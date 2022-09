Dank Queen Elizabeth II. die aktuellste CD auf dem Markt

Klassik In Basel gibts Bier und Bretzel vor der Sinfonie - und dank der der toten Queen hat man die CD der Stunde auf dem Markt Das Sinfonieorchester Basel stellt die Weichen für die Zukunft, doch eine Basler Volksinitiative könnte das schöne Leben völlig verändern. Christian Berzins Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.00 Uhr

Das Sinfonieorchester Basel anlässlich der Saisoneröffnung im Stadtcasino. Benno Hunziker / bz Zeitung für die Region

Nichts machen Schweizer Kulturfreunde und Kulturfreundinnen lieber, als an einem schönen Herbsttag nach Basel zu fahren, die Fondation Beyeler zu besuchen und danach im Kunstmuseum in Rothkos Farbmeeren zu versinken. Dass man in Basel aber prächtiger als anderswo Klangbaden könnte, geht ob des Kunstspektakels vergessen. Gleich vier Basler Orchester spielen international in höchsten Tönen mit.

La Cetra ist spezialisiert auf Barock und die Basel Sinfonietta auf Neue Musik, das Kammerorchester Basel ist der wendige Alleskönner, und das Sinfonieorchester Basel konzentriert sich auf grosssinfonische Werke.

Wer all diese Orchester hört, ist Aussenstehenden ein Rätsel. Oder wie wäre es in Zürich, wenn da auch noch ein Top-Barockorchester die Tonhalle belegen, ein Toporchester für Neue Musik dort Präsenz zeigen würde und das Kammerorchester keine One-Man-Show wäre, sondern nacheinander Solisten wie Igor Levit, Sol Gabetta, Fazil Say und Maria Joao Pires auftreten liesse?

Hans-Georg Hofmann, Künstlerischer Direktor des Sinfonieorchester Basel (SOB), lächelt über unsere Fantastereien. Er weiss, dass der Journalist dauernd vergleichen will, wahrscheinlich bald fragen wird, welches das beste Sinfonieorchester der Schweiz ist. Er weiss natürlich, dass man in Zürich dauernd wissen will, ob man tatsächlich an der Spitze steht und besser als die anderen ist. Dem Basler ist dieses Denken nicht fern, aber er bleibt gelassen.

Hans-Georg Hofmann, Künstlerischer Direktor des Sinfonieorchesters Basel. Zvg / zvg

Der eine Grund für die Nonchalance liegt in der Unterschiedlichkeit der vier Basler Toporchester: Man konkurrenziert sich nicht, hat sogar eigene Konzertorte. Und wenn man vorlaut ein «Aber» einfügen will, erwähnt er den Leistungsauftrag: «Wir sind das Orchester der Stadt Basel, sind für die Stadt da.» Das ist mit vielen Leistungen bis hin zur Musikvermittlung verbunden. Die wichtigste aber ist das Mittun im Theater: Das Sinfonieorchester Basel ist auch ein Opernorchester, die Musiker sitzen an knapp 70 Abenden im Orchestergraben.

Anders gesagt: Die Basler führen ihr Eigenleben recht vergnügt, ohne dauernd an Exzellenz und den nächsten Tournee-Ort zu denken.

Konzerte, die die Fussballspiel-Länge sprengen

Noch schöner wird das Bild, wenn man bedenkt, dass das Sinfonieorchester einen der drei prunkvollsten, besucherfreundlichsten und akustisch besten Säle der Schweiz bespielt: Nach der 2020 beendeten Renovation, bei der die Architekten Herzog & de Meuron das Stadtcasino mit poppigen Pinselstrichen verzauberten, mehr als je zuvor. Schon alleine deswegen lohnt es sich, nach dem Beyeler-Besuch den Abend im Casino zu verbringen.

Stadtcasino-Toiletten nach der Renovierung von Herzog & de Meuron. Roland Schmid / BLZ

Genug Vorschusslorbeeren, hinein in den Saal und aufs Programm geschielt: Lili Boulanger, Ralph Vaughan Williams und Franz Liszt stehen da zum Saisonauftakt an, zwei Komponisten und eine Komponistin, die es anderswo die ganze Saison nicht ins Repertoire schaffen. Hans-Georg Hofmann gefragt, ob das typisch sei, hört man lächelnd sagen: «Für uns vielleicht schon. Das Eröffnungskonzert sollte nun mal ein Statement sein, das auch die Fussballlänge, diese 2-mal 45 Minuten, sprengt.»

Pekka Kuusisto ist ein aussergewöhnlicher Artist in Residence. Benno Hunziker / bz Zeitung für die Region

Und diese Sprengung gab es dann eindrücklich zu hören beziehungsweise zu erleben: erst mit unerhörter Musik und einem famosen, auf Messers Schneide spielenden Geiger Pekka Kuusisto, dem kompromisslosen Artist in Residence. Dann Franz Liszts kurios fantastische überbordende und überwältigende «Faust-Sinfonie», die ausschweifend von Faust, Gretchen und Mephistopheles erzählt: 70 Minuten klingender Wahnsinn, für die am Ende auch noch ein Tenor und die Basler Madrigalisten aufgeboten wurden. Chefdirigent Ivor Bolton behielt magistral die Übersicht.

Doch nicht genug mit den Statements: Das Sinfonieorchester begann schon zwei Wochen früher mit zwei Extrakonzerten, spielte ein Oratorium des Basler Komponisten Klaus Huber (1924–2017), führte danach mit 160 singenden Basler Schülern und Schülerinnen das Requiem von Verdi auf. Hier die dramaturgische Verbundenheit mit Basel, da die persönliche. Welches Schweizer Sinfonieorchester schafft das auch?

