Klassik Dirigieren vom Klavier aus: Wo Virtuosen zu Dilettanten werden Die Géza-Anda-Stiftung und das Luzerner Sinfonieorchester bringen jungen Pianisten bei, was viele alte Hasen noch nicht können. 05.09.2022

Meister und Schülerin: Mikhail Pletnev und Dinara Klinton im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters in Kriens. Dmitry Khamzin

Kaum begonnen, spricht der Meister das Todesurteil aus. Augenzwinkernd. Aber mit Sicherheit ist er skeptisch, wie gut die junge Pianistin Anna Tsybuleva (*1990) das Luzerner Sinfonieorchester gleich dirigieren wird. Und so sagt er dem Orchester doch tatsächlich, es solle alleine spielen – ohne Dirigentin.

Alle naiven Vorurteile, dass der da vorne, dieser Hampelmann oder diese Hampelfrau, doch sowieso gar nichts nütze, scheinen bestätigt, spielt doch das Orchester nun die Einleitung zu Beethovens 2. Klavierkonzert himmlisch schön.

Der Beginn des Luzerner Meisterkurses (mit der Szene des Orchester, das ohne Dirigent spielt).

Der Ort, wo solcherart Psycho-Spielchen stattfinden, ist das Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters in Kriens: Seit 1. September finden dort tägliche Workshop-Proben statt, die dann mit zwei Abschlusskonzerten gekrönt werden: «Conducting from the piano» (Dirigieren vom Klavier aus) heisst der Meisterkurs, der von der Géza-Anda-Stiftung durchgeführt wird.

Man hat einen Nerv der Zeit getroffen, ist dieses Dirigier-Spielen doch eine Kunst, die nirgends richtig gelehrt, die aber immer öfter angewendet wird: Die Vorbilder sind Klassik-Legenden wie Géza Anda (1921–1976) oder Daniel Barenboim (*1942). Und eben auch der 65-jährige Mikhail Pletnev, der eigenwillige russische Pianist, Dirigent und Komponist.

Der Pianist und Workshop-Teilnehmer Anton Gerzenberg (*1996) wird in der Mittagspause zudem erzählen, dass mit dem Aufkommen der historisierenden Aufführungspraxis und einer Vielzahl von neuen Kammerorchestern dirigierende Solisten oder Konzertmeister wieder häufiger in Erscheinung treten würde. «Aber das war schon zu Mozarts Zeiten so, als er vom Cembalo aus den Takt vorgab.»

Mikhail Pletnev dirigiert vom Klavier aus Mozart. YoutTube

Mikhail Pletnev ist darin heute ein Meister. Und hilft in Kriens mit viel Liebe zwei Pianisten und zwei Pianistinnen, vom Klavier aus Konzerte von Mozart und Beethoven einzustudieren. Leichter gesagt als getan. Denn wie kommen junge Pianisten mit dieser Doppelrolle zurecht, wo sie doch kaum je ein Orchester dirigierten?

Voodoo-Beschwörungen statt Dirigierbewegungen

Dass alle vier Musiker über ein blendendes technisches Rüstzeug verfügen und mit einem grossen Repertoire in die Schweiz reisten, war Voraussetzung für diesen nächsten Schritt. Doch wie die hochkomplexen Klavierläufe und Klangkaskaden bewältigen und gleichzeitig ein Orchester befehligen?

Die Erkenntnis war verblüffend: Sobald sie ihr von klein auf erlerntes Metier verlassen mussten, malten sie Luftschlösser, die eher an Bodenturnen oder Voodoo-Beschwörung gemahnten denn an eine präzis atmende Gestik. Sobald Mikhail Pletnev einschritt und die übertriebene Akzentsetzung und die Meisselschläge in eine filigrane Zeichensprache überführte, begann das Orchester, wie von selbst Farbe zu bekennen.

Géza Anda im Jahr 1969 im Kunsthaus Luzern. Lisa Meyerlist / Neue Luzerner Zeitung

Und wie der Trick mit dem Orchester im Autopilotzustand zeigte, war weniger in jedem Fall ein Mehr an inspirierendem Selbstverständnis, an klanglichen Valeurs und am Zauber des Unaussprechlichen. Schlichtheit und Grazie statt Oberlehrer-Gestik, diese ohren- und augenscheinlichen Erkenntnisse sind Gold wert für angehende dirigierende Pianisten.

«Es gibt für uns viel Nachholbedarf, wir sind darin ja alle noch Anfänger», sagt Anton Gerzenberg, seit dem Gewinn des Géza-Anda-Wettbewerbs 2021 auf bestem Karriereweg. Und auch er bekennt: «Man hört, dass das Orchester unter seinen Anweisungen wie von selbst aufblüht. Wir lernen von ihm alle, wie eine minimalistische Zeichensprache aus dem Körper heraus einen natürlichen Fluss begünstigt.»

Meisterkurs in Kriens. Dmitry Khamzin

Und bei der Hand-aufs-Herz-Frage, was der Pianist denn nun zum Dirigieren vom Klavier aus denke, zu seinem möglichen zweiten Standbein, sagt er: «Da gibt es für uns viel Nachholbedarf, wir sind darin ja alle noch Anfänger. Wir arbeiten diese Woche intensiv daran.»

Die nächsten Tage bis zu den Abschlusskonzerten werden zweifellos Fortschritte aufzeigen und die vier Ausnahmetalente auf ihrem nächsten Entwicklungsschritt beflügeln. Zuschauen bei diesem Spiel und Spielchen kann man gratis im Orchesterhaus und via Stream. Und auch das Resultat lässt sich in den beiden Abschlusskonzerten in Luzern und Zürich hören.

Konzert: 7. 9., 19.30, Orchesterhaus Kriens/Luzern; 8. 9., 19.30, Tonhalle Zürich, Kleiner Saal.

