Klassik Sittenzerfall im Opernhaus: Warum es jetzt ähnlich strenge Massnahmen wie in China braucht Die Konzert- und Opernhäuser müssten Massnahmen ergreifen, um das Publikum vor Handybenutzern und anderen Störefrieden zu schützen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nichts stört mehr als filmende und fotografierende Konzertbesucher.

Bild: Alamy

Es geht bergab. Nicht nur, dass ein neuer Kultur-Lockdown droht. Es geht wegen Corona bergab mit den Sitten im Konzertsaal und den Opernhäusern.

Dabei gab es im grossen Unglück Lichtblicke: In Stein gemeisselte Gewissheiten wurden von den Konzerthäusern flugs über den Haufen geworfen: Konzerte starteten mal um 18 Uhr, mal um 20 Uhr, sie waren endlich kürzer, es gab keine Pausen mehr, und als Folge der pausenfreien Konzerte durfte man auch Wasser in den Konzertsaal mitnehmen. Es ist keinem Menschen zuzutrauen, 80 Minuten lang nichts zu trinken und nichts zu essen ... Im Ernst: Die Not war gross – und man machte an einigen Orten daraus das Beste.

Die Stimmung war anfänglich aussergewöhnlich, obwohl alles, was an einen sozialen Event erinnerte, fehlte. Man betrat den Saal – und los ging es: Musik. Dann waren die Pausenbuffets wieder offen, alle Plätze wurden verkauft. Und so ist dieser Tage im Konzertsaal der Teufel los. Corona hat unsere Kunst des Aufmerksamseins zerstört.

Der Sturz aus dem Paradies

Nicht genug, dass die Menschen tuscheln, programmblättern, herumhampeln, falschapplaudieren, husten oder zu spät kommen. Sie tun neuerdings etwas, was offiziell verboten wäre: Sie filmen mit ihren Handys dauernd Ausschnitte aus dem Konzert. Man schaut unweigerlich ebenfalls in diese Kamera, verliert die Sinfonie aus dem Ohr, fällt aus seinem wohligwarmen Paradies heraus auf eine kalte, hell beleuchtete Betonplatte.

Nichts zerstört Illusionen oder Gedankenwelten mehr als das hochgehaltene Handy des Vordermanns oder der Vorderfrau. Innerhalb einer Sekunde ist die Wunderwelt aus Klang und Chanelduft, dieser Zauber aus Architektur und Ritus zerstört und durch eine Künstlichkeit ersetzt. Das kalte, grell leuchtende Gerät schafft es mit aller Brutalität, die ganze Aufmerksamkeit zu rauben und zu zerstören.

Schauen sie zu Hause diesen Film an?! Glauben sie, dass ihre Freunde daran Freude haben, wenn sie die Filmchen anschauen dürfen!?

Da die Filmerei und das Fotografieren nicht erlaubt sind, müsste der Konzertveranstalter oder der Saalvermieter dafür sorgen, dass diese derbe Unsitte unterbunden wird.

Whatsapp-, E-Mail und Instagram-Check während der Arie

Wer in der Oper auf den Rängen sitzt, wird durch Handybildschirme im Parkett aus der Handlung herausgerissen, da die Leute nicht nur filmen und fotografieren, sondern ganz einfach auch nicht 60 Minuten warten können, bis sie ihre Whatsapp-Nachrichten und E-Mails gecheckt oder ihren Instagram-Account durchgeblättert haben.

Selbst in der Scala schauen viel lieber aufs Handy statt auf die imposante Kulisse. Bild: Keystone

War das Husten im Herbst 2020 in den Konzertsälen verschwunden, da sich keiner als kränkelnd outen wollte, ist es nun wieder in voller Wucht da. Das Zertifikat erlaubt den Menschen, alle Rachenschleusen zu öffnen.