Die Verbundenheit mit der Stadt ist gross. YouTube

Bei aller Freude ist man in einer Phase der Veränderung. Oder eher einer möglichen Neuorientierung? Das SOB will bald einen neuen Chefdirigenten oder eine neue Chefdirigentin, ist auf Braut- bzw. Bräutigam-Schau. Und da hört man sich die Gastdirigenten, diese möglichen Kandidaten, genauer an.

Etwa den Polen Krzysztof Urbański (*1982). Viel gefragt, lausbubenhaft gekämmt wie Preisüberwacher Stefan Meierhans und am Pult ein Energiebündel mit Präzisionsanspruch: Ein Dirigent, der eine Stadt mitreissen könnte. Am 1. Juni war er im Stadtcasino, zeigte unter anderem mit Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung» wie nah ihm das Orchester (schon) ist.

Krzysztof Urbański ist einer der Kandidaten auf den Basler Chefdirigenten-Thron. Marco Borggreve

Aber da wäre auch der Müncher Markus Poschner (*1971), der im Sommer in Bayreuth debütiert hat und beim Orchestra Svizzera Italiana eine hervorragende Arbeit leistet.

Damoklesschwert über der Basler Klassik

Bei allem Sonnenschein, den ein solches Dirigentenkaliber bald verbreiten könnte, ist da auch ein Damoklesschwert: die Initiative der IG Musik Basel. Sie verlangt, dass freie Musikschaffende künftig mindestens ein Drittel des Musikförderbudgets des Kantons Basel-Stadt erhalten sollen: Ein radikaler Schnitt, gehen jährlich doch über 95 Prozent der Gelder in die Kassen der Institutionen, allen voran an die Klassik. Es wäre der Beginn einer Lawine, die auch das Musikleben in Zürich, Luzern und St. Gallen verändern würde.

Angst hat Hofmann davor nicht, aber er sagt, dass das Anliegen, welches auf eine reine Umverteilung der bisherigen Mittel abzielt, kurz gedacht und gefährlich sei. Generell sei die Forderung, freie Musikschaffende stärker zu unterstützen, wichtig. Die Vorschläge dieser Initiative griffen allerdings elementar in das Gefüge der öffentlichen Förderung ein: «Im Gegensatz zu freien Ensembles ist ein 100-köpfiges Orchester deutlich personalintensiver. Ein neuer Verteilschlüssel, der uns nur noch die Hälfte der bisherigen Subventionen zuspricht, hätte fatale Folgen. Es würde bedeuten, dass das SOB etwa 50 Prozent seiner professionellen Musikerinnen verliert.»

Die Initiative zeigt, dass den klassischen Institutionen schweizweit ein rauer Wind entgegenweht, dass nichts mehr gott- oder stadtgegeben ist. Noch spielt die Musik. und dank der «World Orchestras»-Serie des Basler Konzertorganisators AMG gibt es auch ein internationale und nationale Orchester-Konkurrenz in der Stadt.

Via die gute alte CD misst sich das SOB ebenfalls mit den andern. Man rühmt sich gar, CD-Preise zu erhalten. Auch via Spotify erreicht das Orchester 60000 Hörer monatlich – ein Zeichen, dass die Raritäten von Fauré oder Koechlin auf Anklang stossen. Und aktuell hat man die CD der Stunde im Angebot, hat das SOB doch soeben zusammen mit anderen Werken die Gloriana-Suite von Benjamin Britten auf den Markt gebracht: Die Suite beruht auf die Oper «Gloriana», die Britten als Auftragswerk für die Krönung von Königin Elisabeth II. schrieb. Die 89. Einspielung von Tschaikowsky 4. Sinfonie überlässt Hofmann anderen.

Aktueller gehts nicht mehr: Die neuste CD des Sinfonieorchester Basel. YouTiube

Wer an den eleganten Foyerbars im Stadtcasino ein Bier und eine Bretzel bestellt, wird an die schönen ungezwungenen Tage in der Zürcher Maag erinnert, an die Ausweichspielstätte der Tonhalle, als Zürcher Konzerte so selbstverständlich wie der Gang in den Biergarten war.

Da in der Zukunft, hier in der Vergangenheit

Utopie, gewiss. Klassik muss nicht selbstverständlich wie Biertrinken sein. Aber das Augenzwinkern, mit dem das Stadtcasino aufgepeppt wurde, tut ihr gut. Der Versuch des Sinfonieorchesters Basel, diese optischen Ideen in Klang und Gesten umzusetzen, ist erfrischend. Rührend auch, wie das SOB dennoch auf die alteingesessenen Konzertgänger schaut: Da kaum eine Zeitung mehr Kritiken druckt, ruft man jeweils eine Kritikerrunde ein, streamt und gibt ihnen live oder per Video, was einst Tagesordnung war.

Diese Tagesordnung wird in der Klassikwelt beziehungsweise in Basel nicht nur wegen der Initiative durcheinanderkommen. Wenn ein Sinfonieorchester heute schon begreift, dass es für die eigene Stadt und nicht für die Aufmerksamkeit irgendeines Feuilletons oder Tournee-Hotspots arbeitet, investiert es für seine Zukunft. Beim nächsten Kunstausflug nach Basel sollte man daran danken.

SOB-Konzerte: 21.9. Dirigent Markus Poschner. 23/24.11. Dirigent Krzysztof Urbański.

CD: Benjamin Britten: Our Hunting Fathers, Quatre Chansons Françaises und Gloriana Suite, Prospero 2022

