein Dirigent wie Ivan Fischer. Beide sind Brückenbauer. Fischer bringt einen Schauspieler als Moderatoren auf die Bühne – halb Show, halb Didaktik. Er liess auch schon mal das Publikum rund ums Orchester herum sitzen oder einen Riesenbaum in den Saal stellen.

Naja …

Sie sind skeptisch. Es sind kleine Dinge, aber sie können eine unglaubliche Energie bekommen. Nicht unwichtig: Fischer kann sich das nur leisten, da er kein verstaatlichtes Orchester hat.

Aber warum müssen Künstler mit Haut und Haar ausstrahlen, dass Klassik so rituell und seriös geht? Allen voran die Sinfonieorchester, die im Frack und mit todernster Miene vor uns sitzen.

Ist das gute alte Sinfoniekonzert bald Vergangenheit? Wird es zu teuer? Im Bild die Wiener Philharmoniker mit Dirigent Franz Welser-Möst und Solist Kian Soltani am Lucerne Festival 2018. Lf | Manuela Jans-Koch

Weil nach wie vor viel Geld in die Klassik fliesst. Vor kurzem sprach ich mit einem israelisch-amerikanischen Investor in New York. Er meinte, dass unser System schlicht dumm und blöd sei: «Öffentliche Gelder, damit 900 Leute in einem Saal Spass haben und der Künstler 30 000 Franken erhält? Seid ihr in Europa noch zu retten?»

Wollen Sie eine Umverteilung der Subventionen wie es eine Gruppe in Basel verlangt und die Klassik schröpfen?

Nein, aber es bleibt die Frage: Ist es richtig, dass die öffentliche Hand so viel Geld für etwas gibt, das so wenige Menschen interessiert? Falls wir die Frage mit «Nein» beantworten, müssen wir von den astronomischen Gagen runterkommen – auch wenn ich sie jedem gönne. Bald werden nämlich die Finanzen ein riesiges Problem, denn die kommende Generation der reichen Leute geht nicht mehr in Konzerte, gibt als Mäzene kein Geld dafür. Den Festivals gehen so nicht nur die Besucher, sondern auch viel Geld verloren. Und niemand will mehr Klassik sponsern.

Die Migros-Classics-Konzerte überleben dank «Sponsor» Migros. Bei Ihrem Festival, dem Septembre Musical in Montreux, sind Sie aber auf Einnahmen, Subventionen und Sponsoren angewiesen, damit das Budget im Lot ist. Und auch Sie wollen die grossen, teuren Solisten, Orchester und Dirigenten. Wie soll das aufgehen?

Wir fahren gegen die Wand.

Also sagen Sie Frau Buniatishvili «Du kriegst nur noch die Hälfte der Gage»?

Ja, ich werde das Khatia sagen.

Erhält Khatia Buniatishvili bald nur noch halb soviel Gage? Instagram

So freut sich doch einfach ein anderer Veranstalter, bei dem sie dann auftritt.

Soll er. So viele gibt es nicht, die ihre Gage zahlen können. Wenn nämlich die Sponsoren sich zurückziehen, dann wird es schwierig, mit Klassik Geld zu verdienen. Nestlé etwa zieht sich von einigen Festivals zurück, andere auch.

Warum?

Die CEOs sagen mir: «Viele Kunden langweilen sich in den Konzerten zu Tode.» Kommen die Sponsoren nicht mehr wegen der Musik ins KKL, sondern weil man mit dem Schiff so schön hinfahren kann, ist bald alles vorbei. Sie müssen für etwas brennen, sonst geht es vorbei. Der neue Intendant von Lucerne Festival darf das nicht so weiterführen, da muss Neues entstehen.

Noch ziehen die grossen Orchester.

Ja? Der Run auf die grossen Orchester und die grossen Namen ist meiner Meinung vorbei: Wer von denen füllt denn noch ein Saal, wer zieht? Anne-Sophie Mutter, Yuja Wang … und dann? Pollini? Längst nicht mehr. Covid hat gewisse Namen innerhalb von zwei Jahren praktisch vergessen gemacht. Diese Künstler merken das nicht. Noch nicht.

In Ihren Migros-Classics-Programmen soll ab 2024 das Ungewohnte normal sein. Aber Ihre Reihe präsentierte jahrzehntelang Orchester, die immer dasselbe aufführten.

Ja, Sie haben recht, auch ich meinte, nur so kann man das Publikum bei der Stange halten. Heute ist es mir Wurst: Ich will denen eine Chance geben, die Klassik neu denken. Aber Achtung: Es sind noch homöopathische Dosen.

Müsste diese Bewegung nicht von den hochsubventionierten Orchestern ausgehen? Diese Orchester sind von der öffentlichen Hand bezahlt, müssten etwas wagen.

Man hat Angst, das noch vorhandene Publikum zu verlieren. Und nun müsste man riskieren, noch mehr zu verlieren, um ein neues Publikum zu gewinnen? Das machen die nicht. Aber ein Privatunternehmen wie Migros möchte in die Zukunft investieren und Experimente wagen.

Wie wichtig ist der Kartenpreis?

Entscheidend. Die Preise müssen gesenkt werden.

Um wie viel?

In Genf ist die teuerste Migros-Karte 115 Franken – ich würde es auch tiefer machen: Der Durchschnittspreis wäre 50 Franken. Die Konzerte liessen sich bis jetzt zu 45 Prozent wegen guter Auslastung finanzieren, in Zukunft wird es weniger sein: Wenn ich die Preise tiefer mache, muss ich die Gagen diskutieren.

Müsste eine Konzertkarte für ein städtisches Orchester nicht sogar weniger als 50 Franken kosten, damit man neue Leute zugewinnt?

Parkettplätze kosten heute oft dreimal so viel, da die Sinfonieorchester sonst trotz Subventionen die Gagen der Solisten und des Chefdirigenten nicht bezahlen können. Die Löhne sind dann auch noch ein Geheimnis: Geld, das sie in der Wirtschaft längst nicht überall kriegen. Alle reden von der Wirtschaftlichkeit, nur die klassische Musikszene bleibt eine Blackbox. Von Politikern höre ich oft: «Ich gehe nicht in Konzerte, aber es ist wichtig, dass es sie gibt.» Das ist doch nicht gelebte Kultur!

Würden wir die Gagen halbieren, müssten die Stars nicht leiden: Klassikblogger Norman Lebrecht zeigte auf, dass Jonathan Nott in Genf für 64 Tage Präsenzzeit 550 000 Franken erhält.

Laut Klassikblogger Norman Lebrecht verdient Jonathan Nott als Chefdirigent in Genf 550 000 Franken (im Bild mit den Bamberger Symphonikern am Lucerne Festival 2013). Priska Ketterer/LF

Nein, 275 000 für einen Chefdirigenten wären immer noch viel, zumal sie oft mehrere Chefpositionen besetzen.

Hören wir noch Neue Musik?

Ja, durchaus, aber nicht Musik, die kein Mensch mag. Viele Komponisten haben sich weit vom Publikum entfernt.

Was ist die Gegenbewegung zu Ihren Ideen?

Festivals, bei denen die Karten 1000 Franken kosten und die ewiggleiche Handvoll Superstars auftritt. So wie im 18. Jahrhundert.