Als die Konzerte 2020/2021 glücklicherweise noch ohne Pause gespielt wurden, war es erlaubt, Wasser in den Saal mitzunehmen. Jetzt aber ist es möglich, nach spätestens 50 Minuten Wasser zu erhalten. Es gibt also keinen Grund, nach 15 Minuten eine Flasche aus der Tasche zu ziehen, quietschendknackend zu öffnen und dann auch noch daraus zu trinken. Dass es stört und doof aussieht, ist den Leuten egal geworden. Die langen Monate auf dem Sofa haben sie entsozialisiert. Dort konnten sie alles kommentieren – im Konzertsaal aber braucht es keine Kommentare wie «Schön!» oder «Der spielt alles ja auswendig!».

Auch das Applausverhalten hat Corona verändert. Diese kritiklose «Danke, spielt ihr!»-Haltung, die man im Sommer 2020 heftig klatschend zeigte, ist nun dauerpräsent. Kaum ist ein Stück gespielt, wird überschäumend applaudiert. Zwei Dinge sprechen dagegen: Erstens wird auf unseren Bühnen oft schlecht gespielt, und zweitens bestehen die meisten klassischen Werke aus mehreren Teilen, die man heute sinnvollerweise nicht unterbricht, obwohl das zu Zeiten von Mozart bisweilen so geschah.

Das Stammpublikum sorgte viele Jahre für den Atem, der Früh-Applaudierer stoppte. Aber diese wundervollen Konzertgänger sind nicht mehr so zahlreich, die 85- bis 100-Jährigen sind grösstenteils verschwunden. Das ist fatal, da nun die Zufallsgäste prozentual zugenommen haben.

Wer nun schimpft, dass es kein Wunder sei, wenn bei all diesen Auflagen die Jungen und diese Zufallsgäste nicht ins Konzert kommen, dem sei geantwortet: Dann halt. Ich gehe auch nicht in den Club und sage: «Bitte, dreht die Musik etwas leiser, damit ich mich besser mit meinem Gegenüber unterhalten kann.» Und ich bringe auch nicht meinen Bordeaux mit.

Ein Opernabend funktioniert wie ein Punkkonzert

Ein klassisches Konzert oder ein Opernabend funktionieren dank Regeln und Riten – genau wie ein Punkkonzert auch. Ein Konzert verlangt allerdings ein gewisses Mass an Konzentration. Mozart oder György Kurtag können nur bei ihrer Einhaltung erlebt werden, kommen erst dann im Menschen an.

Die Konzentration lässt die einen wie in Trance in ungeahnte Gedankenwelten, ja in Träume, verschwinden. Die anderen tauchen ein in einen Cellobauch, ins Innere des Konzertflügels oder in die Stimmbänder der Operndiven, wo sie Töne analytisch klar erkennen. Hier wie da verhilft die Musikquelle – die Musikerinnen und Musiker – zu ungeahnter Freude. Dafür lohnt sich der riesige, ohne staatliche Hilfe nicht finanzierbare Aufwand.

Dieses Netz hält nur, wenn das allen Besuchern klar ist. In Zeiten einer Pandemie, wo wir uns dauernd von Reizen blenden lassen, wo der Netflix-, der Fleisch- und Weinkonsum zugenommen haben, wäre es nötig, die Konzentration für die Feinheiten der Welt zu fördern.

Die Chinesen brandmarken Handy-Benutzer mit einem Infrarot-Lichtstrahler. Von erhöhter Warte aus werden sie geblendet und so an den Pranger gestellt. Vor drei Jahren habe ich in Peking noch darüber gelächelt, nun fände ich es an der Zeit, dass bei uns genauso durchgegriffen wird.

Vielleicht brauchen wir wie in Schanghai auch Platzanweiserinnen, die mit Warnschildern mit den Aufschriften «Keine Kameras» und «Keine Getränke» herumlaufen. Offenbar muss auch bei uns das Publikum wieder lernen, wie man sich im Opernhaus oder Konzertsaal benimmt. Ein Lichtblick: Immerhin gibt es wie in China ein neues Publikum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen