Christian Berzins 26.11.2022, 05.00 Uhr

Herbert Blomstedt ist in diesem Jahr 95 geworden und gilt als dienstältester Spitzendirigent der Welt. Hendrik Schmidt / dpa

Warum spielen Orchester mit sehr alten Dirigenten oft sehr gut?

Benjamin Nyffenegger: Früher gab es Dirigenten und Dirigentinnen, die den Faktor Angst gerne zur Hand genommen haben, um ein ganzes Orchester «auf die Stuhlkante» zu bringen. Heute sind es andere Mittel. Aber klar: Respekt, Hochachtung und sogar Bewunderung für gewisse Dirigenten spornen an. Erfahrene Dirigenten haben sich eine Gestik angeeignet, die Ihnen einen ganz persönlichen Klang ermöglicht. Sie wissen haargenau, wie sie ein Orchester nach ihren Vorstellungen formen können und wie sie die Musiker des Orchesters zu Höchstleistungen motivieren. Es läuft so vieles in diesem Beruf rein psychologisch ab, da ähnelt es dem Profisport wirklich sehr: Ein schlechter Trainer ruiniert auch die beste Fussballmannschaft.

Benjamin Nyffenegger spielt im Tonhalle-Orchester Zürich. ho

Sind alte, mit spärlicher Geste dirigierende Orchesterleiter nicht der Beweis dafür, dass das Tun des Dirigenten überschätzt ist?

Verfolgt man Meisterkurse für junge Dirigenten, wird bald darauf hingewiesen, dass weniger oft mehr ist. Die Jungen sind regelrecht schockiert, wie schnell und wie stark ein gutes Orchester auf ihr Dirigat reagiert. Man kann es gerne mit Sportwagen vergleichen: Drückst du zu stark aufs Gaspedal, landest du in der Bande. Dirigiert man zu viel, stört das die organischen Abläufe des Orchesters stark. Ein grosser Bogen geht verloren und es wird wild und unkoordiniert. Ein gutes Orchester kann einen Dirigenten, der regelmässig zu Gast ist, lesen. Gesten haben eine sehr persönliche Bedeutung.

Wie viel passiert bei den erfahrenen, grossen Alten nach den

Proben, während des Konzertes?

Ein Orchester kann auch im Konzert durch kleinste, auch mimische Inputs des Dirigenten, stark beeinflusst werden. Es muss nicht alles geprobt sein, was ein Dirigent spontan im Konzert machen oder hören möchte. Es ist sogar ein gutes Mittel, die ganz speziellen Momente für das Konzert aufzusparen. Was die grossen Alten – Masur, Haitink oder Blomstedt – mit minimalsten Gesten bewirken konnten und können, kann man nicht mehr mit Worten erklären. Es sind magische Momente, deren Realisierung grosses Vertrauen und Erfahrung erfordern.

Am Arm von Patricia Haitink kehrt Bernard Haitink nach dem Konzert am Lucerne Festival im September 2019 zu einem letzten Applaus auf die Bühne zurück. Copyright: Priska Ketterer/LF

Trotzdem die Behauptung: Ohne die Top-Orchester, die sich alte Dirigenten mit Kultstatus aussuchen, hätten diese keine Chance mehr.

Man lernt so unfassbar viel von diesen Menschen, weil sie über einen so enormen Wissensschatz verfügen: Erfahrungen mit dem grössten Repertoire, erarbeitet mit den besten Klangkörpern der Welt. Es gibt Probensituationen, die sind mir tief eingebrannt und begleiten mich nachhaltig durch mein Musikerleben, da sind Sätze oder Worte, die ein Klangbild vermitteln, oder technische Anweisungen, die man nie vergisst. Nur Top-Orchester können Dirigenten dieser Klasse wirklich verstehen und ihre Interpretationen wiedergeben.

Das verstehe ich nicht.

Das Orchester muss als homogener Klangkörper auf höchstem Niveau funktionieren, um sich in den Proben nicht mit Dingen beschäftigen zu müssen, die nicht viel mit Musik zu tun haben. Ansonsten ist es bloss eine partielle Annäherung, unbefriedigend und irgendwann für diese Dirigenten nicht mehr interessant. Ich würde die ursprüngliche Frage sogar so beantworten: Ohne «alte Dirigenten mit Kultstatus» verkümmern die Top-Orchester. Der Erfahrungsschatz der grössten Dirigenten ist es, was diese Orchester zu einem Top-Klangkörper gemacht hat.

Es geht so gut, da alle Musiker diesem alten rührenden Mann ganz einfach nochmals ein Geschenk machen wollen.

Es ist umgekehrt: Dirigenten dieser Klasse sind ein Geschenk und eine Herausforderung für jedes Orchester. Es gibt viele Dirigenten, die nur noch bei ausgesuchten Orchestern, mit welchem sie schon viele Jahre gearbeitet haben, gastieren. Dies ist auch eine der grossen Herausforderungen für die Intendanten und Intendantinnen. Man darf den Moment nicht verpassen, eine vielsprechende Dirigentin ans eigene Haus einzuladen und so früh eine künstlerische Beziehung zwischen Orchester und Dirigentin zu ermöglichen. Ist der Moment verpasst, ist es oft sehr schwierig, eine Woche der Dirigenten bei dem jeweils betreffenden Orchester zu bekommen. Die Kalender dieser Leute sind schlicht zu voll mit guten Engagements, um eventuell unbefriedigende künstlerische Erfahrung, bei noch fremden Orchestern zu riskieren.

