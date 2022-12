Klassik Unpolitische Musik? Eine ukrainische Opernsängerin kämpft singend für ihre Heimat Lena Belkina wurde als Carmen in Bregenz berühmt - nun rückt sie ukrainische Musik in den Vordergrund. Mit Hintergrund. Christian Berzins Jetzt kommentieren 01.12.2022, 18.00 Uhr

Lena Belkina, Mezzosopranistin. Antoni Bofill

Die 35-jährige Ukrainerin Lena Belkina kämpft für ihre Heimat. Die Mezzosopranistin, die 2017/2018 als Carmen auf der Bregenzer Seebühne berühmt wurde, nimmt auf den sozialen Medien deutlich Stellung: Sie politisiert, polemisiert und wird von russischer Seite privat heftig angegangen. Ihre Anliegen sind verständlich, gehen aber weit. Da ist etwa auch der Wunsch, dass das Konservatorium in Kiew nicht mehr nach dem Komponisten Tschaikowsky, dem Russen, benannt sein soll.

Dabei war alles so menschlich, sang Belkina doch vor dem Krieg in Wien in Tschaikowskys selten gespielter Oper «Die Jungfrau von Orleans» die Titelrolle (jene Oper, die in St. Gallen im Sommer 2022 hätte gezeigt werden sollen, dann aber durch Verdis Fassung desselben Stoffes ersetzt wurde). Und mit einer russischen Begleiterin am Klavier nahm sie prächtig gesungene russische Lieder auf. Nun aber sind es ukrainische.

Zusammen mit der ukrainischen Pianistin Violina Petrychenko gestaltet sie die Waisen vom Mond und Himmel mit bebendem Ausdruck und grossem Atem, schweift schwärmerisch lyrisch durch Frühlingsabende und lässt die Seele schweben. Wenn zum Schluss das «Agnus Dei» aus dem «Requiem für Mariupol» von Illia Razumeiko erklingt, ist diese Aufnahme endgültig ein grosses Zeitdokument geworden. Christian Berzins

Lena Belkina, Passion for Ukraine, Solo Musicad 2022.

